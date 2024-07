CHIPWAR. È di Pechino la metà delle vendite di chip di ASML

Il colosso olandese delle apparecchiature per chip ASML ha spedito in Cina macchine per la produzione di chip per un valore di oltre 2 miliardi di euro nel secondo trimestre di quest’anno, vale a dire quasi la metà delle sue vendite totali per il periodo.

È stato il secondo mese consecutivo in cui la Cina ha rappresentato quasi la metà delle vendite di ASML, anche se i produttori di chip cinesi non possono acquistare le attrezzature per la produzione di chip più avanzati del gruppo, riporta AF.

Nel primo trimestre, la Cina ha rappresentato la cifra record del 49% delle vendite totali del gruppo, per un totale di circa 2 miliardi di euro. In effetti, quest’anno ASML ha venduto almeno uno su due dei suoi sistemi di produzione di chip alla Cina.

Questi numeri segnano un forte aumento delle vendite di ASML in Cina rispetto allo scorso anno. Nel 2023, la Cina rappresentava solo l’8% delle vendite dell’azienda nel primo trimestre e il 24% nel secondo trimestre.

L’impennata delle vendite si verifica quando i produttori di chip cinesi aumentano gli acquisti di apparecchiature ASML utilizzate per realizzare le generazioni precedenti di chip ampiamente utilizzati nelle automobili, nei frigoriferi, negli smartphone e nelle applicazioni industriali.

L’inasprimento delle sanzioni statunitensi sulle esportazioni ha significato che i produttori di chip cinesi rimangono tagliati fuori dai più avanzati EUV (Extreme Ultraviolet) di ASML e da diversi sistemi di litografia DUV (Deep Ultraviolet) di fascia alta necessari per produrre chip all’avanguardia.

ASML domina il mercato di questi sistemi di litografia: strumenti complessi che utilizzano i laser per creare i minuscoli circuiti dei chip dei computer; i produttori di chip in Cina stanno cercando di utilizzare i sistemi DUV accumulati per produrre chip di nuova generazione da 7 e 5 nm, il processo è rimasto estremamente costoso a causa dei rendimenti inferiori e dei costi di manutenzione più elevati.

L’industria cinese sta quindi investendo molto nell’espansione della produzione di chip più vecchi, con l’aiuto di sussidi statali.

Il più grande produttore cinese di chip a contratto, SMIC, ha registrato quest’anno un aumento del 20% dei ricavi del primo trimestre, in gran parte grazie alla produzione di chip più vecchi.

Nel breve termine, l’incremento della produzione di questi chip aiuterà la Cina a ridurre la sua dipendenza dai chip stranieri; nel lungo termine, tuttavia, si corre il rischio di attrarre maggiori restrizioni alle esportazioni da parte dei governi occidentali che rimangono preoccupati per il potenziale eccesso di offerta di chip più vecchi.

All’inizio di questo mese, la Commissione europea ha avviato consultazioni con l’industria dei semiconduttori della regione sull’espansione della produzione cinese di chip per computer di vecchia generazione.

L’UE e gli Stati Uniti potrebbero “sviluppare misure congiunte o cooperative per affrontare le dipendenze o gli effetti distorsivi”, riporta Reuters.

Già nel dicembre 2022, gli Stati Uniti avvertivano che la Cina avrebbe potuto dominare il mercato dei chip “vecchi” inondandolo di prodotti più economici.

Gli Stati Uniti stanno esercitando crescenti pressioni sui Paesi Bassi affinché limitino ulteriormente le esportazioni di apparecchiature per chip verso la Cina, facendo crollare i titoli ASML sulla borsa di Amsterdam.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/