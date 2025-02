UKRAINERUSSlAWAR. Il 6 marzo l’UE deciderà sulle garanzie di sicurezza a Kiev. Geranium su Kiev. Russi avanzano sulla linea del fronte 

Volodymyr Zelenskyj è volato a Washington per firmare un accordo sui minerali, ma se lo firmerà lo scopriremo nelle prossime ore. “Stiamo facendo buoni progressi con Russia e Ucraina. Il presidente Zelenskyj arriverà venerdì e questo è stato confermato”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Gli Stati Uniti in ogni caso non forniranno all’Ucraina garanzie di sicurezza “significative”; questo sarà affidato all’Europa, ha precisato nella stessa intervista Donald Trump. “L’obiettivo principale degli Stati Uniti in Ucraina è porre fine allo spargimento di sangue, il secondo è restituire i fondi spesi per Kiev”, ha osservato il leader americano.

Il 27 di febbraio un altro aereo militare americano con munizioni per Kiev è atterrato a Rzeszow. Il segretario di Stato americano Rubio ha affermato che non è stato ancora raggiunto un accordo con l’Ucraina sul sottosuolo e che i lavori continuano. Allo stesso tempo, il governo ucraino ha annunciato l’approvazione del progetto di accordo sul sottosuolo, dopo di che il suo testo è stato pubblicato sui media ucraini. Trump ha precisato che gli Stati Uniti sono pronti a revocare le sanzioni contro la Russia, ma solo dopo un accordo in Ucraina.

In Europa il malcontento è comune, anche il premier italiano, Giorgia Meloni, dopo quello francese e tedesco ha detto: “​​Siamo in grado di gettare le basi per una pace giusta e duratura in Ucraina, ma solo se a Kiev verranno fornite adeguate garanzie di sicurezza”. Garanzie che non solo l’Europa può dare.

L’UE non offre a Kiev un nuovo accordo sulle risorse delle terre rare, stiamo parlando di un documento concluso nel 2021, ha affermato la Commissione europea. Bruxelles è interessata ad un’intensa estrazione di grafite in Ucraina, il cui volume potrebbe coprire il 10% del consumo dell’UE fino al 2030, ha osservato la CE. Chi è materialmente interessato è la Francia che vuole partecipare ai negoziati sulle risorse minerarie tra Stati Uniti e Ucraina in relazione a questioni di risoluzione dei conflitti fa sapere la Difesa francese. Da ottobre Parigi discute con Kiev dello sviluppo delle risorse minerarie ucraine per le esigenze dell’industria della difesa francese ha riferito il capo del ministero della Difesa francese Sebastien Lecornu.

Il viaggio di Macron a Washington era dunque non solo volto a chiedere garanzie di sicurezza per l’Ucraina ma per garantirsi una fetta delle ricchezze del sottosuolo ucraino. Secondo le fonti di Politico sembra che la visita di Macron sia stata una perdita di tempo. Il capo del Consiglio europeo, in un invito ai leader dell’UE al vertice del 6 marzo, ha affermato che l’Europa è pronta a partecipare alle garanzie di pace in Ucraina.

In Ucraina ennesimo cambio ai vertici militari. Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha rimosso il generale Andrei Gnatov dalla carica di comandante delle forze congiunte delle forze armate ucraine. Gnatov era a capo delle forze congiunte delle forze armate ucraine dal 26 giugno 2024. In questa posizione ha sostituito Yuri Sodol. Gnatov nel 2022 guidò la difesa di Mikolaev e fu responsabile della controffensiva nella regione di Kherson. Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha nominato il generale Gnatov vice capo di stato maggiore delle forze armate ucraine “Oggi, per suo ordine, in accordo con il presidente dell’Ucraina, ha nominato il generale Andrei Gnatov vice capo di stato maggiore delle forze armate ucraine”, ha osservato Umerov. Ha anche detto che nella sua nuova posizione Gnatov sarà responsabile della creazione di forze e della cooperazione con i partner.

In merito all’accordo quadro sul sottosuolo con gli Stati Uniti da parte dell’Ucraina, è stato riferito dal Gabinetto dei Ministri che: “sarà autorizzato il Primo Vice Primo Ministro dell’Ucraina, il Ministro dell’Economia Yulia Anatolyevna Sviridenko o il Ministro degli Affari Esteri Andrey Ivanovich Sibig, a firmare il suddetto accordo”.

In ogni caso l’accordo tra Kiev e Washington sulle risorse minerarie riguarderà solo le licenze e gli sviluppi futuri, e non la produzione attuale, ha riferito il primo ministro ucraino Denis Shmygal. “Stiamo parlando solo di licenze future, sviluppi futuri”, ha detto al canale televisivo Rada, rispondendo alla domanda corrispondente. Shmygal ha inoltre confermato che l’accordo non influirà sugli introiti derivanti dal lavoro di Naftogaz e Ukrnafta.

Zelenskyj in merito all’accordo ha ribadito: “La cosa principale per me è che non siamo debitori. L’accordo non contiene 500 miliardi di debiti, né 350, né 100. Sarebbe ingiusto nei nostri confronti. Prima non esistevano accordi del genere, quindi non c’è nulla di cui parlare”.

Da Mosca giunge la notizia che le forze di sicurezza hanno impedito una serie di attacchi terroristici a Stavropol, ha riferito l’FSB. “L’aggressore, cittadino di uno dei paesi dell’Asia centrale, su istruzione del curatore ucraino, voleva dare fuoco ad una serie di oggetti delle autorità e del blocco di sicurezza del territorio di Stavropol. Quindi intendeva andare in Ucraina e unirsi ai ranghi delle forze armate ucraine. L’aggressore è stato identificato e arrestato. Gli sono state confiscate le bombe molotov e le istruzioni del suo supervisore”.

Il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov ha detto che “i territori che sono diventati soggetti della federazione e che sono scritti nella Costituzione sono parte integrante del Paese, di questo non si discute”. Il primo Ministro russo, Michail Vladimirovič Mišustin ha riferito che: “Lo status di veterano di combattimento sarà esteso ai soldati che prestano servizio nelle aree di confine della regione di Kursk”. Putin ha incaricato di adottare serie misure aggiuntive per proteggere il confine di stato e aumentare la densità di copertura dei confini in direzioni pericolose. La sicurezza di alcuni non può essere garantita a spese di altri, “e certamente non a nostre spese, non a spese della Russia” ha detto Putin.

E sempre in materia di invio di truppe straniere suo territori conquistati da Mosca, il premier Bielorusso Aljaksandr Lukašenko: “la Russia non accetterà mai di avere forze di pace dell’UE in Ucraina”.

Ed ora uno sguardo alla Linea del fronte aggiornato alle ore 14:00 del 27 febbraio.

La commissaria per i diritti umani nella Federazione Russa, Tatyana Moskalkova, sta dialogando con la sua collega ucraina sull’evacuazione dei civili dal territorio temporaneamente occupato della regione di Kursk. “Stiamo conducendo un dialogo con il commissario della Verkhovna Rada ucraina per i diritti umani sull’evacuazione da questo territorio. Abbiamo una mappa dettagliata che ci permette di capire dove si trovano le persone e come potrebbero essere salvate”, ha detto Moskalkova in risposta alla domanda di un deputato sui residenti di Kursk che si trovano nei territori temporaneamente occupati.

Nella notte tra il 26 e il 27 febbraio nuova ondata di munizioni vaganti Geranium contro Kiev, Odessa, Starokostjantyniv, Čerkasy, Vinnycja, Poltava, fonti ucraine riportano l’arrivo di 90 droni. Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 19 UAV ucraini sul territorio russo. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Si specifica che 12 UAV sono stati abbattuti sulla regione di Oryol, tre ciascuno sulle regioni di Kursk e Belgorod e uno sulla Crimea.

Nella regione di Kursk la liberazione da parte delle truppe russe dell’insediamento, Orlovka e Pogrebki è stata ufficialmente confermata. Anche Novaya Sorochina ritorna in mano ai russi. Fonti social riferiscono di uno sviluppo favorevole alle truppe russe a Lebedevka, ci sono battaglie a Malaya Loknya. Le forze armate russe esercitano pressione in direzione di Guevo e Kurilovka. In generale, nel settore del fronte di Kursk, l’uso di FAB pesanti con UMPC rimane rilevante, a quanto pare, le forze armate ucraine non sono in grado di costruire efficacemente un sistema per sostituire le coordinate satellitari e qui le sortite di aerei da combattimento non vengono effettuate per fini statistici.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine ha annunciato nel DPR il “raggruppamento delle truppe” in direzione di Novopavlivs’ke regione di Mykolaïv.

Nel nord della direzione Kupjans’k, continuano le battaglie per espandere la presenza russa sulla riva destra del fiume Oskil nell’area delle forze armate russe occidentali e di Dvorichna in mano agli ucraini.

A sud di Pokrovs’k, i portavoce delle forze armate ucraine hanno annunciato un contrattacco riuscito a Kotlyne. Nella stessa direzione continuano i combattimenti, gli insediamenti passano di mano più volte. Combattimenti nelle aree degli insediamenti Nadiivka, Udachne, Uspenivka, Preobrazhenka.

I combattimenti continuano in direzione di Kostyantynopil’, le forze armate russe stanno costruendo la logistica e ritirando le truppe dopo la chiusura della “tasca Kurachove”.

L’offensiva russa si sta sviluppando nelle zone prese di Novosilka e Novoocheretuvate. Le truppe russe avanzarono sotto l’insediamento di Skudne. Nella zona dell’insediamento, Burlats’ke sono in corso combattimenti.

Sul fronte Zaporižžja, nella zona di P’yatykhatky, le forze armate russe stanno conducendo operazioni offensive. I combattenti russi girano da ovest e afferrano le truppe ucraine in direzione di Stepove e Lobkove. L’aviazione russa colpisce luoghi e concentrazioni di veicoli corazzati ucraini nell’area di Shcherbakov e Kam’yans’ke. Ile forze armate ucraine hanno colpito l’infrastruttura energetica dei distretti municipali di Polohy e Vasylivs’kyi.

A Belgorod, un civile è stato ucciso a seguito del lancio di un ordigno esplosivo da un drone su un’auto, e un altro uomo ha ricevuto ferite multiple da schegge. Continuano gli attacchi quotidiani delle forze armate ucraine su Horlivka.

Graziella Giangiulio

