UE: la Gran Bretagna rispetti gli accordi

Come previsto la Gran Bretagna non sta giocando ad armi pari con gli ex colleghi europei: a dirlo con toni pacati, ma fermi, il capo dei servizi finanziari dell’UE Mairead McGuinness, la quale chiede per l’ennesima volta alla Gran Bretagna di rispettare gli accordi, richieste passate sui disk delle agenzie Bloomberg e Reuters e rimbalzate sulle prime pagine dei giornali.

L’UE non è intenzionata a rubare il business alla City di Londra, ma il futuro accesso della Gran Bretagna al mercato finanziario dell’UE dipenderà dal fatto che ci si possa fidare della sua parola, ha detto il capo dei servizi finanziari dell’UE Mairead McGuinness.

Gli accordi commerciali per il Nord dell’Irlanda da quando la Gran Bretagna ha lasciato l’UE hanno creato tensioni, con la Gran Bretagna, che ha ritardato unilateralmente l’attuazione di alcune disposizioni del protocollo dell’Irlanda del Nord.

La signora McGuinness ha detto che l’UE sta aspettando di vedere quale strada ha scelto la Gran Bretagna: attenersi agli obblighi concordati quando ha lasciato l’UE, o continuare ad agire su base unilaterale. “Speriamo che il Regno Unito scelga il primo percorso, più appropriato e sostenibile. Questo ci aiuterà a cooperare in tutti i settori, anche nei servizi finanziari”, ha detto.

“Quando firmi accordi internazionali e prendi impegni, i partner devono poter contare sulla tua parola e sulla tua firma”. La completa uscita della Gran Bretagna dall’orbita dell’UE lo scorso dicembre ha in gran parte separato la City dal blocco, portando ad uno spostamento di miliardi di euro in azioni giornaliere e scambi di swap da Londra all’UE.

Il blocco sta ora cercando il modo di spostare la compensazione dei derivati in euro da Londra a Francoforte. Anche Amsterdam si sta dimostrando vincitore in questa fase. I dati di febbraio hanno mostrato che la città olandese ha rubato a Londra il primato come più grande centro di scambio di azioni in Europa nel mese di gennaio, e ha superato Londra per diventare la prima sede di quotazione aziendale in Europa fino ad ora quest’anno.

La signora McGuinness ha detto che l’obiettivo dell’UE non è quello di “rubare” il business da Londra, ma di costruire la propria infrastruttura del mercato finanziario. La Gran Bretagna e l’UE hanno concordato un memorandum d’intesa per un nuovo forum per la cooperazione nella regolamentazione finanziaria, ma deve ancora entrare in funzione. È un passo importante per qualsiasi prospettiva di accesso della City di Londra all’UE secondo le regole di “equivalenza” del blocco.

Nel frattempo, il Regno Unito ha formalmente iniziato i negoziati per aderire a un blocco commerciale trans-pacifico di 11 nazioni, parte del suo tentativo di diversificare il suo commercio post-Brexit. L’adesione al CPTPP – i cui membri includono Canada, Giappone, Messico e Australia – è un premio “scintillante post-Brexit”, ha detto il segretario al commercio internazionale della Gran Bretagna Liz Truss. L’adesione aumenterebbe la dimensione dell’economia britannica di 1,8 miliardi di sterline (2 miliardi di euro) in 15 anni rispetto al suo livello del 2019, secondo il suo dipartimento. Ciò significherebbe un aumento dello 0,08%.

Graziella Giangiulio