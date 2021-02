UCRAINA. Zelenskiy manda un ex ministro a Washington come ambasciatore

L’Ucraina ha nominato un ex ministro delle Finanze come ambasciatore negli Stati Uniti il 25 febbraio, un segno della sua spinta ad aggiornare i legami con Washington sotto il presidente Joe Biden dopo essere stata risucchiata in un ruolo imbarazzante nel primo impeachment di Donald Trump.

L’ufficio del presidente Volodymyr Zelenskiy ha detto di aver nominato Oksana Markarova per concentrarsi sull’istituzione di “un dialogo efficace” con la nuova amministrazione, e per lavorare con il Congresso degli Stati Uniti per rafforzare il sostegno bipartisan per l’Ucraina, riporta Reuters.

L’Ucraina spera di ripristinare il forte sostegno di Washington di cui ha goduto all’inizio del suo conflitto settennale con i separatisti sostenuti dalla Russia. Vuole anche l’aiuto di Washington per assicurarsi i prestiti internazionali tanto necessari. È stata costretta a tenere l’amministrazione Trump a distanza dalla metà del 2019, dopo che un informatore ha riportato una telefonata in cui l’allora presidente Trump ha chiesto a Zelenskiy di trovare informazioni dannose su Biden, e sul figlio di Biden che aveva lavorato per una società di gas ucraina.

Donald Trump ha subito un procedimento di impeachment dalla Camera dei Rappresentanti, controllata dai democratici, per abuso d’ufficio sulla vicenda, prima di essere assolto l’anno scorso dal Senato controllato dai repubblicani, il primo di due processi di impeachment.

Markarova, 44 anni, ha guidato il ministero delle Finanze dell’Ucraina da giugno 2018 a marzo 2020, e in precedenza ha avuto un ruolo importante nei colloqui con il Fondo monetario internazionale e gli obbligazionisti che hanno portato alla ristrutturazione di 15 miliardi di dollari di debito sovrano ucraino.

Il governo di Kiev crede che averla a Washington lo aiuterà a raggiungere un accordo con il FMI per sbloccare un programma da 5 miliardi di dollari approvato lo scorso giugno. Il Fmi ha erogato i primi 2,1 miliardi di dollari, ma ha ritardato ulteriori prestiti per preoccupazioni sulle riforme anti-corruzione.

Anna Lotti