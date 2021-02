VENEZUELA. Ancora corruzione dentro PDVSA: Maduro fa arrestare tutti

La carenza di petrolio e gas in Venezuela è così grave che forse il nuovo scandalo legato alla corruzione dentro Pdvsa potrebbe non restare impunito.

All’inizio di febbraio, il procuratore generale Tarek Saab ha ordinato l’arresto di quattro funzionari della compagnia petrolifera statale venezuelana Petróleos de Venezuela, compreso il presidente di una delle sue filiali, Jacob Grey, con l’accusa di corruzione e furto di petrolio.

Nel settembre del 2020, Grey è stato nominato capo della PDVSA Gas Comunal, che distribuisce gas di petrolio liquefatto, Gpl, ai cittadini. Da allora, avrebbe colluso con i dirigenti degli impianti di riempimento per travasare e vendere in nero migliaia di bombole di Gpl. I media hanno dichiarato che ai prezzi ufficiali sovvenzionati, ogni bombola di Gpl dovrebbe costare solo 0,02 dollari. Tuttavia, Saab ha detto ai giornalisti che gli autori di questo schema hanno usato uomini armati per costringere i distributori di gas a comprare bombole taroccate a prezzi che vanno dai 10 ai 40 dollari, riporta Insight Crime.

Molti venezuelani non sono collegati a una rete elettrica naturale e quindi si affidano al Gpl per il gas, usato soprattutto per cucinare. Una famiglia venezuelana media ha bisogno di almeno 2 bombole al mese, ma la continua carenza di Gpl ha costretto molti a ricorrere alla legna da ardere. Fino al 2010, il Venezuela era autosufficiente in Gpl e lo esportava anche in altri paesi. Tuttavia le carenze interne hanno costretto il paese ad iniziare ad importare, principalmente dagli Stati Uniti. E le sanzioni petrolifere imposte nel 2019 hanno effettivamente tagliato la fornitura del paese.

Lo schema di corruzione, che ha esacerbato una carenza già terribile, è venuto alla luce per la prima volta quando i pubblici ministeri hanno indagato sul proprietario di un magazzino, che vendeva illegalmente bombole di gas e ne ha trovate 4000 nella sua proprietà. L’uomo ha condotto gli investigatori a Grey e a tre dei suoi soci, che lavoravano come manager nelle stazioni di servizio in tutto il Venezuela.

La corruzione e la cattiva gestione all’interno della PdVSA è stata dilagante per anni, ma è stata tradizionalmente soddisfatta dalla totale impunità, non dai mandati di arresto. La forte reazione di Saab e la volontà di perseguire funzionari di alto livello dimostra quanto disperata sia diventata la situazione nella nazione più ricca di petrolio del mondo.

Mentre Saab ha annunciato l’arresto dei tre manager, è stato Maduro stesso a confermare l’arresto del presidente della filiale PdVSA, che era stato un astro nascente del partito Psuv.

Maddalena Ingroia