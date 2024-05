BOLIVIA. Finisce l’era di Evo Morales

L’ex presidente Evo Morales è stato deposto dalla carica di leader del Movimento verso il socialismo, Mas, della Bolivia dopo che il congresso del partito nel fine settimana ha scelto Grover Garcia alla carica di presidente del partito. Il vincitore è allineato con il presidente in carica Luis Arce Catacora, un ex alleato di Morales che è diventato il suo nemico politico principale negli ultimi anni. García proviene dalla Confederazione Unica del Sindacato dei Lavoratori Contadini Boliviani, Csutb, ed è stato anche sindaco del comune di Tiraque.

Nel suo discorso di insediamento, García ha invocato l’unità del popolo boliviano e la trasparenza nella gestione pubblica. “Questo congresso si è svolto in modo legale, pensando sempre all’unità del popolo e alla trasparenza del Paese, ricercando la dignità dei boliviani e delle organizzazioni sociali, oggi più che mai questo strumento è al servizio di tutti i boliviani per correggere tutti i punti deboli. Lavorerò con tutti i leader del nostro Patto di Unità”, ha detto García.

“Oggi voglio dire a tutto il popolo (…) dobbiamo costruire una nuova patria, non per alcuni, ma per tutti. Oggi dobbiamo porre fine ai favoritismi, all’imposizione e al prebendalismo. Alla guida delle nostre organizzazioni madri, la lotta continua, per tutti i boliviani e non solo per alcuni”, ha osservato anche García.

Il nuovo scenario sfida gli “evistas” della vecchia linea ad allontanarsi dal loro vecchio leader che chiedeva mobilitazioni e una “battaglia legale” per difendere la sua leadership.

Il conclave del partito è stato strettamente sorvegliato dalla polizia mentre si svolgeva a El Alto con più di 6.000 delegati di organizzazioni politiche e sociali dei nove dipartimenti del paese a partire da venerdì scorso. Durante l’evento si è anche deciso di riunirsi nuovamente entro i prossimi 90 giorni per redigere le nuove regole del partito perché quelle esistenti sono state pensate per favorire una sola persona: Morales, che non rappresenta più il partito al governo.

Maddalena Ingrao

