UCRAINA. In crisi il più grande produttore di olio di girasole

Gli azionisti di minoranza occidentali di Kernel stanno lanciando una causa legale contro la mossa di un oligarca ucraino di rimuovere dalla borsa di Varsavia il più grande produttore ed esportatore di olio di girasole della nazione.

Gli investitori di minoranza dall’Europa e dagli Stati Uniti affermano che il riacquisto da parte di Andrii Verevskyi, l’azionista di maggioranza della società, rappresenta “un’estorsione” e fa parte di un più ampio degrado degli standard di governo societario. Il veicolo di investimento di Verevskyi, Namsen Ltd, che detiene circa il 41% delle azioni, il mese scorso ha annunciato un’offerta per rilevare tutti gli altri azionisti, con successivo delisting.

Tuttavia, gli investitori istituzionali di Polonia, Scandinavia e Stati Uniti, che rappresentano circa il 21% della società, hanno formato una coalizione per trascinare l’oligarca attraverso i tribunali polacchi e lussemburghesi.

Kernel è un importante fornitore di prodotti agricoli dalla regione del Mar Nero ai mercati internazionali. La società afferma che il suo delisting è guidato dall’invasione russa dell’Ucraina più di un anno fa e dal blocco dei porti del Mar Nero, che hanno reso difficile per Kernel monetizzare il suo raccolto e fatto precipitare le sue azioni di oltre il 60%.

Prima dell’invasione, l’Ucraina contribuiva al 29% della produzione mondiale di olio di girasole. La società è passata a una perdita netta consolidata di $ 41 milioni per l’anno finanziario conclusosi a giugno 2022 contro un utile di $ 506 milioni per l’anno precedente.

Il management ha anche dettagliato le sue frustrazioni per la sua quotazione alla borsa di Varsavia, dove il numero di azioni scambiate è ora al minimo in oltre un decennio. In una dichiarazione, Kernel ha affermato che gli sforzi per migliorare la visibilità del titolo e ampliare la sua base di azionisti erano per lo più falliti.

Kernel sostiene inoltre che il titolo soffre di una “mancanza di visibilità finanziaria e scarsa copertura degli analisti”, mentre la scarsa liquidità impedisce agli investitori di vendere “in modo rapido e prevedibile, soprattutto con i rischi legati alla guerra”. Kernel starebbe cercando di utilizzare il conflitto con la Russia come un’opportunità per riprendere il pieno controllo della società a un prezzo inferiore.

«In un momento in cui l’Ucraina ha più che mai bisogno del sostegno e dell’aiuto di investitori e donatori stranieri, una delle più grandi aziende del paese sta cercando di trarre vantaggio dalla situazione a scapito degli azionisti in alcuni dei paesi che sostengono maggiormente l’Ucraina», ha detto uno degli investitori ripreso da BneIntelliNews.

«Il titolo è scambiato con un enorme sconto rispetto ai suoi pari come Astarta Agricultural Holding in Ucraina e altrove», prosegue.

Gli investitori hanno lamentato una mancanza di comunicazione da parte di Kernel dall’inizio dell’invasione e la chiusura di un account di posta elettronica dedicato alle relazioni con gli investitori.

Gli azionisti di minoranza polacchi di Kernel hanno chiesto di discutere il delisting delle azioni di Kernel dalla Borsa di Varsavia, perché contrario alla legge polacca. Gli investitori polacchi affermano che il delisting costringerà alcuni azionisti di minoranza a vendere azioni nell’ambito dell’offerta a causa dell’incapacità legale dei fondi di investire i propri beni in azioni di società private.

Da parte sua, Kernel sostiene che queste disposizioni della legge polacca non si applicano, poiché la sua holding è registrata in Lussemburgo ed è regolata dalle leggi lussemburghesi, e una decisione del consiglio di amministrazione è sufficiente per il delisting.

La società sostiene inoltre che gli investitori polacchi non sono più gli azionisti di base di Kernel, passati dall’80 al 15%.

Verevskiy, 48 anni, ha iniziato a commerciare in grano quando aveva appena 19 anni e ha fondato Kernel un decennio dopo trasformandolo nel più grande produttore di olio di girasole dell’Ucraina. Nonostante la volatilità politica del paese, è sempre riuscito a stare dalla parte di chi è al potere e a mantenere diritti fondamentali per le quote di esportazione del grano.

Dopo la rivoluzione arancione del paese nel 2005, è diventato deputato appartenente al partito di Yulia Tymoshenko, poi di Viktor Yanukovich, che era sostenuto dal Cremlino.

Il consiglio di amministrazione ha sostenuto all’unanimità il delisting, ma alcuni azionisti hanno messo in dubbio l’imparzialità dei suoi due amministratori indipendenti.

Questa lite riaccende il dibattito sull’Ucraina come destinazione degli investimenti e la critica alla mancanza di credibilità delle sue istituzioni per quanto riguarda la protezione dei diritti degli investitori di minoranza.

Kernel si è rivolto alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo nel 2021 per un prestito del valore di 57 milioni di dollari per aiutare a mantenere l’approvvigionamento, lo stoccaggio, il trasporto e l’esportazione di prodotti agricoli. Il prestito faceva parte di un sindacato da 200 milioni di dollari organizzato dalla banca d’investimento francese Natixis.

