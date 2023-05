TURCHIA. Traffico d’armi milionario dall’Ucraina alla Siria

Un trafficante d’armi turco ed ex ufficiale dei corpi speciali, incriminato per aver contrabbandato armi e munizioni allo Stato Islamico, ha ammesso di aver creato una notevole organizzazione per procurarsi armi dall’esercito ucraino, che secondo lui ricavava 67 milioni di dollari di profitti all’anno dalle vendite.

Secondo i documenti del tribunale, ripresi da Nordic Monitor, nel febbraio 2023 Nuri Gökhan Bozkır ha raccontato ai giudici della 28esima Alta Corte Penale di Ankara come ha messo in piedi un traffico di armi dall’Ucraina. Ha detto di aver acquistato armi in esubero dall’esercito ucraino e di averle rimesse a nuovo prima di inviarle ai combattenti in Siria attraverso la Turchia.

Secondo quanto dichiarato, l’esercito ucraino ricavava 67 milioni di dollari di profitti all’anno dalle vendite.

Bozkır e i suoi collaboratori sono stati incriminati da un procuratore nel 2015, quando un camion pieno di esplosivi è stato intercettato in una città di confine nella provincia di Hatay. Lavorava con l’agenzia di intelligence turca MIT per procurare armi ed esplosivi ai jihadisti. Si tratterebbe della vicenda che portò alla carcerazione di direttore e caporedattore e alla sospensione temporanea del quotidiano turco Hurriyet. Bozkır è fuggito in Ucraina prima dell’inizio del processo.

Bozkır si è arricchito in Ucraina creando una rete di traffico d’armi e fondando varie società di facciata con il denaro guadagnato lì. Secondo i dettagli forniti da Bozkır durante l’udienza, la sua attività principale si svolgeva nella città di Korosten, a due ore di macchina dalla capitale Kiev.

Bozkır ha detto che le armi non erano destinate solo alla Siria, ma anche ad altri Paesi come la Libia, dove la Turchia era coinvolta anche nel sostegno a gruppi armati.

Secondo la sua testimonianza, la Turchia si è servita di lui anche per procurare armi e munizioni durante gli interventi militari in Siria. Le armi utilizzate dai gruppi ribelli durante le invasioni dell’esercito turco sembravano provenire dalle scorte dell’esercito ucraino.

Quando gli è stato chiesto come un uomo il cui nome è stato associato ad attività illegali abbia potuto concorrere a una gara d’appalto del governo turco per l’acquisto di armi, Bozkır ha detto che altre aziende discretamente invitate dal governo a partecipare non sono riuscite ad assicurarsi le forniture e ha fatto l’esempio di proiettili ad alto esplosivo da 23×152 mm utilizzati nei cannoni di artiglieria come uno degli articoli che ha spedito in Turchia dall’Ucraina.

Per non destare sospetti, Bozkır ha dichiarato di aver agito come subappaltatore di aziende che avevano ottenuto contratti dalla Presidenza dell’Industria della Difesa, la principale agenzia di approvvigionamento della difesa turca.

Bozkır ha detto di aver organizzato questo traffico di armi per lealtà e amore per la Turchia. Ha anche affermato di essersi assicurato parti di telecamere per i droni turchi Bayraktar, prodotti dal genero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Bayraktar è stata soggetta a restrizioni da parte del Canada per il coinvolgimento dell’azienda in conflitti esteri e ha avuto difficoltà a trovare parti di ricambio per le telecamere.

Quando la Turchia ha incontrato ostacoli e ha dovuto affrontare sanzioni e restrizioni nel tentativo di sviluppare l’Altay, il primo programma turco di carri armati principali, soprattutto per assicurarsi i motori, si è nuovamente rivolta ai contrabbandieri di armi, uno dei quali era Bozkır che ha ammesso in tribunale di aver spedito illegalmente e segretamente un motore per carri armati da utilizzare nel progetto Altay.

Il suo ufficio in Ucraina era frequentato da agenti dell’intelligence turca, tra cui Abdurrahman Simsek, che lavora sotto copertura giornalistica presso il quotidiano turco Sabah, un media di proprietà della famiglia di Erdogan. Nel 2018, quando Erdogan ha visitato l’Ucraina e ha incontrato gli imprenditori turchi presso l’ambasciata turca, Bozkır era uno degli invitati speciali. Erdogan ha espresso personalmente il suo apprezzamento per il lavoro svolto da Bozkır in Ucraina.

La fortuna di Bozkır si è esaurita nel 2020, quando Erdogan ha voluto creare una leva da usare contro i neo-nazionalisti, con cui aveva stretto un’alleanza nel 2014. Dopo un’intensa attività di lobbying da parte di Erdogan, l’Ucraina lo ha infine consegnato alla Turchia nel gennaio 2022.

Durante il processo Bozkır ha dichiarato di essere stato torturato e interrogato in un sito segreto gestito dall’agenzia di intelligence vicino all’aeroporto di Ankara per 25 giorni e che i suoi interrogatori volevano dettagli sulla sua rete di traffici, affermando che il MIT voleva rilevare la sua rete di armi.

Mentre il procedimento di estradizione era ancora in corso in Ucraina, Bozkır si è rivolto ai media ucraini per rivelare come abbia spedito armi ai jihadisti in Siria per conto del governo Erdogan e ha condiviso un video di valigie di contanti inviate dal Qatar per finanziare gli acquisti di armi.

Secondo l’intervista pubblicata da Strana, un giornale online ucraino, l’uomo ha dichiarato di essere stato presentato al MIT dal suo partner siriano, Khalil Kharmid, nel 2012. Le armi sono state acquistate dal MIT, con Bozkır che fungeva da acquirente e cercava fornitori di armi dall’Asia centrale all’Europa orientale. Il denaro è stato fornito dal Qatar e consegnato alla Turchia in container su aerei del Qatar.

«Se non l’avessi visto con i miei occhi, non avrei mai creduto che fosse possibile. Dal Qatar sono arrivati sette container pieni di dollari americani. Sono stati scaricati davanti a me in tutta segretezza – era tutto controllato dal MIT», ha raccontato a Strana, aggiungendo di aver ottenuto tutto il denaro necessario per iniziare a fare offerte per il prossimo lotto di consegne di armi. Ha continuato ad acquistare e consegnare armi alla Siria tra il 2012 e il 2015. Gli acquisti venivano procurati dall’esercito turco sulla carta, mentre in realtà erano destinati ai gruppi jihadisti. Una singola spedizione costava circa 2-4 milioni di dollari, a seconda del tipo di armi acquistate, e Bozkır trasportava valigie piene di contanti all’estero sotto il controllo del MIT per pagare gli appaltatori. Le armi venivano nascoste sotto alimenti e generi alimentari, come è emerso in un caso di traffico d’armi del 2015, in cui sono stati trovati cavi di detonazione di esplosivi di alta qualità destinati ai jihadisti, nascosti sotto sacchi di cipolle nel retro di un camion.

L’ex ufficiale militare ha anche rivelato che il prezzo delle armi è stato gonfiato al fine di prendere qualche taglio dai contanti consegnati dal Qatar. «Durante l’acquisto e il trasporto delle armi, il costo di ogni lotto è aumentato in media di 2 o 3 milioni di dollari», ha dichiarato. Il denaro ricavato dalle cifre gonfiate è stato preso dal MIT.

Considerando che il capo dell’intelligence turca Hakan Fidan aveva ammesso in un audio trapelato nel marzo 2014 che la Turchia aveva inviato 2.000 camion carichi di armi a gruppi in Siria, è possibile che il MIT abbia generato circa 4 miliardi di dollari di entrate grazie al taglio ottenuto gonfiando le cifre. Si tratta di un’enorme quantità di denaro di cui molti ritengono che il presidente Erdogan e la sua famiglia abbiano beneficiato personalmente, grazie al lucroso contrabbando di armi ai jihadisti.

Non c’è da stupirsi che Erdogan abbia sollevato personalmente la questione dell’estradizione di Bozkır durante una visita in Ucraina, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ha persino minacciato l’Ucraina di ripercussioni sulle relazioni bilaterali se Bozkır non fosse stato consegnato.

Dopo essere stato consegnato alla Turchia e sottoposto a tortura in detenzione per quasi un mese, Bozkır ha ritrattato quanto detto durante l’intervista con il giornale ucraino e ha affermato che il giornalista ha travisato le sue parole. Ha invece offerto una nuova versione, affermando che le armi erano destinate all’Esercito Libero Siriano come parte di un programma congiunto di addestramento ed equipaggiamento gestito da Turchia, Stati Uniti, Qatar e Arabia Saudita.

Antonio Albanese