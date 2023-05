UKRAINERUSSIAWAR. Kiev ordina: inondare la riva sinistra del Dnepr, sbarcare e attaccare. Wagner prosegue la presa di Bachmut

Nella sera del 3 maggio Volodymyr Zelensky ha lasciato la Finlandia in direzione Paesi Bassi, ha riferito la Netherlands Broadcasting Corporation. Durante la sua visita ha incontrato la leadership della Corte penale internazionale e il primo Ministro olandese Mark Rutte.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Corte penale internazionale dell’Aia “sciocchezze su una bomba nucleare”. Il diplomatico ha richiamato l’attenzione sulle parole di Zelenskyj all’Aia, il quale ha affermato che la parte ucraina vuole «rendere questa guerra l’ultima al mondo (…) Il tossico è delirante per una bomba nucleare», ha commentato Zakharova.

I Paesi Bassi sarebbero favorevoli all’affido di eventuali F16 all’Ucraina, ma non si sa bene quali.

Non si placano le polemiche a seguito dell’attacco di droni al Cremlino. Il ministero degli Esteri cinese sugli attacchi al Cremlino ha dichiarato: «Le parti dovrebbero evitare azioni che potrebbero portare a un’ulteriore escalation».

Il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna ha affermato che l’attacco dei droni al Cremlino è stato uno “strano e misterioso incidente”.

Le Nazioni Unite hanno invitato le parti ad astenersi da retorica e azioni che potrebbero portare a un’escalation

Internamente a Mosca le polemiche sono contro le autorità locali che non hanno preso in considerazione le segnalazioni dei privati cittadini sull’arrivo dei droni, declinandole come isteria da droni ci sono circa 300 segnalazioni al giorno. Ricordiamo che in Russia il volo dei droni è vietato in 39 regioni. Esternamente la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto: «Per tutto ciò che fa il regime di Kiev, i suoi creatori e curatori di Washington, Londra e, in generale, della NATO sono i principali responsabili» di quanto sta accadendo. E ha aggiunto: «Hanno distrutto il governo legittimo in Ucraina, messo al timone avventurieri e banditi, fornito loro denaro e armi, instillato un senso di assoluta permissività e impunità, fornito copertura politica e scorta militare», ha chiosato Zakharova. «Le azioni criminali di Kiev confermano ancora una volta la sua mancanza di desiderio di pace e risoluzione dei conflitti», ha fatto sapere il ministero degli Esteri russo.

Il vice Presidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa Medvedev, commentando le parole di Borrell su attacco degli UAV: «​​​​L’attacco di Kiev al Cremlino porterà a un’escalation del conflitto, questo è ciò che vogliono gli Stati Uniti e un certo numero di funzionari a Bruxelles». In precedenza, il capo della politica estera dell’UE Josep Borrell ha esortato a non utilizzare l’attacco UAV al Cremlino per intensificare il conflitto.

Molto dure le parole del portavoce del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, Dmtrij Peskov. «Le misure di sicurezza, compresa la difesa aerea, saranno rafforzate». E ha aggiunto: «So dai nostri servizi economici: lì sono state bruciate due lastre di rame, se non già verranno sostituite. E tutto tornerà come nuovo. Non ci sono altri feriti». Ha anche parlato della reazione di Putin: «Il Presidente mantiene sempre calma, compostezza e lucidità nelle situazioni difficili, estreme. Pertanto, non è successo nulla di nuovo in questo senso». Peskov ha affermato che dietro l’attacco alla residenza del Cremlino c’erano gli Stati Uniti e che i tentativi di Kiev e Washington di rinnegare l’incidente sono stati “ridicoli”.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba dopo le dichiarazioni apparse sui giornali ha detto che: «L’Ucraina non intende attaccare la Transnistria, ma mantiene le truppe vicino ai suoi confini». «L’Ucraina mantiene le sue truppe vicino al confine con la Transnistria, perché c’è una minaccia in quella regione». Le forze armate dell’Ucraina, quindi, si trovano vicino al confine per contenere e controllare la situazione.

In realtà dichiarazioni sulle minacce del possibile utilizzo di droni su obiettivi a Mosca si sono sentite più volte negli ultimi mesi da Kiev e dall’Occidente. Il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Oleksiy Danilov a fine marzo ha pubblicato una foto dell’aereo di Mathias Rust (atterrato nel centro di Mosca nel 1987), aggiungendo una didascalia su uno “sciame di UAV ucraini”. Il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, ha dichiarato ad aprile che i droni ucraini stavano raggiungendo Mosca e oltre. Il consigliere del ministro degli Interni ucraino Anton Gerashchenko ha pubblicato un vecchio video di un drone che sorvolava il Cremlino, affermando che il Cremlino ha “tutte le possibilità di trovarsi nell’area colpita”.

Il Washington Post ha anche scritto di un possibile attacco, riferendosi a documenti riservati che sono entrati in Rete. Il giornale ha indicato che Budanov aveva in programma di lanciare attacchi su Mosca e Novorossiysk il 24 febbraio, ma Washington avrebbe chiesto che fossero rinviati.

E mentre la polemica sull’attacco al Cremlino prosegue in Russia il vice ministro russo della Difesa Alexander Fomin ha tenuto il 4 maggio un briefing per gli addetti militari dei paesi amici della Federazione Russa. Fomin ha sottolineato come le attività della Russia nel campo della deterrenza nucleare sono di natura difensiva e mirano a proteggere la sua sovranità. Inoltre, è stata fatta una valutazione delle azioni statunitensi per il dispiegamento di armi nucleari in Europa, sono state spiegate le ragioni della decisione di adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza dello Stato dell’Unione, ha poi affermato il ministero della Difesa.

Secondo Francis Richard Dannatt, ex Capo di Stato Maggiore dell’esercito britannico: «Se l’Ucraina non lancerà presto una controffensiva, dovrà affrontare un futuro cupo».⠀Ha sottolineato che grazie alla fornitura di armi e supporto occidentali, «l’Ucraina sarà in grado di dare una “svolta” sul campo di battaglia». Dannatt ha anche aggiunto dell’importanza di salvare la vita del presidente dell’Ucraina. A suo parere, Zelensky è «il fiore all’occhiello dell’Ucraina in questo momento», il che è importante per lo spirito combattivo del Paese.

Non sembra pensarla allo stesso modo l’americano Newsweek: «L’Ucraina ha bisogno di aerei da combattimento per fermare le bombe plananti.⠀Secondo un rappresentante dell’aeronautica ucraina, l’esercito ucraino non è in grado di resistere alle bombe plananti a lungo raggio russe nelle aree di prima linea e ha bisogno di combattenti di fabbricazione americana. Kiev chiede da tempo ai suoi sostenitori della NATO di fornire nuovi velivoli, in particolare gli F-16 americani. La Polonia e la Slovacchia hanno inviato aerei da combattimento sovietici in Ucraina, ma ottenere consegne di F-16 si è rivelato molto più difficile. L’Occidente sostiene che i caccia americani impiegano troppo tempo per addestrare i piloti ucraini a far funzionare i nuovi sistemi. L’Ucraina dovrà anche costruire nuove infrastrutture per ospitare gli aerei della NATO».

Il Dipartimento di Stato americano ha avvertito i cittadini statunitensi della continua crescente minaccia di attacchi missilistici, anche a Kiev e nella regione di Kiev. Intorno alle 07:00 ore italiane risuonava l’allarme aereo a Kiev e in 13 regioni dell’Ucraina. I media ucraini hanno riferito di esplosioni a Odessa e Kiev, nonché del lavoro della difesa aerea.

Ed ora uno sguardo agli eventi principali nel conflitto russo-ucraino alle 24:00 del tre maggio.

Di notte, le forze armate russe hanno utilizzato droni kamikaze Geran-2 per colpire le strutture militari e industriali a Dnepropetrovsk, Konstantinovka, Zaporozhzhia, Kirovograd, nonché nelle regioni di Kiev, Nikolaev, Cherkasy e Sumy.

A Mosca, due UAV ucraini hanno attaccato la residenza del Presidente della Russia al Cremlino: uno dei droni è esploso sopra la cupola dell’edificio del Senato, frammenti del secondo UAV sono caduti sull’area del Cremlino.

Nel Territorio di Krasnodar: Droni ucraini hanno attaccato un deposito di petrolio nel villaggio di Volna, distretto di Temryuk: uno dei droni è stato intercettato in avvicinamento, il secondo è caduto su un serbatoio di carburante. Nella struttura è scoppiato un grave incendio.

Nella mattina del 4 maggio abbattuto uno “Squalo volante”, UAV ucraino, vicino a Belgorod. Tali droni sono progettati per la ricognizione e la correzione della direzione degli attacchi da parte delle forze armate ucraine con missili, incluso Himars. Un altro drone ucraino è stato distrutto nella regione di Voronezh, non ci sono vittime o distruzioni.

Aree di confine. Nella regione di Bryansk, cinque droni ucraini hanno attaccato un aeroporto militare nei pressi del villaggio di Sescha: due UAV sono esplosi sul territorio della struttura, danneggiando un velivolo An-124 inutilizzato.

Per la seconda volta negli ultimi due giorni, le Forze Armate dell’Ucraina hanno bombardato il villaggio di Tetkino nella regione di Kursk: sono stati danneggiati 15 edifici residenziali, un gasdotto, una linea elettrica e un policlinico.

Direzione Starobilsk. Nel settore Kupyan continuano gli scontri di artiglieria e le ricognizioni reciproche lungo l’intera linea di contatto.

Nel settore Liman, le unità delle forze armate russe sono impegnate in battaglie posizionali nell’area di Makeevka e nel burrone di Zhuravka.

Direzione Soledar. Alla periferia occidentale di Bachmut, le unità Wagner PMC hanno ampliato la loro zona di controllo lungo Pobedy Street. Allo stesso tempo, continua l’assalto alle roccaforti ucraine su Liberators of Donbass Street.

Il comando ucraino sta attirando forze aggiuntive in prima linea e aumentando l’intensità dei bombardamenti di artiglieria.

Direzione Donetsk. A Marinka, dopo aver sfondato la difesa delle Forze armate ucraine vicino a Druzhby Avenue, continuano i combattimenti nel settore privato. Gli ucraini sono costretti a trasferire forze aggiuntive per stabilizzare la linea del fronte. Nella periferia meridionale della città, le unità russe hanno attraversato la difesa delle forze armate ucraine ed sono entrate nel territorio di Gorgaz. Le formazioni ucraine hanno nuovamente bombardato l’agglomerato di Donetsk: le infrastrutture civili sono state danneggiate nel distretto Petrovsky della capitale della DPR. Colpiti anche Mospino, Yakovlevka, Stepnoe e Gorlovka: due persone sono rimaste ferite, diverse abitazioni sono state danneggiate.

Direzione Zaporozhzhia. Unità ucraine, con il supporto di mezzi corazzati, hanno tentato un’offensiva nel settore Orekhovsky. Il personale militare russo ha disperso il raggruppamento ucraino in avanzata con il fuoco di artiglieria: almeno quattro pezzi di equipaggiamento sono stati distrutti.

Fronte Sud. Direzione Kherson: Le truppe russe hanno attaccato accampamenti militari ucraini a Tyaginka, Tokarevka e Kherson, e hanno anche usato bombe guidate su obiettivi identificati a Kizomys. A loro volta, le formazioni ucraine hanno sparato contro strutture civili sulla riva sinistra della regione di Kherson: anche gli edifici residenziali di Aleshki, Kakhovka e Novaya Kakhovka sono stati attaccati.

Da parte ucraina al fine di nascondere il movimento di attrezzature e personale a Kherson, viene introdotto un coprifuoco 24 ore su 24 dalle 20:00 del 5 maggio alle 06:00 dell’8 maggio. Secondo le autorità ucraine sarà vietato muoversi e sostare per le strade della città per 58 ore.

Nella regione di Kherson il livello dell’acqua nel bacino idrico di Kakhovka è salito a 17 metri – 1 metro sopra la norma. Ciò secondo fonti locali è accaduto a causa del fatto che l’acqua viene scaricata dal lato di Kiev e Kremenchug, in parte grazie a piogge abbastanza forti: l’alluvione sul Dnepr è sempre importante in termini di quantità, e quest’anno è così in generale. Dall’altra sembra che l’aumento idrico sia voluto: inondare la riva sinistra del Dnepr (soprattutto nella regione di Kherson) per spazzare via le barriere esplosive e spianare la strada a una possibile operazione di sbarco.

Graziella Giangiulio