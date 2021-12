TURCHIA. Rischio occupazione con il nuovo crollo della lira

La lira turca è crollata fino al 5,6% a un minimo storico contro il dollaro il 16 dicembre dopo che la banca centrale ha tagliato il suo tasso di interesse in linea con il programma economico poco ortodosso del presidente Tayyip Erdogan. La lira ha toccato un minimo di 15,689 dopo la mossa, prima di ridurre le perdite a 15,5 entro le 11.51 GMT. Il dollaro ha più che raddoppiato il suo valore contro la lira quest’anno, scuotendo la grande economia del mercato emergente della Turchia.

Il taglio di 100 punti base del tasso della banca centrale, riporta Reuters, ha portato il suo allentamento cumulativo da settembre a 500 punti, rendendo la valuta locale ancora meno attraente per gli investitori. La banca ha segnalato che avrebbe messo in pausa il ciclo di allentamento per monitorarne gli effetti nei prossimi tre mesi.

Il nuovo piano economico di Erdogan dà la priorità alle esportazioni e ai prestiti, anche se gli economisti e i legislatori dell’opposizione hanno ampiamente criticato la politica definendola sconsiderata. Con un’inflazione che supera il 21%, i bilanci dei turchi sono in tensione e le ansie aumentano.

La banca centrale è intervenuta quattro volte nel mercato valutario nelle ultime due settimane, vendendo dollari per rallentare il sell-off della lira e consumando le sue già esaurite riserve estere.

Gli osservatori del mercato prevedono ulteriori sofferenze per la lira dopo l’ultimo taglio e si aspettano che il cambio del dollaro finisca l’anno nella fascia 17-19. Secondo la banca centrale, che mira a un’inflazione del 5%, la pressione sui prezzi è temporanea e necessaria per espandere la crescita economica e bilanciare il conto corrente.

Ma dato il crollo della lira, gli economisti prevedono che l’inflazione salterà a quasi il 30% l’anno prossimo a causa soprattutto dell’impennata dei prezzi delle importazioni. Una commissione si è riunita al ministero del Lavoro per discutere il salario minimo mensile, attualmente a 2.826 lire nette, per il 2022. Erdogan era pronto ad annunciare il nuovo livello alle 1200 GMT, hanno detto i funzionari. Il suo valore in dollari è crollato a 185 dollari al minimo di giovedì, da 380 dollari all’inizio dell’anno. Alla fine in serata, è stato annunciato da Erdogan l’aumento del salario minimo del 50% pari a 4,250 lire turche nel 2022.

Ci sono quasi 6 milioni di lavoratori che dipendono solo dal salario minimo, aveva detto il ministro turco del Lavoro e della Sicurezza sociale Vedat Bilgin. Il tasso d’inflazione annuale ufficiale in Turchia è salito al 21,31% a novembre.

Erdogan ha revisionato la leadership della banca centrale quest’anno, nominando funzionari che la pensano come lui a sostituire politici ortodossi, rovinando ulteriormente la sua credibilità. La lira è stata anche colpita dalla decisione della Federal Reserve degli Stati Uniti il 15 dicembre di terminare il suo stimolo di acquisto di obbligazioni a marzo, e di prevedere fino a tre aumenti dei tassi di interesse degli Stati Uniti il prossimo anno per affrontare l’inflazione che si sta impennando.

Maddalena Ingroia