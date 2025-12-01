ITALIA. Tutelare servizi e cittadini non penalizzando i territori 

Francesca Bresciani, vicesindaco di Pietrasanta, e Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, entrambi esponenti di Fratelli d’Italia, hanno espresso preoccupazione per un emendamento alla Legge di Bilancio che potrebbe avere gravi conseguenze per i patronati e i servizi connessi alle pensioni. Secondo loro, la modifica potrebbe compromettere gli equilibri del sistema dei patronati, mettendo in difficoltà strutture come l’INAC e l’intera rete di assistenza legata al mondo agricolo e ai cittadini più vulnerabili.

Le loro preoccupazioni principali, in sintesi: la modifica potrebbe danneggiare tutti i sindacati e migliaia di utenti, soprattutto pensionati; il rischio è quello di lasciare intere comunità senza servizi essenziali nel settore previdenziale; la tutela dei patronati rappresenta un presidio fondamentale di equità sociale e coesione territoriale.

I due esponenti di Fratelli d’Italia sono contrari a qualsiasi intervento che metta in difficoltà le strutture dei patronati, e ritengono che la collaborazione con il Governo sia essenziale per garantire la tutela sociale e rispondere alle esigenze dei territori.

Bresciani e Giannini sono già al lavoro con Palazzo Chigi per segnalare criticità e assicurare che la normativa finale non produca effetti distorsivi.

Redazione