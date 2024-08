AUSTRALIA. Il prezzo del litio crolla, ma i minatori sono fiduciosi

Mentre alcuni minatori di litio in Australia valutano di ridimensionare le operazioni di fronte al crollo dei prezzi, altri stanno spingendo avanti con espansioni o portando online nuova capacità nel tentativo di posizionarsi per un’eventuale ripresa.

L’Australia è emersa come il più grande fornitore mondiale di questo metallo, ingrediente chiave nelle batterie per veicoli elettrici, ma il suo settore è stato colpito da una flessione del mercato, con un eccesso di offerta che ha spinto i prezzi del concentrato di spodumene a scendere di oltre l’80% dai massimi del 2022 a meno di 1.000 dollari a tonnellata, riporta Nikkei.

La società Down Under scommette che resistere a questa tempesta la metterà in una posizione migliore quando i prezzi si riprenderanno, cosa che dovrebbe accadere alla fine del decennio. Ma di fronte a margini compressi e alla concorrenza dei produttori cinesi integrati, potrebbe essere presto necessario un sostegno mirato da parte del governo.

Pilbara Minerals, proprietaria della miniera di Pilgangoora nell’Australia Occidentale, sta utilizzando il suo solido bilancio accumulato durante il boom per andare avanti con le espansioni per ridurre i costi unitari.

Nel frattempo, la più grande miniera di litio di roccia dura del mondo, Greenbushes, una joint venture tra la cinese Tianqi, Albemarle e l’australiana IGO, è tornata alla piena produzione.

E Kathleen Valley, gestita da Liontown, ha annunciato la sua prima produzione di concentrato di spodumene il mese scorso. Liontown è sostenuta dalla persona più ricca d’Australia, il magnate minerario Gina Rinehart. A giugno ha ricevuto un investimento di 250 milioni di dollari e un accordo di prelievo decennale dalla LG Energy Solution della Corea del Sud, aiutandola a muoversi verso una capacità produttiva annuale pianificata di 3 milioni di tonnellate entro il 2025.

La società, che ha anche accordi di prelievo con Tesla e Ford, ha venduto le sue tonnellate aumentate a Sinomine. Stando a Liontown, la domanda di batterie è rimasta forte in Cina, sebbene si sia indebolita negli Stati Uniti e in Europa.

Ma la pressione per ridurre la produzione continua a crescere.

Mineral Resources, che gestisce le miniere di Bald Hill, Mt Marion e Wodgina, ha dichiarato a giugno che avrebbe mantenuto una nuova linea di produzione di concentrato di spodumene in ghiaccio fino a quando non avesse visto una ripresa “sostenuta”.

Arcadium, il terzo produttore al mondo, ha dichiarato la scorsa settimana che avrebbe dovuto prendere in considerazione la messa in naftalina della sua miniera di Mount Cattlin nell’Australia Occidentale se i prezzi non fossero migliorati. Ha anche sospeso la spesa per un’espansione in Canada e ha rivisto i tempi dei prodotti di carbonato di litio in Argentina.

L’aggiornamento è seguito a un altro giro di tagli ai costi da parte del gigante americano del litio Albemarle, che ha affermato che ridurrà le operazioni nel suo impianto di lavorazione del litio in Australia a causa della prolungata flessione dei prezzi.

L’Australia ha rappresentato il 45% dell’estrazione globale di litio nel 2023, secondo un rapporto governativo di giugno, che prevedeva che la quota sarebbe scesa al 39% entro il 2026 con l’entrata in funzione di nuove fonti in Zimbabwe, Argentina e altri paesi.

Nel frattempo, i produttori cinesi hanno risposto all’impennata dei prezzi nel 2022 incrementando le miniere nazionali di lepidolite, un minerale contenente litio che è più costoso da lavorare, e aumentando la produzione dalle miniere in Africa.

Citibank ha affermato in un recente rapporto che prevede che i prezzi del litio rimarranno più bassi per più tempo. Gli operatori al di fuori della Cina hanno iniziato a ridurre gli investimenti o la produzione e i produttori cinesi dovrebbero seguire l’esempio ma i maggiori operatori in Cina hanno avuto il vantaggio di essere integrati con i produttori di batterie.

Lucia Giannini

