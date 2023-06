TURCHIA. Cambia la politica economica – finanziaria

Il ministro delle Finanze e del Tesoro della Turchia Mehmet Simsek ha indicato che, vista la volontà del Paese di ripristinare la fiducia degli investitori, il passaggio a politiche più tradizionali sarà graduale per evitare effetti collaterali indesiderati e qualsiasi azione sarà presa dopo un’analisi del loro potenziale impatto sull’economia e sui suoi settori.

La Banca Centrale si riunirà il 22 giugno, durante la quale, come previsto dagli economisti, le autorità monetarie, guidate dal nuovo capo Hafize Gaye Erkan, aumenteranno drasticamente i tassi. Con buona pace del premier Erdogan. La stima mediana è che il tasso sarà aumentato al 20% dall’8,5%, secondo un sondaggio di Bloomberg. BofA e Goldman non sono d’accordo sull’entità del previsto rialzo dei tassi in Turchia.

Dopo che il ministro delle finanze ha segnalato una graduale transizione verso una politica ortodossa, l’indice principale della Turchia Borsa Istanbul 100 è sceso del 3,8% lunedì, continuando la sua discesa e segnando il suo più grande calo in un mese.

In attesa di comprendere fino in fondo le decisioni dei nuovi amministratori turchi, Ankara incassa un incremento dei profitti nel settore giochi: le società di gioco turche hanno raccolto 333 milioni di dollari (7,86 miliardi di lire turche) in investimenti durante la prima metà dell’anno, il più grande in Europa. Questa cifra è aumentata del 60% anno su anno, secondo i dati Office of Digital Transformation sotto il Presidente.

Istanbul è stata la seconda città con il maggior numero di affari nel settore dei giochi in Europa lo scorso anno e si è classificata al quinto posto nel mondo. Circa il 92,3% degli utenti di Internet gioca ai videogiochi in Turchia, una percentuale superiore alla media globale dell’81,9%.

Nel frattempo, i dati mostrano che i giochi per dispositivi mobili sono estremamente popolari in Turchia, con 42 milioni di giocatori che giocano sui loro dispositivi mobili. Osservando i livelli di reddito dei giocatori, lo studio ha rilevato che il 75% ha un reddito elevato, il 20% è nella media e il 5% è un reddito basso.

Lucia Giannini