BRICS. Il Bangladesh chiede di entrare

Secondo il Dhaka Tribune, la scorsa settimana il governo del Bangladesh ha presentato una nota di richiesta di adesione al blocco BRICS, composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. La richiesta del Bangladesh, attualmente riconosciuto come “Amico dei BRICS”, dovrebbe essere discussa al vertice del gruppo che si terrà in Sudafrica ad agosto.

Dopo l’incontro di mercoledì scorso tra il Primo Ministro del Bangladesh Shaykh Hasina e il Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a Ginevra, il Ministro degli Esteri del Bangladesh Abdul Momen ha inviato una lettera formale al suo omologo sudafricano per esprimere l’interesse del Paese asiatico. Il Sudafrica detiene attualmente la presidenza pro-tempore dell’Alleanza. Anche l’Egitto ha manifestato il suo interesse formale ad entrare nel gruppo, riporta MercoPress.

I ministri degli Esteri dei Paesi membri dei BRICS hanno tenuto una riunione all’inizio di giugno a Città del Capo, alla quale hanno partecipato diplomatici di alto livello di diversi Paesi che vogliono entrare a far parte dell’alleanza, come Argentina, Iran e Venezuela. Altri Paesi interessati a diventare membri dei BRICS sono Algeria, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Messico, Bahrein, Indonesia e Nigeria.

A Mosca, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha suggerito venerdì che il motivo per cui così tanti Paesi sono interessati a entrare nel blocco è l’efficacia e l’autorità dell’alleanza BRICS: «Questo non è l’effetto delle politiche in corso della Russia, ma delle prospettive di sviluppo di un’associazione di integrazione come i BRICS», ha detto Peskov. Ha sottolineato che il gruppo è «un’associazione di Paesi che condividono un approccio comune volto a sviluppare relazioni basate sul beneficio e sul rispetto reciproco e non a darsi lezioni su come vivere, su chi fare affidamento e su chi seguire».

