TURCHIA. Quanto spazio di manovra hanno i vertici economici?

Il nuovo team di Erdogan in materia economica è ora nel mirino della comunità internazionale per un paese afflitto dall’inflazione che continua a mantenere basso il costo del danaro. La comunità internazionale si aspetta che vi sia un cambiamento di rotta importante altrimenti la Turchia rischia non solo una ulteriore penalizzazione ma una nuova fuga degli investitori che cominciano a non fidarsi più di un Paese che non mette mano ai suoi debiti e rischia di portare a picco anche chi ha dato fiducia a Erdogan.

Erdogan ha nominato Mehmet Simsek ministro delle Finanze e Governatore della Banca Centrale turca Hafize Gaye Erkan, la prima volta per una donna, un doppio passo che ha fatto pensare che il governo stia abbandonando anni di misure non convenzionali, in particolare il basso costo del danaro con interessi vicino allo zero, che ha provocato una crisi inflazionistica senza precedenti in Turchia.

Tuttavia, il presidente ha affermato che le autorità turche rimangono invariate sui tassi di interesse ultra bassi. Da un lato, la formazione di un nuovo governo e l’annuncio di Erdogan di una determinazione a ridurre l’inflazione a una cifra è la prova che la Turchia è probabilmente pronta a cambiare la politica economica non ortodossa che è accusata del deflusso di investitori stranieri e dei prezzi fuori controllo. Dopo le dichiarazioni di Erdogan, la lira turca ha guadagnato circa lo 0,2%. I credit default swap a cinque anni sono scesi, mentre il principale indice azionario bancario della Turchia è salito del 3,4%.

D’altra parte, Erdogan ha chiarito che le sue priorità restano invariate, anche se – per ora – può permettersi maggiore flessibilità. Contrariamente all’evidenza empirica e alla teoria prevalente, il presidente turco ritiene che denaro più economico porti a un rallentamento dell’inflazione.

Tuttavia, gli investitori si aspettano un significativo aumento dei tassi alla prossima riunione della Banca centrale del 22 giugno. Venerdì prossimo si svolgerà un incontro a porte chiuse tra il ministro delle Finanze e la principale associazione imprenditoriale turca Tusiad, in cui si discuterà dei problemi economici e dei metodi per risolverli.

