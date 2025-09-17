SUDAFRICA. L’addestramento a Cuba scatena l’ira degli esperti

Poco meno di 300 membri della Forza di Difesa Nazionale del Sudafrica (SANDF) stanno contribuendo al bagaglio collettivo di conoscenze militari del Paese in 13 paesi stranieri, ha detto a un’interrogante parlamentare il Ministro della Difesa e dei Veterani Militari Angie Motshekga.

Sette di questi si trovano in Africa, mentre uno dei restanti sei – Cuba – è stato menzionato con una menzione speciale da un membro del Parlamento dell’Alleanza Democratica (DA). Chris Hattingh, che fa parte sia della Commissione Permanente Congiunta per la Difesa (JSCD) che della Commissione di Portafoglio per la Difesa e i Veterani Militari (PCDMV), sostiene che l’addestramento degli stati insulari caraibici sia un progetto ideologico e vanitoso, riporta DefenceWeb.

L’attuale collaborazione di difesa tra Cuba e Sudafrica, rinominata all’inizio di quest’anno Progetto Kgala dall’originale Progetto Thusano, vedrà, secondo lui, 20 ufficiali della SANDF a Cuba il prossimo anno per un addestramento non accreditato. Hattingh respinge il “piano” definendolo uno spreco di 28 milioni di rand. A peggiorare la situazione, i corsi accreditati sudafricani sono sottoutilizzati e il primo anno di addestramento a Cuba sarebbe dedicato in gran parte all’apprendimento dello spagnolo – “una deviazione inutile che ritarda lo sviluppo di competenze reali”.

Secondo un articolo di Rapport, la pubblicazione ha visto una recente istruzione da parte della divisione risorse umane dell’esercito che chiede ai dipartimenti di nominare membri per studiare a Cuba, con i candidati selezionati che trascorreranno due anni a Cuba, di cui uno dedicato all’apprendimento dello spagnolo.

“Tuttavia, l’esercito ha i suoi college e un college della difesa, che offrono esattamente gli stessi due corsi”, ha riportato City Press, con corsi locali che valgono come crediti accademici per ulteriori studi universitari. “Uno è un corso di difesa e sicurezza strategica per ufficiali con il grado di colonnello o superiore. L’altro è un corso di stato maggiore congiunto che qualificherà il candidato per la promozione a colonnello o capitano in marina”.

Hattingh ha osservato che il costo del corso cubano si aggira tra R115.000 e R140.000 al mese per ufficiale, escludendo costi nascosti come “voli charter esorbitanti e indennità estere”.

“Mi vengono in mente diversi paesi in cui i nostri soldati possono andare e seguire corsi utili, ma Cuba non è certo uno di questi”, ha dichiarato a City Press l’esperto di difesa Helmoed Romer Heitman. “Anche nei paesi interessati, è inutile inviare più di uno o due studenti, figuriamoci 20, nello stesso paese. I corsi cubani sono, nella migliore delle ipotesi, semplicemente uno spreco di denaro e, con esso, di tempo degli studenti”.

Per quanto riguarda gli scambi e la formazione continentali e internazionali, Hattingh sostiene che possano essere preziosi quando creano interoperabilità e rilasciano qualifiche riconosciute. L’inglese è una lingua riconosciuta in molti dei 13 paesi che attualmente ospitano personale delle Forze di Difesa Sudafricane (SANDDF) per l’addestramento, oltre ad essere strategicamente allineato con il Sudafrica. Cuba, sostiene Hattingh, si distingue come “l’eccezione costosa e non accreditata”.

La sua insoddisfazione per l’addestramento cubano, apparentemente parte del Progetto Kgala, arriva fino alla mancanza di un’analisi costi-benefici o di analisi dei bisogni che giustifichi Cuba rispetto a partner credibili di lingua inglese come il Regno Unito, gli Stati Uniti, l’India o le “università del Sudafrica”.

Oltre a Cuba, altri paesi stranieri che ospitano personale della SANDF sono Brasile, Repubblica Popolare Cinese (RPC), India, Pakistan e Russia. In Africa, i membri della Forza di Difesa Nazionale Sudafricana si stanno addestrando in Burundi, Ghana, Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

