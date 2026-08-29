ISRAELIRANWAR. Guerra per procura: Yemen contro Arabia Saudita

Il gruppo legato all’Iran, gli Houthi, ha aperto un altro conflitto regionale che va dallo Yemen al Mar Rosso, l’Arabia Saudita sta rispondendo all’aggressione. Contrariamente alle aspettative gli Houthi non hanno aspettato gli attacchi sauditi e delle milizie a loro affiliate ma hanno attaccato per primi quando hanno registrato un aumento di mezzi e armi ai confini con il territorio da loro controllato. Da sempre schierati con l’Asse della resistenza sono dichiarati nemici di Israele e dell’America, alleati dell’Iran.

Lo Yemen dunque è di nuovo in guerra: forze Houti contro forze appoggiate dall’Arabia Saudita. Si è tornati indietro di 10 anni. Continuano gli scontri e gli scambi di fuoco sul fronte di Al-Fakher nel governatorato di Al-Dhale’e, sul fronte orientale della città di Taiz e a nord della città di Hays, nella parte meridionale del governatorato di Al-Hudaydah.

Sul fronte di Taiz, le unità di artiglieria delle di Ansar Allah hanno lanciato pesanti bombardamenti contro le posizioni delle forze di Tariq Saleh nelle aree di Al-Ashmalah, Al-Qahifah e Al-Kuwayhah, situate nel distretto di Muqbanah. Gli scambi di fuoco proseguono anche sul fronte orientale della città di Taiz e sul fronte di Humayr lungo l’asse occidentale di Taiz, con scontri tra le due parti fino alla sera del giorno precedente. Non si sono registrati cambiamenti lungo le linee del fronte e non sono state diffuse notizie di vittime o perdite materiali da entrambe le parti.

Sul fronte di Al-Dhale’e, le forze di Amaliqah, comandate da Hamdi Shukri, stanno spostando equipaggiamento militare verso gli assi di Al-Fakher e Moris. Si prevede che l’intensità degli scontri su questo asse aumenterà ulteriormente nei prossimi giorni. Amaliqah ha anche minacciato di riconquistare i distretti attualmente sotto il controllo del governo di Sana’a.

Sul fronte di Hays, gli Hoiuthi hanno effettuato un attacco aereo contro la base della Seconda Brigata Al-Zaraniq, affiliata a Tariq Saleh, nella zona di Dubas. L’attacco è stato condotto con droni kamikaze o esacotteri Rajum, provocando una massiccia esplosione nella zona.

Attacco missilistico Houti nei giorni scorsi colpisce una petroliera saudita a 1.000 chilometri dallo Yemen. A darne notizia Yahya Saree, portavoce delle forze armate Houthi, che ha reso noti i dettagli di diverse operazioni militari condotte da Ansar Allah contro la coalizione a guida saudita. Secondo il comunicato Houthi una petroliera saudita denominata “Amzan” è stata colpita da un missile balistico nel Mar Rosso settentrionale, vicino alle coste del porto di Yanbu. L’attacco ha provocato un incendio a bordo della petroliera e ha costretto diverse altre imbarcazioni presenti nella zona alla fuga.

In un’altra operazione, le Forze Armate yemenite hanno preso di mira e incendiato assembramenti di forze saudite, tra cui un grande convoglio militare composto da dieci camion che trasportavano equipaggiamento militare nelle aree di Al-Abar e Al-Wadi’ah, utilizzando missili balistici e droni kamikaze.

Anche assembramenti di forze della coalizione saudita nella regione di Al-Kana’is, nel governatorato di Al-Jawf, sono stati colpiti con missili balistici e droni kamikaze. A seguito di questa operazione, decine di militari della coalizione, tra cui comandanti e ufficiali, sono rimasti uccisi o feriti e diversi depositi di armi sono stati distrutti.

L’attacco missilistico alla petroliera Amzan segna il nono attacco contro petroliere saudite nel contesto delle recenti tensioni sotto la dottrina del “blocco reciproco”. L’importanza di questa operazione risiede nella distanza di oltre 900 chilometri dal territorio yemenita. Dal 20 luglio,Ansar Allah hanno condotto un totale di 35 operazioni contro la coalizione a guida saudita.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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