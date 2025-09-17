NIGERIA. Scontro politico per il controllo petrolifero

Alcune indiscrezioni suggeriscono che sia in corso un’iniziativa per modificare lo storico Petroleum Industry Act (PIA) nigeriano, al fine di riassegnare il controllo del settore petrolifero dalla compagnia petrolifera statale “indipendente” NNPCL al Ministero delle Finanze e all’ente regolatore upstream NUPRC, spostando drasticamente le responsabilità e l’equilibrio di potere tra agenzie e funzionari.

Il Presidente Bola Tinubu ha approvato una bozza di legge di modifica del Petroleum Industry Act (2025) per le consultazioni preliminari, secondo una notifica inviata dal Procuratore Generale alle agenzie del settore, riportata da alcuni media. Al 16 settembre, tuttavia, non era stata resa pubblica alcuna gazzetta ufficiale o verbale dell’Assemblea Nazionale di una “bozza di legge di modifica del Petroleum Industry Act (2025)”, riporta BneInteliNews. Secondo Africa Oil & Gas Report, l’emendamento in questione è stato redatto dal Ministro delle Finanze, con l’obiettivo dichiarato di affrontare “la crescente perdita di entrate e di perdite fiscali che affligge la Federazione”.

Il disegno di legge trasferirebbe la proprietà della NNPCL al Ministry of Finance Incorporated (MOFI), sostituendo l’attuale accordo con il Ministry of Petroleum Incorporated (MOPI), e autorizzerebbe la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC) ad agire come concessionaria del governo nei contratti petroliferi.

In base alle modifiche proposte, la NUPRC rappresenterebbe lo Stato nei contratti di condivisione della produzione, di partecipazione agli utili e di servizio, e verificherebbe le richieste di recupero dei costi e i programmi di lavoro annuali, come ha osservato The Africa Report in una panoramica del potenziale impatto. Il disegno di legge mira inoltre a codificare la supervisione congiunta dei progetti integrati upstream-midstream da parte della NUPRC e della Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority (NMDPRA), a seguito di precedenti controversie territoriali tra le due agenzie.

La duplice funzione della NUPRC, sia come ente regolatore che come autorità contraente, potrebbe sollevare interrogativi su potenziali conflitti di interesse, sebbene la concentrazione delle responsabilità in un numero inferiore di agenzie potrebbe ridurre i costi amministrativi e la burocrazia, scrive la pubblicazione.

Il disegno di legge amplierebbe l’influenza del Ministro delle Finanze Wale Edun e del suo ministero, che guiderebbe la strategia aziendale di NNPCL e rafforzerebbe l’autorità della leadership della NUPRC nelle negoziazioni contrattuali. Al contrario, i poteri del consiglio di amministrazione e della dirigenza di NNPCL sarebbero significativamente ridotti.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/