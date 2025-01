BRASILE. Dare forma ai BRICS allargati, obiettivo della presidenza Lula 

Il Brasile ha assunto mercoledì scorso la presidenza di turno del blocco BRICS, che ora conta almeno nove nuovi membri.

È la quarta volta che il paese sudamericano ricopre tale carica, riporta Agência Brasil.

Con il motto Rafforzare la cooperazione nel Sud del mondo per una governance più inclusiva e sostenibile, le sfide del governo brasiliano includono l’articolazione della partecipazione dei nuovi membri e il proseguimento della costruzione del sistema di pagamento con valute locali negli scambi commerciali tra paesi, in sostituzione del dollaro statunitense.

A partire dal 2025, almeno nove paesi si sono uniti al gruppo come membri associati. Cuba, Bolivia, Indonesia, Bielorussia, Kazakistan, Malesia, Thailandia, Uganda e Uzbekistan, riporta MercoPress.

Secondo il BRICS Study Group, GeBRICS, presso l’Università di San Paolo, una delle sfide per la presidenza del blocco era creare una dinamica per i BRICS espansi, visto che l’acronimo rappresenta solo Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.

Con 13 paesi invitati a unirsi, Nigeria, Turchia, Algeria e Vietnam dovrebbero confermare la loro partecipazione. L’inclusione di nuovi membri è stata definita nell’ottobre 2024, al 16° vertice dei BRICS a Kazan, in Russia, quando è stata creata la nuova categoria di membri associati. A differenza dei membri a pieno titolo, i partner associati possono prendere parte a riunioni e raduni ma non hanno né potere di voto né di veto, poiché le decisioni dei BRICS vengono prese per consenso.

L’anno scorso, il blocco ha accolto Iran, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Etiopia e Arabia Saudita. Sebbene l’Arabia Saudita non abbia aderito al gruppo, ha preso parte a tutte le riunioni, prosegue Agência Brasil.

L’ultima volta che il Brasile è stato presidente del blocco, il governo Bolsonaro non gli ha attribuito molta importanza, fatto che dovrebbe cambiare quest’anno.

L’iniziativa di sostituire il dollaro con valute locali ha portato il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump a minacciare le nazioni che abbandonano la valuta statunitense con tariffe più elevate.

Il Gruppo di Studio BRICS dell’Università di San Paolo ritiene che Trump non sia in grado di imporre tariffe a tutti i paesi BRICS senza danneggiare l’economia statunitense. A causa del comportamento di Trump, forum come i BRICS stiano guadagnando importanza.

I BRICS sono stati utilizzati come piattaforma alternativa per il dialogo e l’integrazione di paesi insoddisfatti dell’ordine internazionale guidato dagli Stati Uniti e dominato dal dollaro. Con dieci membri effettivi, i BRICS rappresentano oltre il 40% della popolazione mondiale e il 37% del PIL mondiale in termini di potere d’acquisto, superando il peso economico del G7, che raggruppa i paesi più industrializzati del mondo.

Tra le principali richieste del gruppo c’è una riforma della governance globale, con un aumento della rappresentanza dei paesi asiatici, africani e latinoamericani in organismi come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’Organizzazione mondiale del commercio e istituzioni finanziarie come la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale.

Lucia Giannini

