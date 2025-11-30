ISRAELHAMASWAR. Terminata l’inchiesta israeliana sul 7 ottobre. Hamas per anni ha spiato e seguito e monitorato 10.000 militari IDF. Espulsi o licenziati i vertici militari di allora

La Radio dell’Esercito israeliano ha spiegato come Hamas sia riuscita a distruggere così tanti carri armati Merkava 4: “È stato rivelato che Hamas ha raccolto nel corso degli anni informazioni di intelligence accurate sui carri armati Merkava 4, ed è riuscito ad accedere a materiali sensibili e, attraverso di essi, a creare una “forza corazzata” di elementi d’élite, addestrati a guidare e manovrare i carri armati Merkava 4, e a fare affidamento su di loro per pianificare parte dell’attacco al settore del 7 ottobre”.

Nelle indagini sul fallimento dopo il 7 ottobre, l’esercito israeliano ha scoperto che Hamas era riuscita a disattivare i carri armati nel settore di Gaza e aveva cercato di controllarli e trasferirli all’interno del settore. Nell’attacco del 7 ottobre, elementi di Hamas sono riusciti a disattivare i carri armati nel settore di Gaza e a renderli inutilizzabili; i militanti conoscevano un pulsante “segreto” all’interno del carro armato, che, premendolo, lo avrebbe disattivato per un certo periodo.

Si è scoperto che Hamas ha raccolto informazioni sensibili dagli account social dei soldati israeliani e, seguendo decine di migliaia di soldati, ha ottenuto informazioni preziose attraverso foto e video da basi e luoghi; attraverso i materiali da una base di addestramento di un corpo corazzato; e ancora ha usato le clip caricate dai soldati durante le esercitazioni all’interno del carro armato. Utilizzando questa quantità di informazioni sensibili, Hamas ha elaborato un piano completo. Una forza di elementi d’élite addestrati per essere un “equipaggio di carri armati” e dotati di modelli a grandezza naturale dei carri armati Merkava un programma di simulazione avanzato per insegnare loro come operare.

Un corrispondente militare della radio dell’esercito israeliano ha dichiarato: “Questa forza faceva parte dei piani di attacco agli insediamenti nell’area di Gaza e alle posizioni dell’esercito israeliano del 7 ottobre 2023”.

Il corrispondente militare della radio dell’esercito israeliano ha anche detto: “Hamas è riuscita a includere account falsi nei gruppi WhatsApp dell’esercito israeliano, ad esempio: “Reclute Egoz”. È così che hanno tracciato le persone per anni fino a quando non sono diventate ufficiali e comandanti. Immaginate Hamas che traccia una persona dal momento in cui assume il ruolo di comandante di plotone fino a quando non diventa comandante di compagnia, tenendo così un registro completo di quasi ogni compagnia o battaglione dell’esercito israeliano”. “Hamas non si è accontentata di monitorare gli account generali, ma ha creato account “avatar” attraverso un’ingegneria sociale di alto livello, trasformandoli in amici su Facebook e follower su Instagram per soldati e ufficiali i cui account sui social network sono stati identificati come privati ​​o chiusi”.

Secondo la narrazione della Radio dell’esercito israeliano: Hamas ha gestito una rete di intelligence su larga scala per cinque anni, in cui circa 2.500 attivisti hanno monitorato quasi 100.000 soldati dell’esercito sui social media. L’organizzazione ha utilizzato falsi account “avatar” e ha introdotto “utenti ombra” nei gruppi WhatsApp militari per monitorare i soldati dal reclutamento alle missioni di comando. Attraverso milioni di post, foto e video, molti dei quali provenienti dalle basi, Hamas ha prodotto un’immagine di intelligence quotidiana del dispiegamento delle forze, delle posizioni sensibili delle unità e dei cambiamenti nella routine militare. L’intersezione dei materiali ha permesso di costruire modelli dettagliati dei luoghi, tra cui simulazioni 3D e occhiali per realtà virtuale per l’addestramento all’infiltrazione. Inoltre, Hamas ha costruito modelli fisici delle basi nella Striscia di Gaza. Gli ufficiali dell’esercito testimoniano che il loro livello di accuratezza era molto più alto delle stime iniziali”.

A seguito della conclusione delle indagini, il 23 novembre Il Capo di Stato Maggiore dell’esercito Israeliano, Zamir ha convocato gli ufficiali superiori per informarli dei risultati delle indagini personali il 7 ottobre e ha detto: “Non sbaglieremo”. Alcuni ufficiali in pensione dall’esercito, invitati a un colloquio con il Capo di Stato Maggiore sulle conclusioni del 7 ottobre, non si sono presentati.

Gli ufficiali convocati dal Capo di Stato Maggiore Eyal Zamir: Comandante dell’Aeronautica Militare Tomer Bar; Comandante della Marina David Saar Salma; Ex capo di AMAN Oded Basiuk; Ex capo di AMAN Aharon Haliva; ex capo del Comando Sud Yaron Finkelman; ex comandante della Divisione di Gaza Avi Rosenfeld; attuale capo dell’AMAN Shlomi Binder (che era a capo delle operazioni il 7/10); Ufficiali con il grado di maggiore generale e colonnello sono stati convocati dal Capo di Stato Maggiore Eyal Zamir; Ufficiali con il grado di colonnello sono stati convocati dal Vice Capo di Stato Maggiore Tamir Yadai. Tra loro c’era l’ufficiale dell’intelligence del Comando Sud il 7 ottobre, il colonnello Ariel Lapovsky.

Il Coordinatore del Governo nei territori, il Generale Ghassan Alian, la cui unità non è stata indagata in merito al suo ruolo il 7/10, non è stato convocato per un colloquio con il Capo di Stato Maggiore e non si prevede che vengano adottate misure personali nei suoi confronti in questa fase. Questo dopo che l’unità investigativa non è stata indagata e la commissione presieduta dal Generale in pensione Sami Turgeman ha deciso che è necessario indagare sul suo ruolo nel fallimento.

A seguito di una serie di incontri avvenuti tra il Capo di Stato Maggiore delle IDF, Generale Eyal Zamir, e il Vice Capo di Stato Maggiore, Generale Tamir Yadai, con ufficiali superiori e subalterni delle IDF, Zamir ha annunciato il licenziamento in massa e la reprimenda di oltre una dozzina di ufficiali superiori e altri ufficiali militari per le loro mancanze nel periodo precedente al 7 ottobre 2023. Tra questi: l’ex capo della Direzione dell’Intelligence Militare, il Generale Aharon Haliva, dimessosi nell’agosto 2024, sarà congedato dalla riserva ed espulso dalle IDF. L’ex capo della Direzione delle Operazioni, Generale Odet Basiuk, che ha terminato il suo servizio a luglio, sarà congedato dalla riserva ed espulso dalle IDF.

L’ex comandante del Comando Meridionale delle IDF, il Generale Yaron Finkelman, si è dimesso a marzo e verrà congedato dalla riserva ed espulso dalle IDF. L’attuale capo della Direzione dell’Intelligence Militare, il Generale Shlomo Binder, che ha ricoperto la carica di capo della Divisione Operazioni il 7 ottobre, ha ricevuto un rimprovero, ma continuerà a ricoprire tale incarico fino alla fine del suo mandato quadriennale nel 2028, dopodiché lascerà le IDF.

L’attuale capo dell’Aeronautica Militare israeliana, il Maggiore Generale Tomer Bar, sarà rimproverato per non aver prestato protezione contro l’infiltrazione di droni e parapendio controllati da Hamas il 7 ottobre. Continuerà a prestare servizio fino alla fine del suo mandato, nell’aprile 2026. Il comandante in capo della Marina israeliana, il Viceammiraglio David Sa’ar Salama, sarà rimproverato per non aver prestato protezione contro l’attacco navale di Hamas contro il sud di Israele il 7 ottobre. Continuerà a prestare servizio fino all’inizio del 2026.

Il Generale di Brigata “Gimmel”, che il 7 ottobre era a capo del Dipartimento Operazioni della Direzione dell’Intelligence Militare, sarà congedato dalle IDF. L’ex comandante dell’Unità 8200 dell’Intelligence israeliana, il Generale di Brigata Yossi Sariel, sarà congedato dalla riserva ed espulso dalle IDF. L’ex comandante della 143ª Divisione (la Divisione di Gaza), il Generale di Brigata Avi Rosenfeld, sarà congedato dalla riserva ed espulso dalle IDF. L’ex capo dell’intelligence del Comando Sud delle IDF, il Colonnello Ariel Lubowski, sarà congedato dalla riserva ed espulso dalle IDF. Il Colonnello Haim Cohen, comandante della Brigata Nord della Divisione di Gaza durante gli eventi del 7 ottobre, sarà congedato dalla riserva ed espulso dalle IDF. Il Tenente Colonnello “Alef”, capo dell’intelligence della Divisione di Gaza, sarà congedato dalle IDF.

Inoltre, Zamir ha stabilito che non vi sono ostacoli alla promozione del Generale di Brigata Eliad Moati, del Generale di Brigata Manor Yanai e del Colonnello Efraim Avni, dopo che il Ministro della Difesa Israel Katz ha deciso di sospendere le loro nomine a causa di accuse di un loro possibile coinvolgimento nel fallimento 7 ottobre.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

