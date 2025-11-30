INDIA. La strategia di Nuova Delhi nel riavvicinamento ai Talebani

L’avvicinamento indiano al governo talebano afgano segna una delle più radicali ricalibrazioni della recente politica estera assertiva e innovativa di Nuova Delhi.

Ciò che è iniziato nell’estate del 2021 come un cauto contatto umanitario segreto per garantire un’uscita sicura degli indiani mentre i talebani avanzavano verso Kabul si è evoluto in una routine di interazioni strutturate, istituzionalizzate, frequenti e di alto livello, riporta AT.

Con un realismo piuttosto duro, Nuova Delhi sta cercando di reinserire l’India nell’economia politica afghana, garantire la connettività occidentale, impedire il predominio cinese e sfruttare il momento di allontanamento tra Pakistan e talebani.

La recente visita del Ministro del Commercio e dell’Industria afghano Alhaj Nooruddin Azizi a Nuova Delhi e, prima ancora, la visita del Ministro degli Esteri afghano Amir Khan Muttaqi, ne sono il segnale manifesto.

L’ambasciata indiana, chiusa nel 2021, è stata riaperta come “missione tecnica” a partire da giugno 2022. La visita di Muttaqi è stata l’occasione per importanti accordi sul ripristino dello status di ambasciata della missione di Kabul, sulla ripresa dei collegamenti aerei, sulla cooperazione sportiva e sulla costruzione di diverse strutture sanitarie e idroelettriche.

La visita di Azizi ha visto entrambe le parti rendere operativi gli accordi, mettendo in atto processi per riattivare i corridoi merci aerei Kabul-Delhi e Kabul-Amritsar ed esplorare rotte attraverso il porto iraniano di Chabahar.

Kabul ha l’ibtresse a farsi riammettere nelmondo delle relazioni internazionali; e l’India sembra voler evitare che questo impegno strutturato venga interpretato come un riconoscimento ufficiale dei Talebani. Eppure, è stato rilanciato il loro Gruppo di Lavoro Congiunto su Commercio e Investimenti e sono stati inviati funzionari commerciali nelle rispettive missioni. Questo rafforzamento istituzionale va chiaramente oltre il profilo di “missione tecnica” dell’India e rivela le correnti di convezione diplomatica che hanno innescato il cambiamento tettonico dell’India.

Il più grande cambiamento strutturale è la spinta a sfruttare il porto iraniano di Chabahar. Azizi ha esortato l’India ad avviare linee di navigazione programmate che colleghino Chabahar con i porti secchi afghani, in particolare nella provincia di Nimruz. Se attuato, ciò ridurrebbe permanentemente la dipendenza dell’Afghanistan dai valichi pakistani di Torkham e Chaman, allineandoli perfettamente alla strategia indiana di stabilire una connettività terrestre occidentale isolata dalla leva geopolitica del Pakistan.

Il catalizzatore più importante del riavvicinamento tra India e Talebani è stato il drammatico deterioramento delle relazioni tra Pakistan e Talebani dal 2023. Questo rende l’impegno dell’India con I Talebani che puntano meno sull’accettazione ideologica e più sulla ricerca di una disintermediazione strategica del Pakistan dall’equazione afghana.

È questa mutata prospettiva geopolitica a creare un’apertura che l’India starebbe cogliendo. Il calcolo geopolitico dell’India rimane ovviamente ancorato al suo soft-power. Muttaqi e Azizi hanno assicurato a Nuova Delhi che a nessun gruppo ostile all’India sarà consentito di operare all’interno del territorio afghano.

Anche Stati Uniti, Cina, Russia e Unione Europea praticano oggi un “impegno senza riconoscimento”, utilizzando canali economici e umanitari per garantire impegni antiterrorismo mantenendo al contempo la distanza politica da Kabul.

Luigi Medici

