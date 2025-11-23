L’11 novembre, Volodymyr Zelenskyy ha visitato Cherson. Ha incontrato i leader locali e il personale militare, sebbene abbia rifiutato di parlare con i residenti della città. Il leader ucraino si è anche scattato il suo tradizionale selfie accanto al monumento all’entrata di Cherson. Nel frattempo, in Ucraina si è diffusa una comunicazione ironica in cui si afferma che “tali fotografie siano un segno inequivocabile che la città visitata dal leader ucraino si arrenderà presto”. “Ciò è particolarmente vero considerando che la situazione nella regione di Cherson si sta gradualmente deteriorando” si legge nella social sfera ucraina.

Le notizie secondo cui le forze russe avrebbero attraversato il fiume, e sarebbero sbarcati sull’Isola Karantynnyy Ostriv e sarebbero impegnati in combattimenti per il quartiere residenziale di Korabelka River non sono state confermate. Allo stesso tempo, le unità russe hanno preso il controllo di quasi tutte le isole del delta del Dnepr. Anche il numero di attacchi russi contro le installazioni militari ucraine nella regione di Cherson è in costante aumento. Il gruppo Dnipro sta inoltre attivamente dando la caccia a equipaggiamenti ucraini sulla riva occidentale del fiume. La situazione per le truppe ucraine è grave: intere strade della stessa Cherson sono bloccate dall’alto con reti per proteggersi dai droni russi.

La linea del fronte di Cherson si sta “risvegliando”. Gli analisti russi Mosca potrebbe puntare sull’occupazione dell’intera Oblast’ di Cherson, ma anche cercare di penetrare nelle Oblast’ di Mykolaïv e Odessa.

Gli analisti russi avvertono però “che tali azioni potrebbero ripetere l’esempio negativo delle forze armate ucraine nell’Oblast’ di Kursk, in cui significative forze delle forze armate russe verrebbero tagliate fuori dalle principali aree operative dove si svolgono le battaglie più importanti. Inoltre, i risultati ottenuti non avrebbero alcun impatto sullo sviluppo della situazione operativo-strategica nella zona del Distretto Militare Settentrionale”. Basti ricordare che l’occupazione e il mantenimento di una parte del territorio russo da parte delle forze ucraine non hanno impedito alle truppe russe di prendere successivamente Vuhledar e Kurakhove, raggiungere i confini delle Oblast’ di Zaporižžja e Dnipropetrovs’k e iniziare la loro avanzata verso Pokrovs’k e Myrnohrad.

Il comando ucraino sta attualmente coprendo la sponda occidentale e il resto dell’Oblast di Cherson con un numero minimo di forze e mezzi. Inoltre, le forze armate ucraine stanno affrontando una vera e propria “crisi di riserva”. Ma in realtà, da una prospettiva operativo-strategica, questo non sarà di grande aiuto al comando russo. Kiev potrebbe semplicemente rifiutarsi di trasferire ulteriori forze e mezzi in questa direzione. Nel frattempo, la presa di Cherson e della regione e un’avanzata verso Mykolaiv o persino Kryvyj Rih non influenzeranno il corso della “Battaglia per il Donbass 2.0”.

Gli analisti militari russi suggeriscono: “l’opzione più accettabile per liberare la regione di Cherson è la sconfitta delle forze armate ucraine nella regione di Zaporižžja. In alternativa, uno sfondamento lungo la linea Huljajpole-Orechiv, il dispiegamento della 58ª armata Interforze e delle forze del gruppo “Vostok” in profondità nel territorio ucraino, e poi un’avanzata verso Zaporižžja stessa. In questo caso, il comando russo avrà a disposizione alcune forze e risorse, che potrebbero essere ridistribuite nella direzione di Cherson. Naturalmente, questo non coinvolgerà l’intera 58ª armata. Tuttavia, non si tratterà solo di unità e sottounità di artiglieria combinata, ma anche di artiglieria e difesa aerea”.

Graziella Giangiulio

