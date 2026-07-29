LOGISTICA. Batti e ribatti per sbloccare Hormuz e Bab el Mandeb

L’Oman ha presentato all’Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello Stretto di Hormuz con tariffe volontarie, ha riferito martedì a Reuters una fonte del Golfo.

Secondo la proposta omanita, che gode di sostegno regionale, l’Iran non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa vitale via navigabile, ha aggiunto la fonte, riporta Reuters.

La proposta si basa sul modello dello Stretto di Malacca, dove coloro che utilizzano lo stretto contribuiscono volontariamente al finanziamento della navigazione, della protezione ambientale e delle operazioni di ricerca e soccorso.

Gli Stati Uniti hanno improvvisamente sospeso una campagna di attacchi aerei contro l’Iran durante il fine settimana, alimentando le speranze di una soluzione diplomatica che consentirebbe la ripresa della navigazione nello Stretto di Hormuz, che prima del conflitto trasportava un quinto delle forniture energetiche globali.

Lunedì il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti stavano avendo “buoni colloqui” con l’Iran e che c’era la possibilità di raggiungere un accordo, ma ha avvertito che gli attacchi statunitensi sarebbero ripresi se i negoziati non avessero dato risultati.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha discusso dello Stretto di Hormuz con i suoi omologhi omanita e saudita proprio lunedì. Arghchi ”ha sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione e promuovere gli sforzi diplomatici congiunti per stabilire la stabilità nella regione e porre fine all’insicurezza imposta sullo Stretto di Hormuz a causa delle azioni aggressive degli Stati Uniti”, secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri iraniano.

Nel frattempo, in Yemen, gli Houthi mirano a replicare la strategia iraniana dello Stretto di Hormuz nel Mar Rosso, interrompendo la navigazione nello Stretto di Bab el-Mandeb, incoraggiati dalla scarsa reazione internazionale, ha dichiarato il ministro degli Esteri yemenita: ”Gli Houthi vogliono copiare il modello iraniano e questo bloccherà due stretti principali, le porte d’accesso al Golfo Persico e al Mar Rosso”, ha affermato Afrah Al-Zouba, ministro degli Esteri designato dello Yemen, parlando presso l’ambasciata yemenita nella capitale saudita, Riyad.

Il Mar Rosso è diventato un nuovo fronte nella guerra con l’Iran, con gli Houthi che hanno adottato un approccio di escalation contro l’Arabia Saudita, lanciando missili e droni contro il regno e dichiarando un blocco navale contro le navi saudite.

L’Arabia Saudita ha risposto con attacchi aerei contro quelle che ha definito installazioni militari degli Houthi e ha affermato che avrebbe protetto il traffico marittimo commerciale, accusando gli Houthi di servire interessi stranieri.

L’escalation ha anche minacciato di riportare il conflitto in Yemen. Gli Houthi hanno dichiarato di aver preso di mira, con diversi droni, i punti di trasferimento del petrolio greggio utilizzato per trasportare il greggio dall’est dell’Arabia Saudita a Yanbu, sulla costa del Mar Rosso. Lo ha riferito il portavoce Yahya Saree ad Al Masirah il 27 luglio.

Saree ha affermato che l’operazione, denominata “Jihad sacro” è stata una risposta a quelle che ha definito violazioni dello spazio aereo yemenita da parte di droni sauditi. L’Arabia Saudita ha fornito una versione diversa dei fatti. Il Ministero della Difesa ha dichiarato che la difesa aerea ha intercettato e distrutto diversi droni che tentavano di colpire impianti petroliferi nella Provincia Orientale e nella regione di Riyadh, e che i tentativi di attacco sarebbero stati lanciati dal territorio iracheno da milizie sostenute dall’Iran, riporta BneIntelliNews.

il ministro yemenita “in esilio”, Zouba ha affermato che il governo yemenita è preparato a un’escalation e che gli scontri a fuoco con gli Houthi sono in corso lungo la linea del fronte, che si estende nel nord-ovest del paese dal Mar Rosso fino al confine saudita, ma nessuna delle due parti ha ancora lanciato un’offensiva: “Riteniamo che questo conflitto debba ora giungere a una fine, o con mezzi pacifici, o in un altro modo”, ha dichiarato.

Antonio Albanese

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