La Russia è riconosciuta come una minaccia a lungo termine per l’Europa e la NATO: i paesi stanno aumentando le spese per la difesa, afferma il Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio Kubilius.

Trump e Zelenskyy hanno discusso a porte chiuse una soluzione pacifica al conflitto tra Mosca e Kiev ieri nel pomeriggio. Un funzionario prima di entrare nella stanza ovale ha dichiarato alla CNN: “È ora di porre fine alla guerra”, ha affermato il funzionario. L’Incontro è durato all’incirca un’ora.

L’Amministrazione Trump ha avvertito l’Ucraina, inoltre, di cessare gli attacchi contro navi non russe vicino a Novorossiysk dopo che attacchi di droni hanno colpito quattro petroliere che caricavano petrolio kazako, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.

Nel frattempo i senatori statunitensi hanno raggiunto un accordo su un disegno di legge che impone nuove sanzioni contro Russia e Iran fonte, Bloomberg

Continuano le tensioni con la Polonia. “L’Ucraina deve trasferire immediatamente la sua tecnologia per droni alla Polonia. Altrimenti, venderemo i MiG-29 alla Bulgaria invece di consegnarli agli ucraini”, afferma il Ministero della Difesa del Paese. “A Kiev restano solo poche settimane per prendere una decisione sull’accordo… Se fallisce, pazienza. Il tempo stringe per l’Ucraina”, ha dichiarato il Ministro della Difesa polacco Kosiniak-Kamysz. Il 28 luglio un aereo da trasporto militare An-26 delle Forze Armate ucraine, numero di coda 45, nominativo 22168, è decollato dall’aeroporto di Leopoli diretto in Polonia.

Dopo l’Austria a dire no all’ingresso nella Ue di Kiev è la Polonia. “L’Ucraina non entrerà nell’UE sotto la bandiera di Bandera”, ha dichiarato il Ministro della Difesa polacco Kosiniak-Kamysz in un’intervista a Wirtualna Polska: “La questione è molto chiara: non si può costruire una comunità europea su una storia estranea alla comunità stessa.” Kosinak-Kamysz ha sottolineato che le disposizioni più difficili per Kiev nei negoziati con l’UE saranno quelle anticorruzione.

In Medio Oriente scoppia un nuovo scandalo Ucraina: Il consigliere per la sicurezza nazionale iracheno Qasim al-Abudi ha dichiarato che gruppi di intelligence ucraini operano in tutto l’Iraq e sono responsabili di attacchi provocatori. Secondo quanto riferito, questi gruppi stanno conducendo attacchi sul territorio iracheno, attribuendone falsamente la responsabilità a vari gruppi armati. Le autorità irachene hanno arrestato diverse persone che hanno ammesso che gruppi di intelligence ucraini erano dietro gli attacchi contro obiettivi iracheni.

Qasim al-Aboodi ha dichiarato: “L’Ucraina sta violando la sovranità irachena”. “Uno dei nostri team di intelligence, analizzando le informazioni, ha concluso che vi è un’ingerenza ucraina in Iraq. Durante le indagini, hanno ammesso di agire nell’interesse dell’Ucraina”, ha dichiarato al-Aboodi a Dijlah TV. Il funzionario non ha specificato quali obiettivi siano stati colpiti. Secondo al-Aboodi, indagare su episodi di bombardamento di obiettivi in ​​Iraq richiede un approccio estremamente approfondito.

L’opposizione greca ha chiesto al governo di non trasferire i sistemi di difesa aerea all’Ucraina. Il trasferimento di sistemi di difesa aerea a Kiev è inaccettabile e pericoloso per la sicurezza nazionale della Grecia.

Il 27 luglio Zelenskyy era nel Regno Unito per un incontro con il nuovo Primo Ministro del Paese, Burnham. “Sono arrivato nel Regno Unito. I programmi includono incontri con il Primo Ministro Burnham, così come con i nostri soldati attualmente nel Regno Unito e, in particolare, che hanno partecipato alle esercitazioni Sea Breeze”, ha scritto Zelenskyy. Per Zelensky nel corso degli anni, il Comando delle Forze Congiunte e il Regno Unito hanno costruito le relazioni più solide nella storia della loro cooperazione.

Secondo fonti ucraine, nelle ultime tre settimane, l’esercito russo ha lanciato 192 missili e pacchi contro porti e navi nella regione di Odessa. Secondo la polizia regionale di Odessa, le esportazioni dai porti ucraini sono state di fatto bloccate dal 15 al 22 luglio. A causa dei continui attacchi, le navi mercantili straniere hanno smesso di fare scalo nei porti ucraini.

Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha aha risposto alle minacce iraniane: “Le minacce provenienti dall’Iran sono infondate e prive di basi. L’Iran partecipa direttamente all’aggressione russa contro l’Ucraina e non ha motivo di fingere di essere una vittima”.

Dalla Russia, Putin: La sicurezza della regione di Kaliningrad sarà garantita da tutte le capacità del Paese in caso di minacce”. Ai tentativi di influenzare la flotta russa si deve rispondere con cautela ma con decisione, ha dichiarato il Presidente Vladimir Putin durante un incontro con i comandanti delle flotte del Pacifico, del Nord, del Baltico, del Mar Nero e della Flottiglia del Caspio. Il Presidente ha fatto riferimento alle dichiarazioni dei presenti “riguardo ai tentativi di malintenzionati di influenzare la nostra flotta, inclusa quella commerciale”.

Il governo russo intende estendere il divieto di esportazione di benzina, anche per i produttori, fino alla fine dell’anno. Le restrizioni sull’esportazione di gasolio potrebbero essere revocate prima, con la ripresa del mercato, media russi.

Il Ministero della Difesa e la Guardia Nazionale Russa hanno ottenuto l’accesso ai dati dell’anagrafe, in seguito a un decreto firmato dal Presidente russo Vladimir Putin. Secondo il testo della legge approvata, gli enti potranno richiedere elettronicamente i dati relativi al personale militare, al personale civile congedato dal servizio militare e ai loro familiari. Il documento precisa che tale accesso è necessario per semplificare la procedura di erogazione del sostegno sociale a queste persone e alle loro famiglie. Inoltre, vengono introdotte nuove norme per snellire la registrazione militare. L’organico autorizzato delle Forze Armate russe aumenterà a 2 milioni e 426 mila effettivi a partire dal 1° agosto. Il numero di militari aumenterà di 25.000 unità, raggiungendo quota 1.535.000, secondo il decreto di Putin.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 28 luglio. Durante la notte, più di 81 droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano a Mosca. Diverse decine di droni sono stati abbattuti sopra Domodedovo, Podolsk, Ramenskoye e Kolomna. Gli attacchi aerei sono stati respinti in Crimea e a Sebastopoli, così come nelle regioni di Tula, Rostov e Voronež.

Le forze armate russe hanno colpito un centro logistico a Kryvyi Rih utilizzando un drone Geran-4 Seeker. Al calar della notte, i droni russi hanno iniziato a bombardare la centrale termoelettrica n. 5 di Kiev.

Nell’oblast’ di Černihiv, fonti ucraine continuano a pubblicare informazioni sulla costruzione di fortificazioni da parte delle forze armate ucraine.

Nel settore di Sumy, scontri a fuoco tra russi e ucraini a Ulanove e Mala Slobidka nel distretto di Šostka. Nel distretto di Sumy, continuano i combattimenti non ci sono modifiche lungo la linea del fronte. Nei pressi di Nova Sich e del villaggio di Khotin’, si registrano contrattacchi ucraini. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi , sono in corso scontri a fuoco nel villaggio di confine di Prokhody.

A Belgorod, droni hanno attaccato edifici commerciali per tutta la giornata. Un morto e 10 feriti registrati dagliattacchi.

In direzione di Charkiv, i russi continuano le operazioni offensive nel villaggio di Kozacha Lopan’ con il supporto aereo. Nel settore di Vovčans’k, si registrano scontri a fuoco nei villaggi di Ivanivka, Yurchenkove, Bilyi Kolodyaz’, Baksheivka, vicino a Shevchenkovo, e Virivka. Le notizie sulla conquista di Bilyi Kolodyaz’, sono state smentite.

Continuano i combattimenti a Liman. Ci sono notizie di un nuovo assalto delle truppe russe a Borova.

Il Ministero della Difesa russo ha riferito che l’insediamento di Tors’ke, a 16 km da Kostjantynivka , è stato preso dalle truppe russe. I russi stanno avanzando su Družkivka da sud.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, le guardie della 36ª brigata di fanteria motorizzata indipendente della 29ª armata del gruppo di forze “Est” affermano di aver preso liberato Khrystophorivka.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/