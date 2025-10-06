UKRAINERUSSIAWAR. Mosca fa pressione su Kiev distruggendo gasdotti e siti dei produzione missilistica e di droni

Nella notte del 2 ottobre la Russia ha attaccato pesantemente le retrovie ucraine che sono state colpite pesantemente, in modo particolare gli obiettivi russi miravano a stazioni per il rifornimento di energia e industrie per la fabbricazione di droni. Non è un segreto che Mosca stia facendo pressione su Kiev cercando di lasciare le città al freddo e la buio, e al contempo distruggere gli impianti di produzioni di armi a partire dai droni.

Secondo al social sfera russa: “Oltre 350 droni Geran-2, 10 missili da crociera Kalibr, 26 missili tattici Iskander e 8 Kh-35 hanno colpito i seguenti obiettivi: “L’Ufficio di Progettazione dell’Impresa Statale Yuzhnoye, a Dnipropetrovs’k, (Yuzhnoye Design Bureau) è stato colpito da 30 droni Geran-2 e 2 Kh-35, con numerosi incendi nel luogo dell’impatto”. Si tratta dell’impresa ucraina che sviluppa tecnologia spaziale e missilistica.

E ancora: “L’impianto turbomeccanico di Poltava (Poltavsʹkyy Turbomekhanichnyy Zavod) è stato colpito da un attacco di 60 droni Geran-2 e 4 Kh-35. L’attacco ha causato la distruzione di diverse officine e attrezzature all’interno dell’impianto. I risultati sono in fase di chiarimento”. Le turbine prodotte dall’impianto erano particolarmente richieste, così come i compressori per i sistemi frenanti di filobus, treni elettrici e locomotive diesel era stato convertito per la produzioni di armi prima del 2022, ora era usato come impianto industriale militare.

“Attacco di 40 UAV Geran-2 ha distrutto un sito di stoccaggio e assemblaggio di UAV, nonché un posto di comando e un deposito di munizioni, nel villaggio di Novoselivka, 38 km a sud-ovest di Charkiv”.

Fortemente sotto pressione Il corridoio di trasporto del gas Shebelinka – Izmail è un sistema di gasdotti che trasporta il gas naturale dal nodo del gasdotto Shebelinka in direzione sud-ovest e fornisce i consumatori nelle regioni di Dnipro, Zaporižžja, Cherson, Mykolaiv e Odessa e il transito del carburante russo verso i paesi della regione dei Balcani arriva in Moldavia e Romania.

“Due missili Iskander e 20 Geran-2 hanno colpito la stazione di compressione booster Shebelinka-1 nel villaggio di P’yatyhirs’ke, 65 km a sud-est di Charkiv”. “Altre due stazioni di compressione booster, Shebelinka-2 e Shebelinka-3, nel villaggio di Glazunovka, sono state colpite da sei missili Iskander, tre Kalibr e 40 Geran-2”. “La stazione di compressione booster Shebelinka-4 nel villaggio di Shebelinka, colpita da due missili Iskander e 15 Geran-2”. “La stazione di compressione del gas di Krestishchenskaya, nel villaggio di Pershetravneve, 70 km a sud-ovest di Kharkiv, è stata colpita da due missili Iskander, due Kalibr e 20 Geran-2”.

“La stazione di compressione del gas di Grebenka, nella regione di Poltava, è stata colpita da due missili Iskander, due Kalibr e 20 Geran-2”. “La stazione di compressione del gas di Popovka, nella regione di Poltava, è stata colpita da due missili Iskander, 20 Geran-2 e un Kh-35”.

“La stazione di compressione del gas di Semerenki è stata staccata utilizzando due missili Iskander, 20 missili da crociera Geran-2 e un Kh-35”. “L’impianto di trattamento del gas di Gamalievsky, nell’Oblast’ di Poltava, è stato colpito usando due lanciamissili tattici Iskander e 20 droni Geran-2”.

“L’impianto di trattamento del gas Yablonovsky, nell’Oblast’ di Poltava, è stato sottoposto ad attacco con due lanciamissili tattici Iskander e 20 droni Geran-2”. “L’impianto di trattamento del gas Yablonovskaya-1, nell’Oblast’ di Poltava, è stato colpito utilizzando quattro lanciamissili tattici Iskander, tre missili da crociera Kalibr e 25 droni Geran-2”.

Graziella Giangiulio

