STATI UNITI. Trump scappa dallo scandalo Epstein per giocare a golf in Scozia 

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, perseguitato dal caso Jeffrey Epstein, è andato recherà in Scozia per un viaggio che unirà golf e politica, per lo più lontano dagli occhi del pubblico.

Trump è al suo resort di golf a Turnberry, sulla costa orientale della Scozia, dove incontrerà il primo Ministro britannico Keir Starmer lunedì, prima di dirigersi verso la sua vasta proprietà di golf a 320 km di distanza, vicino ad Aberdeen, a ovest, riporta Reuters.

Nell’ambito della visita, inaugurerà un secondo campo da golf a 18 buche nella proprietà di Aberdeen, che prende il nome da sua madre, Mary Anne MacLeod, nata e cresciuta su un’isola scozzese prima di emigrare in America. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato questa settimana che il viaggio era inteso come una “visita di lavoro che includerà un incontro bilaterale con il Primo Ministro Starmer per perfezionare lo storico accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito”.

Questo viaggio all’estero arriva mentre Trump sta affrontando la più grande crisi politica interna del suo secondo mandato. Alleati e oppositori hanno criticato la gestione da parte della sua amministrazione dei fascicoli investigativi relativi alle accuse penali di Epstein e alle circostanze della sua morte in carcere nel 2019. Viaggiare per il presidente non è economico. Secondo i dati del Pentagono per l’anno fiscale 2022, gli elicotteri che operano come Marine One quando il presidente è a bordo costano tra i 16.700 e i quasi 20.000 dollari all’ora. I Boeing 747 modificati che fungono da iconico Air Force One costano circa 200.000 dollari all’ora. Per non parlare degli aerei cargo militari che volano davanti al presidente con le sue limousine blindate e altri veicoli ufficiali, riporta AP.

La questione ha causato la rottura con alcuni dei più fedeli sostenitori di Trump, sostenitori del programma “Make America Great Again”, e la maggioranza degli americani e dei repubblicani di Trump afferma di credere che il governo stia nascondendo dettagli sul caso.

La Casa Bianca spera che le acque si plachino durante la permanenza di Trump all’estero. Il viaggio, inizialmente presentato come una visita privata, offre a Trump e Starmer l’opportunità di approfondire il loro rapporto, con questioni chiave all’ordine del giorno che includono la fine della guerra russo-ucraina.

È probabile che venga sollevata anche la questione del deterioramento della situazione a Gaza. Giovedì Starmer ha dichiarato che avrebbe contattato Francia e Germania per segnalare quelle che ha definito le sofferenze e la fame “indicibili e indifendibili” che si stanno verificando lì, e ha chiesto a Israele di consentire l’ingresso degli aiuti nell’enclave palestinese.

Da quando è stato eletto lo scorso anno, Starmer ha dato priorità ai buoni rapporti con Trump, sottolineando l’importanza dell’alleanza di difesa e sicurezza della Gran Bretagna con gli Stati Uniti e facendo attenzione a evitare di criticare apertamente le politiche tariffarie di Trump.

Questo approccio ha aiutato la Gran Bretagna a siglare il primo accordo di riduzione dei dazi con gli Stati Uniti a maggio, che ha ribadito quote e aliquote tariffarie sulle automobili britanniche ed eliminato i dazi sul settore aerospaziale britannico, ma ha mantenuto in vigore i dazi sull’acciaio.

Si prevede che Starmer insisterà per una riduzione dei dazi sull’acciaio, ma fonti vicine alla questione hanno affermato che non è chiaro se durante la visita di Trump si possano raggiungere risultati positivi.

Si prevede anche che Trump incontrerà il leader scozzese John Swinney, che ha pubblicamente sostenuto la candidata democratica Kamala Harris alle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, ma non sono stati rilasciati dettagli da entrambe le parti.

Trump ha descritto la Scozia come un “luogo molto speciale” e vi ha fatto un viaggio simile nel 2016 durante la sua prima corsa alla presidenza. Circa il 70% degli scozzesi ha un’opinione negativa di Trump, mentre il 18% ha un’opinione favorevole.

Trump tornerà in Gran Bretagna dal 17 al 19 settembre per una visita di Stato ospitato da Re Carlo. Trump diventerà il primo leader mondiale dei tempi moderni a intraprendere due visite di Stato in Gran Bretagna. La defunta Regina Elisabetta lo aveva ospitato a Buckingham Palace per una visita di Stato di tre giorni nel giugno 2019.

Il primo presidente degli Stati Uniti a giocare a golf regolarmente fu William Howard Taft, che ricoprì il suo incarico dal 1909 al 1913. Poi Woodrow Wilson che giocava quasi tutti i giorni tranne la domenica, e fece persino dipingere di rosso le sue palline da golf dai Servizi Segreti per potersi allenare sulla neve. Warren G. Harding, Lyndon B. Johnson, Bill Clinton, Eisenhower, John F. Kennedy, Bush e Barack Obama, tra i presidenti golfisti Usa, riporta AP.

