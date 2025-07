FILIPPINE. Sara Duterte assolta. Potrà partecipare alle presidenziali 

La vicepresidente filippina Sara Duterte ha ottenuto un’importante vittoria legale venerdì, quando la Corte Suprema ha respinto un ricorso di impeachment contro di lei, dichiarandolo incostituzionale.

La Camera bassa del Congresso aveva messo sotto accusa Duterte a febbraio, accusandola di aver utilizzato impropriamente fondi pubblici, accumulato ricchezze insolite e minacciato di morte il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr., la First Lady e il Presidente della Camera.

La Corte ha dichiarato di non assolvere Duterte dalle accuse, ma la sentenza potrebbe comunque rappresentare un’enorme spinta per le sue ambizioni politiche.

È ampiamente considerata una forte candidata per la presidenza del 2028, che Marcos non può contestare a causa del limite di un solo mandato per i presidenti filippini, ma una condanna al processo di impeachment le avrebbe comportato l’interdizione a vita dall’incarico.

Duterte ha affermato che la decisione di metterla sotto accusa, avvenuta nel mezzo di un’aspra contesa con Marcos, è stata motivata politicamente. “Questa decisione unanime ha confermato ancora una volta lo stato di diritto e rafforzato i limiti costituzionali contro l’abuso del processo di impeachment”, hanno dichiarato gli avvocati di Duterte in una nota.

Duterte è la figlia dell’ex presidente Rodrigo Duterte, ora sotto custodia della Corte Penale Internazionale per la sua sanguinosa guerra alla droga. Ha negato ogni illecito.

Con una decisione unanime, la Corte Suprema del Paese ha concordato con Duterte sulla violazione da parte del Congresso di una garanzia costituzionale contro più di un procedimento di impeachment contro lo stesso funzionario nell’arco di un anno.

Oltre 200 membri della Camera bassa avevano appoggiato la quarta denuncia di impeachment al Senato, non avendo ancora preso provvedimenti in merito alle prime tre.

“Gli articoli di impeachment, che rappresentavano la quarta denuncia, violavano il divieto di un anno perché erano stati presentati tre reclami prima di essa”, ha dichiarato la portavoce della Corte Suprema Camille Ting in una conferenza stampa. Di conseguenza, il Senato non aveva l’autorità di convocare un tribunale di impeachment, ha aggiunto la Corte.

Si dice che le riprese diffuse venerdì dall’esercito thailandese mostrino droni che sganciano bombe sui depositi militari cambogiani vicino al confine tra i due Paesi.

Marcos ha preso le distanze dal procedimento contro il suo vicepresidente, da cui si è separato, affermando che l’esecutivo del governo non può intervenire nella questione.

Il suo ufficio ha dichiarato venerdì che la decisione della Corte deve essere rispettata.

Un portavoce del Senato ha affermato che la Camera Alta era tenuta a rispettare la sentenza della Corte.

Non ci sono stati commenti immediati da parte dei membri del collegio di accusa della Camera, ma un portavoce della Camera Bassa ha affermato che, pur rispettando la Corte, “il suo dovere costituzionale di garantire la verità e la responsabilità non finisce qui”.

La Corte Suprema ha affermato che una nuova denuncia potrebbe essere presentata contro Duterte una volta scaduto il divieto. “Siamo pronti ad affrontare le accuse al momento opportuno e nella sede appropriata”, hanno affermato gli avvocati di Duterte.

Maddalena Ingrao

