FILIPPINE. Sara Duterte definisce “carta straccia” l’impeachment 

La vicepresidente filippina Sara Duterte ha definito la denuncia di impeachment contro di lei come “nient’altro che un pezzo di carta” nella sua risposta formale al Senato, affermando che il caso è infondato e dovrebbe essere archiviato per incostituzionalità.

L’impeachment, ampiamente considerato un test per le alleanze politiche, arriva nel bel mezzo del contrasto tra Duterte e il presidente Ferdinand Marcos Jr., che ha innescato una più ampia lotta di potere in vista delle elezioni presidenziali del 2028, riporta Reuters.

Marcos, che ha preso le distanze dal caso, ha un solo mandato, ma si prevede che preparerà un successore. Duterte, figlia dell’ex presidente Rodrigo Duterte, è considerata una valida contendente se evitasse l’impeachment. “La Vicepresidente si dichiara non colpevole, senza rinunciare ad alcuna delle sue obiezioni giurisdizionali e di altra natura sulle accuse”, ha dichiarato Duterte in una memoria datata 23 giugno.

Ha respinto le accuse contro di lei come infondate, definendole “esagerazioni e speculazioni non supportate da prove” nella risposta di 34 pagine al Senato.

A febbraio, la Camera dei Rappresentanti ha votato per l’impeachment di Duterte per tradimento della fiducia pubblica e gravi reati, rinviando il caso al Senato. L’11 giugno, il Senato ha rinviato il caso alla Camera poco dopo la convocazione come tribunale di impeachment.

Il Senato ha inoltre ordinato a Duterte di rispondere alle accuse contenute nel caso, tra cui quella di aver complottato per assassinare Marcos e altri sulla base di una dichiarazione rilasciata a novembre sull’assunzione di un assassino.

È inoltre accusata di aver utilizzato impropriamente fondi pubblici sia come Vicepresidente che durante il suo mandato come ministro all’Istruzione. Oltre ad affermare che non c’era nulla di sostanziale a cui rispondere nel caso, Duterte ha sostenuto che la denuncia di impeachment era la quarta presentata contro di lei, dato che le tre precedenti non avevano ricevuto alcun intervento dalla Camera.

Questo, ha affermato, violava una garanzia costituzionale contro più di un procedimento di impeachment contro lo stesso funzionario nell’arco di un anno, ribadendo le argomentazioni da lei utilizzate per chiedere alla Corte Suprema di archiviare la denuncia. Il caso è in corso.

“Non ci sono dichiarazioni di fatti definitivi nella quarta denuncia di impeachment. Privata delle sue conclusioni ‘fattuali’ e legali, non è altro che un pezzo di carta”, si legge nella risposta di Duterte.

Tommaso Dal Passo

