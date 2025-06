THAILANDIA. Telefonata amicale della premier col “nemico cambogiano”, governo a rischio 

Il governo del primo Ministro thailandese Paetongtarn Shinawatra è rimasto appeso a un filo giovedì, in seguito al ritiro di un importante partner della coalizione, aumentando le pressioni affinché si dimettesse dopo soli 10 mesi al potere.

Paetongtarn, figlia 38enne dell’influente ex premier Thaksin Shinawatra, sta affrontando un calo di popolarità, un’economia in difficoltà e una disputa territoriale con la Cambogia che ha suscitato timori di scontri militari, riporta.

Il secondo partner principale dell’alleanza, il Partito Bhumjaithai, si è ritirato dalla coalizione mercoledì sera, citando i danni causati all’integrità, alla sovranità e all’esercito della Thailandia dopo un’imbarazzante fuga di notizie, poche ore prima, di una telefonata tra il premier e l’influente ex leader cambogiano Hun Sen.

I partiti United Thai Nation, Chart Thai Pattana e Democratico hanno annunciato giovedì incontri separati per decidere i prossimi passi. Una decisione di ritiro da parte dei Democratici o dell’UTN lascerebbe Paetongtarn con un governo di minoranza e in una posizione insostenibile.

Il premier non ha commentato l’uscita di Bhumjaithai. Paetongtarn è stata vista entrare nella sede del governo giovedì, con la polizia che circondava il complesso in preparazione di possibili proteste contro di lei. Pubblicità · Scorri per continuare.

Le azioni thailandesi sono scese fino al 2,4% nelle contrattazioni mattutine, al livello più basso dal 9 aprile.

Nella chiamata trapelata del 15 giugno, si sente Paetongtarn fare pressione sull’ex leader cambogiano Hun Sen affinché risolva pacificamente la disputa territoriale, esortandolo a non ascoltare “l’altra parte” in Thailandia, incluso un generale dell’esercito thailandese che, a suo dire, “vuole solo apparire figo”. La chiamata, che metteva in luce il legame tra due potenti clan asiatici, ha provocato una diffusa rabbia interna e ha dato al partito conservatore Bhumjaithai, la scusa per dimettersi, con Paetongtarn che si è riferito a Hun Sen come “zio” e ha criticato il comandante della Seconda armata thailandese definendolo “dall’altra parte” sia del governo thailandese che di quello cambogiano, riporta Asia Sentinel.

In seguito ha dichiarato ai giornalisti che si trattava di una tattica negoziale e che non c’erano problemi con l’esercito.

Giovedì Paetongtarn ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza per discutere della crisi con la Cambogia. Affiancata dal Ministro della Difesa, dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e dal Comandante delle Forze Armate, si è scusata per la fuga di notizie e ha chiesto unità.

“Non abbiamo tempo per lotte intestine. Dobbiamo proteggere la nostra sovranità. Il governo è pronto a sostenere l’esercito in ogni modo”, ha dichiarato.

Se Paetongtarn dovesse dimettersi, il Parlamento dovrebbe riunirsi per eleggere un nuovo Primo Ministro che formerà il prossimo governo, scegliendo tra i soli cinque candidati eleggibili rimasti, nominati prima delle elezioni del 2023.

Un’altra opzione sarebbe quella di sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni, una mossa che potrebbe favorire il Partito Popolare dell’opposizione, la forza maggiore in Parlamento e il partito più popolare del Paese secondo i sondaggi.

Il Partito Popolare, reincarnazione del Move Forward Party, che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni del 2023 ma è stato sciolto lo scorso anno da un tribunale, ha affermato che la Thailandia è paralizzata da problemi che solo nuove elezioni potrebbero risolvere.

“La situazione di ieri, in seguito alla telefonata trapelata, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso”, ha dichiarato il leader del Partito Popolare, Natthaphong Ruengpanyawut, in una conferenza stampa. “Voglio che il primo ministro sciolga il parlamento. Credo che il popolo voglia un governo in grado di risolvere i problemi della popolazione, un governo legittimo che derivi da un processo democratico.”

L’amministrazione di Paetongtarn è stata anche perseguitata dalle critiche degli oppositori sull’influenza del padre Thaksin, un magnate che non ricopre alcuna carica ufficiale ma che spesso commenta la politica e che ha mantenuto un alto profilo dal suo ritorno dall’esilio volontario nel 2023.

I disordini e l’assertività dell’esercito sulla disputa di confine con la Cambogia hanno nuovamente puntato i riflettori sulla potenza politica dell’esercito thailandese e sulla sua animosità nei confronti della famiglia Shinawatra, i cui governi sono stati rovesciati nei colpi di stato del 2006 e del 2014.

Giovedì l’esercito ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato il suo “impegno per i principi democratici”, sottolineando al contempo l’unità della Thailandia. “Il capo dell’esercito ha invitato il popolo thailandese a continuare ad avere fiducia nell’impegno costante dell’esercito reale thailandese nei confronti della monarchia costituzionale e … nella protezione della sovranità nazionale attraverso quadri giuridici e meccanismi istituzionali consolidati”, ha affermato.

Antonio Albanese

