RUSSIA. Sfide o opportunità per Mosca sul Patto AUKUS

Su AUKUS, La Russia, una delle altre nazioni armate con sottomarini a propulsione nucleare, ha avuto una reazione iniziale più contenuta e cauta. Il Cremlino ha limitato il suo commento ufficiale a una dichiarazione che diceva: «Prima di formare una posizione, dobbiamo capire gli scopi, gli obiettivi, i mezzi. Queste domande devono avere prima una risposta. Ci sono poche informazioni finora».

Alcuni funzionari diplomatici russi si sono uniti alle loro controparti cinesi nell’esprimere le loro preoccupazioni che lo sviluppo da parte dell’Australia di sottomarini a propulsione nucleare, con l’aiuto americano e britannico, minerebbe il trattato di non proliferazione nucleare e “accelererebbe una corsa agli armamenti” nella regione, riporta Indian Express.

Per loro la costruzione della flotta di sottomarini nucleari dovrebbe essere supervisionata dall’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica, proposta che difficilmente sarà accettabile per Canberra. Come si è saputo di più sul nuovo patto di sicurezza, ossia che fosse “contro” l’assertività sino-russa, la retorica del Cremlino ha cominciato a cambiare.

Quindi, quali possibili opzioni potrebbe prendere in considerazione la Russia come parte della sua risposta?

Dal momento che la visione di Mosca di AUKUS è più di un rischio politico e militare, ma non ancora una minaccia, le sue risposte immediate sono limitate a manovre politiche e ad opportunità.

Forse la cosa più importante è che la Russia può vedere l’affare dei sottomarini AUKUS come un precedente, che le permette di promuovere la propria tecnologia nucleare sottomarina alle parti interessate nella regione. Storicamente, la Russia si è trattenuta dal condividere la sua tecnologia nucleare sottomarina, che è considerata tra le migliori al mondo, certamente superiore alle nascenti capacità della Cina.

Finora, Mosca ha solo stipulato accordi di leasing con l’India, permettendo alla sua marina di operare sottomarini d’attacco a propulsione nucleare di fabbricazione sovietica e russa dal 1987. Ma questo non ha comportato il trasferimento di tecnologia all’India.

Se la Russia decidesse di commercializzare i suoi sottomarini a propulsione nucleare ad altre nazioni, non avrebbe carenza di acquirenti interessati. Come ha suggerito un esperto militare, il Vietnam o l’Algeria sono mercati potenziali – ma ce ne potrebbero essere altri.

A lungo termine, la Russia non trascurerà anche l’ovvio: il nuovo patto unisce due nazioni armate con il nucleare, Stati Uniti e Regno Unito, e un’Australia che presto avrà capacità nucleari. La maggiore resistenza e la portata dei futuri sottomarini australiani potrebbero vederli operare nel Pacifico occidentale e nord-occidentale, aree di regolare attività per la forza navale della Russia.

Se i sistemi di attacco a bordo di questi sottomarini dovessero avere l’estremo oriente russo o parti della Siberia nel loro raggio d’azione, sarebbe un cambio di gioco per Mosca. Come superpotenza nucleare, la Russia dovrà tenerne conto nella sua pianificazione strategica. E questo significa che l’Australia deve tenere d’occhio le attività militari della Russia nel Pacifico nei prossimi anni. Nei prossimi 12 mesi, per esempio, la flotta russa del Pacifico dovrebbe ricevere almeno tre sottomarini a propulsione nucleare.

Due di questi sottomarini di quarta generazione, classe Yasen-M, sono tecnologicamente superiori alle navi simili attualmente costruite dai cinesi e si crede che siano quasi paragonabili ai sottomarini nucleari americani che sono considerati un’opzione per l’Australia. Il terzo è un sottomarino Belgorod di classe Oscar II modificato da 30.000 tonnellate, convertito per trasportare diverse super-torpedini nucleari in grado di distruggere le principali basi navali.

Nello scenario più drammatico, Russia e Cina potrebbero formare una coalizione marittima per contrastare il potere militare combinato del patto AUKUS. Dato lo stato di approfondimento delle relazioni di difesa tra Russia e Cina, in particolare nella sfera navale, questo non sembra irrealistico. Questa possibile coalizione è improbabile che diventi una vera e propria alleanza marittima, per non parlare della base per un blocco più grande che coinvolga altri paesi. Tuttavia, se la Russia e la Cina dovessero coordinare le loro attività navali, sarebbe una cattiva notizia per l’AUKUS.

Se le tensioni dovessero intensificarsi, Mosca e Pechino potrebbero vedere l’Australia come l’anello più debole del patto. Global Times ha già indicato l’Australia come un «potenziale obiettivo per un attacco nucleare». Questo potrebbe essere uno scenario inverosimile, ma entrando nella corsa ai sottomarini nucleari nell’Indo-Pacifico, l’Australia diventerebbe parte di un club d’elite, alcuni dei quali sarebbero avversari. E c’è il potenziale per questo di portare a una sorta di guerra fredda navale nell’Indo-Pacifico.

Luigi Medici