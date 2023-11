La Russia oggi ha respinto le nuove sanzioni statunitensi sulla guerra in Ucraina, affermando che gli Stati Uniti non avrebbero mai sconfitto Mosca, mentre il capo della compagnia russa di gas naturale in più rapida crescita ha scherzato sul fatto che le sanzioni fossero un segno di successo.

Gli Stati Uniti ieri hanno preso di mira le future capacità energetiche della Russia, l’evasione delle sanzioni e un drone suicida che ha rappresentato una minaccia per le truppe e le attrezzature ucraine, tra gli altri, sanzionando centinaia di persone ed entità: «Questa è la continuazione della politica di infliggerci, come la chiamano loro, una sconfitta strategica», ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, alla televisione di stato russa quando le è stato chiesto delle nuove sanzioni, riporta Reuters.

I leader occidentali e l’Ucraina hanno ripetutamente affermato di voler sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, anche se alcuni leader occidentali hanno negato quello che il presidente Vladimir Putin definisce un complotto occidentale per spartirsi la Russia e rubare le sue risorse naturali: «Dovranno aspettare invano per sempre prima che ciò accada», ha detto il presidente russo.

Putin sta preparando un’economia da 2,1 trilioni di dollari (9,9 trilioni di RM) per una lunga guerra e le speranze occidentali di alimentare una rapida crisi economica russa con alcune delle sanzioni più dure mai imposte non si sono realizzate.

Il Fondo monetario internazionale prevede una crescita russa del 2,2% quest’anno – più veloce sia degli Stati Uniti che dell’area euro – sebbene il Fondo il mese scorso abbia abbassato le sue previsioni per la crescita del 2024 all’1,1%. L’Occidente ha congelato centinaia di miliardi di dollari di denaro russo, ma Putin ha scherzato dicendo che le sanzioni non hanno fermato l’importazione di beni occidentali come la Mercedes di lusso in Russia e che Mosca lavorerà per indebolire le sanzioni acquistando ciò che vuole sui mercati globali.

Gli Stati Uniti, essi stessi un grande produttore di Gnl che esporta in Europa, stanno anche cercando di ridurre le spedizioni di GNL della Russia verso l’Europa, che ha vietato solo il gas russo inviato tramite gasdotto. Il progetto Arctic-2 GNL – preso di mira dalle nuove sanzioni – si aspettava di iniziare presto ad esportare e non è chiaro quanto GNL russo verrà ora bloccato.

Il più grande produttore russo di GNL, Novatek, ha dichiarato a settembre che avrebbe iniziato le spedizioni da Arctic-2 LNG all’inizio del prossimo anno. Leonid Mikhelson, capo del produttore russo di gas naturale Novatek, ha dichiarato in una conferenza nella città uzbeka di Samarcanda che le sanzioni statunitensi sono un segno “della nostra professionalità”.

Luigi Medici

