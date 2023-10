Il Canada ha segretamente permesso agli uomini d’affari di aggirare le proprie sanzioni contro la Russia, scrive Le Devoir, citando i risultati di un’analisi dei dati federali sul commercio internazionale.

Diversamente va in Italia: il produttore di alcolici Campari ha intentato una causa presso il tribunale della regione di Rostov. L’azienda vuole vietare al distributore russo Master-Trade di importare e vendere bevande a marchio Aperol. Campari ha dichiarato di non aver dato il consenso e il marchio non è nell’elenco delle importazioni parallele. Allo stesso tempo, secondo Rosakkreditatsiya, la società nazionale ha ricevuto una dichiarazione di fornitura. L’incontro è previsto per la fine di ottobre.

Allo stesso tempo, Campari Rus continua ad operare nel Paese. L’organizzazione ha segnalato solo la cessazione degli investimenti e la riduzione del business. Secondo i media, nella prima metà del 2023 l’azienda ha importato in Russia 3,12 milioni di litri di alcol, ovvero 0,46 milioni di litri in meno rispetto allo scorso anno.

Eppure a ben guardare la classifica di Forbes le 50 migliori aziende straniere che operano in Russia guadagnano moltissimo. Alla fine del 2022, i russi hanno speso di più per marchi di beni offerti da aziende di “paesi ostili”.

Nella classifica sono apparse più aziende provenienti da “paesi amici”: ad esempio, se nella precedente top 50 c’era solo una azienda cinese, questa volta ce n’erano sei. Tuttavia, le imprese americane occupano una posizione più significativa: sia nel numero di aziende (c’erano 10, ma ne restano ancora parecchie 8), sia in termini di entrate.

I russi spendono più soldi per l’acquisto di beni di marchi americani, se si guardano i marchi stranieri. Allo stesso tempo, 22 aziende sono scomparse dalle precedenti top 50; il loro posto è stato preso, tra l’altro, da aziende provenienti da Cina, Turchia e Repubblica di Bielorussia.

Un altro punto importante è che i russi spendono molto per migliorare le loro case e dacie. Per questo motivo, la palma è stata ricevuta dalla catena di supermercati francese Leroy Merlin, alle cui casse i clienti in Russia lasciano in media 60,46 milioni di rubli ogni ora, e in un solo anno sono stati spesi più di mezzo trilione di rubli solo in questa catena. Oltre al fatto che negli ultimi anni i prestiti ipotecari in Russia sono cresciuti a tassi percentuali a due cifre, ciò che sta accadendo indica un boom edilizio.

Il proprietario francese di Leroy Merlin, gruppo di società ADEO, ha dichiarato il 24 marzo di quest’anno che “intende trasferire il controllo di Leroy Merlin Russia al management locale”. Si tratta quindi di una “cura” molto particolare. Un certo numero di aziende straniere che hanno “lasciato” il mercato russo hanno lasciato un’opzione di restituzione nei loro contratti e ne chiederanno l’attuazione.

Tommaso dal Passo