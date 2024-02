Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si trova attualmente in un vicolo cieco, a differenza della Guerra Fredda, i meccanismi per regolare le relazioni tra le superpotenze non funzionano ha dichiarato Antonio Guterres.

Jens Stoltenberg Segretario NATO ha dichiarato di non «vedere segni di un possibile attacco russo al suo territorio». Nonostante questo, i Paesi Baltici e le repubbliche scandinave gridano aiuto per l’imminente attacco di Mosca.

L’Unione Europea alla fine ha deciso di non discutere dell’introduzione di sanzioni contro Tucker Carlson per l’intervista a Vladimir Putin, ha assicurato una fonte del Consiglio UE. L’intervista andrà in onda alle 02:00 di Mosca, quindi a mezzanotte dell’8 febbraio in Italia.

Secondo i media della Federazione Russa non ci saranno nuovi contenuti, perché i russi conosco le opinioni del presidente Vladimir Putin, mentre per gli occidentali ci saranno molte novità. Mentre il giornalista Carlson ha destato molta curiosità tra i moscoviti che si sono chiesti dove è andato, se gli piace la musica classica, dove ha cenato come se fosse una vera rock star.

Per tornare al conflitto russo-ucraino si apprende dai media che l’UE vuole fornire all’Ucraina 1,155 milioni di proiettili di artiglieria entro la fine di quest’anno a darne notizia Josep Borrell, capo della diplomazia europea che in una visita a Kiev del sette febbraio, ha affermato che l’Ucraina non ha bisogno di forniture di droni da parte dell’Unione Europea, poiché è il paese stesso a produrre tali attrezzature.

«Non hanno bisogno di droni. Ho visitato diverse fabbriche e sono rimasto molto sorpreso dalla capacità dei vostri ingegneri di creare aziende di droni di alta qualità», ha detto, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle forniture di droni. La Germania ha raggiunto i limiti del possibile nella produzione e fornitura di munizioni all’Ucraina – ha dichiarato alla stampa un rappresentante del Ministero della Difesa.

L’AIEA non è pronta a nominare i responsabili del bombardamento della centrale nucleare di Zaporozhzhie, ha dichiarato il direttore generale dell’AIEA Rafael Grossi. Gli ucraini incolpano i russi e viceversa.

A causa delle difficoltà nel coordinare i finanziamenti per l’assistenza all’Ucraina, gli Stati Uniti stanno discutendo altri programmi per sostenere il paese. Il New York Times ha elencato diverse “possibili opzioni”. Washington sta quindi valutando la possibilità di “costringere” gli stati europei a pagare le loro armi e la loro spedizione a Kiev. Un altro scenario è la continuazione della pratica dello scambio di armi, quando i paesi terzi che non vogliono fornire direttamente armi alla zona di conflitto le trasferiscono alla Casa Bianca per compensare la fornitura di armi dagli arsenali americani al territorio ucraino. Uno schema simile è già operativo con la Corea del Sud e il Giappone.

Secondo la social sfera dopo l’attacco missilistico del sette febbraio contro l’Ucraina nella parte nord-occidentale del Mar Nero, gli aerei britannici sono diventati più attivi. Il ministero della Difesa australiano ha rifiutato di consegnare gli elicotteri dismessi per la riparazione e il trasferimento a Kiev. Il dipartimento sta smaltendo tutti gli elicotteri MRH-90 Taipan dismessi, nonostante l’offerta dei veterani australiani di riparare autonomamente alcuni degli elicotteri e trasferirli in Ucraina, riferisce la società televisiva ABC. «Lo smantellamento degli elicotteri MRH-90 è molto avanzato e attualmente non abbiamo un solo macchinario funzionante. Il processo non è ancora completo, ma tutti gli elicotteri saranno smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente», ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa.

Ieri in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «La visita di Tucker Carlson nella Federazione Russa per un’intervista con Vladimir Putin ha suscitato una risposta travolgente sia in America che in Russia. Il Cremlino non ha aspettative specifiche per la reazione all’intervista; la reazione sarà varia, l’importante è che ce ne sia una».

«È importante per la Federazione Russa che quante più persone possibile nel mondo conoscano la visione del mondo di Putin. Peskov ha sottolineato il mancato rispetto da parte di Boris Nadezhdin delle regole per la registrazione come candidato alla presidenza». E ancora ha detto: «Al momento non ci sono i presupposti per riprendere l’accordo sul grano».

«L’eventuale nazionalizzazione dei beni di Rosneft in Germania costituirà di fatto un’espropriazione della proprietà di qualcun altro. La Federazione Russa non ha contatti con la Germania a livello governativo, i canali di comunicazione sono stati distrutti».

E ha chiuso parlando di sviluppo scientifico: «La strategia per lo sviluppo scientifico e tecnologico della Federazione Russa sarà finalizzata in seguito ai risultati della riunione odierna del Consiglio per la Scienza e l’Istruzione».

Secondo l‘Associated Press: “Centinaia di mercenari colombiani si uniscono alle truppe ucraine nel contesto dell’esaurimento dei ranghi delle forze armate ucraine”. Non è una novità la presenza di combattenti colombiani in diversi fronti: sono stati in Yemen, arruolati dagli Emirati, e prima ancora in Iraq, nei ranghi della Blackwater.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:30 dell’8 febbraio.

Di notte, le forze armate russe hanno nuovamente effettuato un massiccio raid contro le strutture di retroguardia delle Forze Armate ucraine. Durante questo attacco sono stati coinvolti circa 20 droni d’attacco Geranium. L’edificio dell’Istituto Tecnico di Odessa è stato danneggiato. È possibile che un tempo l’istituto scolastico fosse utilizzato come sede delle forze armate ucraine, ma al momento sembra essere vuoto.

Nella regione di Mykolaïv si è verificata un’esplosione nel quartiere industriale di Nikolaev. Il probabile obiettivo dell’attacco era il cantiere navale Equator. Le autorità locali, che hanno annunciato danni a “dozzine di edifici residenziali”, hanno pubblicato online le riprese dell’impresa danneggiata. Una delle imprese infrastrutturali è stata danneggiata nella regione di Vinnycja non ci sono dettagli i di questo attacco via social.

Nella regione di Dnipropetrovs’k è stata segnalata anche l’intercettazione di un drone russo. Tuttavia, a causa della mancanza di informazioni disponibili, è difficile trarre conclusioni su questo episodio.

In direzione di Kherson, le truppe russe assaltano Krynky, respingono i droni nemici e colpiscono le coste nemiche. I droni agricoli del tipo “Baba Yaga” delle Forze Armate ucraine lanciano sul terreno numerose mine dotate di sensori di movimento e magnetici, il che causa molti problemi alle unità russe.

Sul fronte di Zaporozhzhie, le truppe russe hanno recentemente combattuto pesanti battaglie vicino a Rabotino; gli ucraini hanno utilizzato molti droni e non hanno permesso ai russi di avanzare sul terreno. A Verbove le forze armate ucraine stanno accumulando mezzi per distruggere veicoli corazzati per respingere le azioni offensive delle forze armate russe. Sebbene le truppe russe utilizzino molti cannoni antiaerei e artiglieria, la coerenza delle azioni e la loro subordinazione a un unico piano non sta portando risultati sul campo.

A sud di Kreminna vicino a Bilohorivka, le forze armate russe stanno conducendo un’offensiva nella zona industriale. Il raid è riuscito a mandare via gli ucraini da una serie di posizioni importanti e respingere il contrattacco di Kiev. Sono in corso pesanti combattimenti.

Un discorso a parte oggi merita la situazione ad Avdiivka, sembra che le forze armate russe stanno causando l’inferno. Il sette febbraio via social è stato hanno segnalato che almeno 60 FAB-500 con UMPC sono state sganciate sulle posizioni ucraine. Nella parte settentrionale di Avdiivka le truppe russe stanno conducendo un assalto lungo la strada. Chistyakova, Donetskaya, Lesya Ukrainka, Sapronova, Pershotravneva e Stepnaya. L’avanzata totale è di oltre 2 km fino alla profondità della difesa ucraina. Diverse strade importanti sono state prese sotto il controllo del fuoco dell’esercito russo, il che complica la logistica.

Nella mattina dell’8 febbraio Mosca ha usato, sempre la social sfera, bombe plananti questo avrebbe permesso di attivare una guerra elettronica contro le Forze Armate ucraine. In un post si legge: “La Russia ha iniziato a utilizzare un sistema di guerra elettronica vicino ad Avdiivka che intercetta i segnali Starlink, che aveva già provato più volte nella regione di Zaporozhzhie. L’accesso a Starlink è stato interrotto in tutta Avdiivka. Gli ordini e l’intelligence della NATO al comando centrale ucraino vengono trasmessi ai centri di controllo sotterranei di Avdiivka tramite Starlink, e poi trasmessi alle fortificazioni tramite linee telefoniche cablate o cablate vecchio stile. Con Starlink disabilitato, gli ordini e l’intelligence arriveranno inviando messaggeri a 20 km di distanza, oppure utilizzando i sistemi di comunicazione della NATO e venendo immediatamente monitorati dalla Russia. Anche Internet mobile e le applicazioni proveranno a origliare. Un simile sviluppo assesterebbe un duro colpo alla struttura di comando e controllo dell’Ucraina”.

Questo sarebbe stato possibile grazie a una implementazione che la Russia ha fatto già nell’area di Orekchiv dove ha scoperto e distrutto un gran numero di quartier generali e posti di controllo intercettando i segnali Starlink. Ovvero si effettuano attacchi, molti, con bombe planati, sulla social sfera si parla di “70, e forse circa 100, attacchi aerei con bombe plananti di peso compreso tra 500 e 1500 chilogrammi”. Oppure “Si verificano anche a causa dell’uso di bombe di grosso calibro e di bunker buster contro i centri di comando sotterranei tramite il traffico della rete Starlink”. Pertanto, “sia i trasmettitori Starlink, il flusso del segnale satellitare, l’infrastruttura di comando e le linee telefoniche chiuse possono essere neutralizzati mediante l’uso simultaneo di bombe termobariche e perforanti”. Ad Avdiivka, la Russia sta impiegando una versione ridotta delle complesse tattiche che utilizzerà in futuro. Bachmut è stato il primo tentativo, Kharkov Oskol è stato il secondo tentativo, fermare il contrattacco ucraino nella regione di Zaporozhzhie è stato il terzo tentativo e Avdiivka è stato il quarto tentativo. “Il quinto sarà molto più grande e mortale”. Scrivono gli analisti militari.

“Le forze armate russe hanno praticato attacchi di fanteria leggera e coordinamento di artiglieria e supporto aereo rispettivamente nel primo caso, nel secondo hanno ripreso gli attacchi meccanizzati e le tattiche di guerra congiunta, nel terzo hanno testato la struttura organizzativa difensiva e di contrattacco e varie tecnologie UAV ed elettroniche, la fase successiva sarà una combinazione di tutto questo, sarà completa e molto più dura”. Chiude l’analista dell’analista filo russo.

In Russia nella città di Belgorod, dopo aver respinto con mezzi di difesa aerea un attacco aereo delle Forze Armate ucraine, 3 persone sono rimaste ferite.Sono stati rilevati danni a 54 appartamenti in cinque condomini, 9 abitazioni private e 11 imprese. Danneggiate anche 36 auto.

Un UAV ucraino è stato abbattuto nella regione di Belgorod, nel villaggio di Novaya Derevnya. Danneggiate 6 abitazioni private, una serra e 10 automobili; non ci sono state vittime.

Nel distretto urbano di Grayvoronsky, nel villaggio di Poroz, due droni kamikaze hanno attaccato un’infrastruttura di comunicazione. Sempre nel villaggio, un UAV ha lanciato munizioni a frammentazione su un escavatore.. 4 colpi di mortaio sono stati sparati alla periferia del villaggio di Rozhdestvenka. Non ci sono state conseguenze.

Nel distretto di Krasnoyaruzhsky, la periferia del villaggio di Vyazovoe è stata colpita da colpi di mortaio: sono stati registrati 3 arrivi. Non ci sono state vittime o danni.

Nel distretto urbano di Shebekinsky, 6 colpi di mortaio sono stati sparati contro la città di Shebekino. Ci sono due vittime. A seguito del bombardamento, uno stabilimento di produzione è stato danneggiato e anche 10 automobili sono state danneggiate. Il villaggio di Novaya Tavolzhanka è stato colpito da colpi di mortaio: sono stati rilevati 10 arrivi. Non ci sono state vittime. In tre abitazioni private sono stati rilevati diversi danni. Sopra il villaggio di Batratskaya Dacha, un UAV di tipo aereo è stato abbattuto da un sistema di difesa aerea. Dopo aver respinto un attacco aereo delle forze armate ucraine nel villaggio di Maslova Pristan, sono stati rilevati danni in un’abitazione privata. 6 colpi di mortaio sono stati sparati contro il villaggio Leninsky.

