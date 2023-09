RUSSIA. Aspettando Kim Jong Un a Vladivostok

Nel porto russo di Vladivostok, nel Pacifico, stanno aspettando la visita del leader nordcoreano Kim Jong Un che gli Stati Uniti temono possa portare a maggiori forniture di armi per l’esercito russo in Ucraina.

Il viaggio di Kim non è ancora confermato. Lo ha riferito per la prima volta il New York Times citando l’Amministrazione Biden e l’agenzia di intelligence della Corea del Sud.

Il Cremlino ha affermato di non avere “niente da dire” sulla questione della visita, anche se il presidente Vladimir Putin dovrebbe parlare questa settimana ad un forum economico nel porto russo di Vladivostok, nel Pacifico, 6.500 km a est di Mosca.

Reuters e Interfax citando diverse fonti non identificate affermano che Kim avrebbe dovuto visitare a breve l’estremo oriente della Russia. «Sembra che Kim sia partito per la Russia su un treno», ha riferito lunedì l’emittente sudcoreana YTN. Il viaggio, se confermato, sarebbe la prima visita di Kim all’estero in più di quattro anni e la prima dalla pandemia di Covid.

Vladivostok si trova a soli 130 km dal confine russo con la Corea del Nord. Se dovesse fare il viaggio, sarebbe solo la sua seconda visita conosciuta in Russia.

A Vladivostok, nelle strade c’era una presenza di polizia più alta del solito, ma non era stata issata alcuna bandiera nordcoreana, a differenza dell’ultima volta. Nella piazza centrale di Vladivostok, accanto al monumento ai soldati dell’Armata Rossa, i russi hanno detto che stavano aspettando la visita di Kim.

Durante la Guerra Fredda, Mosca sostenne la Corea del Nord, anche se i rapporti si complicarono quando Mao Zedong si divise dal Cremlino riguardo al suo obiettivo di una coesistenza pacifica con l’Occidente.

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, le relazioni si raffreddarono nel caos tra Russia e Cina, considerata l’influenza più potente su Pyongyang.

Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per ciò che chiamano avanzamento dei negoziati sugli armamenti tra i due paesi, con il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan che esorta Kim «a non fornire armi alla Russia che finirebbero per uccidere gli ucraini».

Gli analisti affermano che la Corea del Nord ha enormi scorte di proiettili di artiglieria, razzi e munizioni per armi leggere che potrebbero aiutare la Russia a ricostituire le vaste scorte spese in oltre 18 mesi di guerra in Ucraina.

In cambio, la Russia potrebbe offrire grano, petrolio e tecnologia militare mentre Kim cerca di sviluppare capacità come sottomarini a propulsione nucleare e satelliti da ricognizione militare.

Gli Stati Uniti hanno accusato la Corea del Nord di fornire armi alla Russia, ma non è chiaro se siano state effettuate delle consegne. Sia la Russia che la Corea del Nord hanno negato tali affermazioni, ma hanno promesso di approfondire la cooperazione in materia di difesa.

Il segno più eclatante di ciò è arrivato a luglio, quando il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato Pyongyang e ha visitato una mostra di armi che includeva i missili balistici nordcoreani.

Anna Lotti