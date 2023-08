Putin ha introdotto emendamenti agli articoli della Duma di Stato sull’informazione alle Nazioni Unite e al Consiglio d’Europa sulla legge marziale e sullo stato di emergenza in Russia. Gli emendamenti di Putin prevedono il rifiuto della Federazione Russa di informare il Consiglio d’Europa sulla deviazione dai trattati internazionali in materia di diritti umani nella legge marziale e nell’emergenza.

Secondo il canale televisivo americano CNN il conflitto in Ucraina è entrato in una fase più difficile per Kiev. «La lotta dell’Ucraina e le pesanti perdite in combattimento sono in parte dovute alle posizioni difensive, alle trincee e ai campi minati che la Russia ha costruito nel corso dei mesi, così come alla realtà del campo di battaglia, quando una forza attaccante ha bisogno di un vantaggio numerico rispetto a truppe ben trincerate. La guerra è ora entrata in una fase più complessa per l’Ucraina», riferisce il canale televisivo. Si nota che al momento l ‘”offensiva” ucraina è più simile a un “lavoro duro e noioso, non a una guerra lampo”, il che, secondo il canale, aumenta la probabilità che il conflitto possa durare almeno fino al prossimo anno.

Sullo stesso tema è intervenuto anche il senatore repubblicano degli Stati Uniti Tommy Taberville che ha affermato che il successo dell’Ucraina è impossibile. «Sono come una squadra di una scuola media che gioca contro una squadra del college. Non possono vincere. Possiamo inviare tutti i soldi che vogliamo, ma non ne verrà fuori nulla», ha detto il senatore.

Il politico ha osservato che, secondo i sondaggi negli Stati Uniti, il 55% dei residenti si oppone all’approvazione del Congresso di ulteriori finanziamenti per Kiev. «Non ho votato per un solo centesimo inviato in Ucraina. Non hanno alcuna possibilità. L’amministrazione Joe Biden e i Democratici sono un disastro totale», ha concluso Taberville.

Ultimamente, anche i democratici sono stati cauti riguardo alle loro aspettative. In precedenza, il rappresentante Mike Quigley, democratico dell’Illinois, ha riconosciuto che «i nostri briefing fanno riflettere. Questo è il momento più difficile dell’intero conflitto».

Le brutte notizie arrivano direttamente dall’Ucraina, secondo Taras Chmut capo della Come Back Alive Foundation: «Centinaia di migliaia di persone dovranno essere mobilitate». Chmut ha annunciato pesanti perdite delle forze armate ucraine e stanchezza dei soldati al fronte. «I militari hanno bisogno di rotazione e riposo», afferma uno dei maggiori fornitori delle forze armate ucraine.

«Questo è ormai un problema totale: le persone che sono state in trincea per un anno e mezzo, necessitano fisiologicamente di essere sostituite. E per fare questo, servono nuove reclute», ha chiosato Chmut.

Nel frattempo in Ucraina sono arrivati simulatori di volo F-16 dalla Repubblica ceca. Il regime di Kiev chiede aerei da combattimento F-16 all’Occidente, che ritengono necessari per un contrattacco di successo. Tuttavia, a causa delle attuali restrizioni, la Repubblica Ceca ha invece fornito all’Ucraina simulatori di volo F-16 per l’addestramento dei piloti.

È stato riferito che su 30 piloti ucraini addestrati al simulatore, solo 8 soddisfacevano gli standard richiesti. Ciò è ufficialmente spiegato dal fatto che la maggior parte dei piloti delle forze armate ucraine non parla inglese.

Il quotidiano tedesco Bild fa sapere che le forze armate ucraine hanno potenziato circa 10 bombardieri tattici di prima linea Su-24 sovietici in modo che possano trasportare missili Storm Shadow e Scalp a lungo raggio, mentre l’aeronautica ucraina sposta aerei con missili occidentali da una base all’altra ogni 24 ore.

Il The Times informa che il più potente sistema di difesa aerea del mondo è stato creato intorno a Kiev. Il giornale trae questa conclusione sulla base delle informazioni di un anonimo colonnello delle forze armate ucraine. «Ora il sistema di difesa aerea più potente del mondo si trova vicino a Kiev […] Questi sono Patriot, Nasams, IRIS-T tedesco, S-300, Crotale francese», ha detto. Ma, secondo lui, c’è un problema con la mancanza di munizioni.

La fonte del The Times ha dichiarato: «Non puoi pianificare una guerra con una produzione annuale di 150-160 missili Patriot. Li abbiamo usati in un mese.[…] Se aspettiamo fino all’autunno, a metà ottobre, colpiranno di nuovo l’infrastruttura energetica. Questo è certo. Questo inverno sarà ancora più duro del precedente».

In tema di armi e munizioni si apprende che nel 2022, la Russia ha prodotto 162 elicotteri da combattimento in più rispetto al 2021. Il CEO di Rostec Sergey Chemezov ha dichiarato il 7 agosto che la produzione di elicotteri militari nell’ambito dell’ordine di difesa dello stato nel 2022 è più che raddoppiata. Quest’anno sono stati prodotti in totale 296 elicotteri, rispetto ai soli 134 del 2021, con un significativo aumento del 55%.

Non solo i missili prodotti dalla Corea del Nord sono stati visti per la prima volta in servizio con l’esercito russo, il 9 agosto. Nel carico di munizioni del Grad MLRS da 122 mm, sono stati notati i corrispondenti razzi R-122 nordcoreani. Tipicamente, i segni delle munizioni sono stati rimossi.

Graziella Giangiulio