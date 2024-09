REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO. Se Pechino controlla il mercato EV, Kinshasa controlla l’estrazione del cobalto per le batterie 

La Repubblica Democratica del Congo è una terra ricca di minerali essenziali per la transizione energetica; il paese è spesso decritto come una vittima dello sfruttamento di Cina, Stati Uniti ed Europa. Ma la RDC può influenzare ad esempio il mercato di molti minerali come il cobalto, di cui è il singolo produttore più grande. Il cobalto riduce il surriscaldamento nelle batterie ed è essenziale nella produzione di veicoli elettrici.

C’è un alto livello di controllo da parte del governo della RDC, sia nazionale che regionale in materia di estrazione mineraria; le decisioni vengono prese a Kinshasa, o nelle capitali delle regioni minerarie come Kolwezi, e si fanno sentire in tutte le filiere di fornitura globali delle batterie: in quanto produttore del 70% del cobalto mondiale, la RDC ha influenza sulla filiera di fornitura globale delle batterie per veicoli elettrici, riporta The Conversation.

Nonostante ciò, la RDC non sta usando questa influenza a vantaggio della popolazione della RDC. Si stima che il 74% delle persone nella RDC continui a vivere in povertà. Alcune entrate minerarie vanno al governo, ma le comunità che vivono vicino alle miniere vedono scarsi miglioramenti nella loro vita quotidiana: povertà, inquinamento e condizioni di lavoro pericolose.

Oggi, il cobalto della RDC viene spedito in Cina, che rappresenta il 65% di tutta la lavorazione globale del cobalto in catodi per batterie agli ioni di litio, cioè le batterie ricaricabili. La Cina è anche il più grande produttore mondiale di queste batterie e domina l’industria dei veicoli elettrici. Nel 2023, un’auto su cinque venduta nel mondo era un veicolo elettrico.

In Cina, l’industria della raffinazione del cobalto e della produzione di batterie è cresciuta rapidamente negli ultimi due decenni. Le aziende cinesi hanno investito molto nello sviluppo di tecnologie di lavorazione avanzate e impianti di produzione su larga scala.

Queste fabbriche trasformano il cobalto grezzo della RDC in composti di cobalto ad alta purezza e li integrano nei catodi delle batterie. Aziende cinesi come Huayou Cobalt, CATL e BYD sono diventate leader mondiali nella raffinazione del cobalto e nella produzione di batterie, rifornendo il mercato globale dei veicoli elettrici.

Sebbene le società minerarie cinesi, sia private che statali, controllino vasti giacimenti di cobalto nella RDC, la RDC stessa può esercitare un’influenza significativa sull’industria più ampia: quando il governo centrale ha sospeso le esportazioni dalla più grande miniera di cobalto di proprietà cinese nel 2022 a causa di controversie finanziarie, ha temporaneamente bloccato circa il 10% della produzione globale di cobalto.

Anche la politica locale può causare un arresto della produzione. Ad esempio, l’industria cinese del cobalto si rifornisce di cobalto da minatori artigianali e nel 2021 il governo nazionale della RDC ha annullato i contratti con siti artigianali, nonostante fossero stati approvati dal governo provinciale. Mentre Kinshasa spingeva per l’istituzione di una società di acquisto centralizzata per il cobalto artigianale prodotto nella provincia, gli interessi provinciali si sono scontrati con questo approccio. Gli operatori cinesi si sono trovati nel mezzo. Sono seguite lunghe trattative tra cinesi e congolesi che hanno messo l’azienda in una situazione scivolosa, a seconda delle volontà politiche sia di Kinshasa che di Kolwezi. A tutto va aggiunta la precaria situazione della sicurezza e stabilità del paese.

Il governo è stato anche in grado di usare la sua influenza sui minerali spingendo per termini migliori nei contratti minerari e una maggiore lavorazione nazionale dei minerali. Nel 2018, ad esempio, ha dichiarato il cobalto una risorsa “strategica” e ha triplicato le tasse sulle esportazioni.

Tuttavia, nonostante l’influenza che la RDC può esercitare sul settore, coloro che dovrebbero trarre beneficio dalla redditizia industria del cobalto, come i minatori, non lo fanno. Oggi, ci sono almeno 67 miniere artigianali di cobalto nel sud-est della RDC. Circa 150.000 minatori artigianali lavorano nel settore e affrontano condizioni pericolose.

Maddalena Ingrao

