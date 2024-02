COREA DEL SUD. I sudcoreani non hanno più fiducia negli States

Secondo un sondaggio condotto il 5 febbraio dal Chey Institute for Advanced Studies, oltre il 60% dei sudcoreani è scettico sul fatto che Washington utilizzerebbe le sue armi nucleari in caso di emergenza nella penisola coreana.

L’istituto di ricerca di Seoul ha pubblicato i risultati di un sondaggio condotto di persona su 1.043 coreani dal 15 dicembre dello scorso anno al 10 gennaio di quest’anno, in collaborazione con Gallup Korea, riporta Korea Herald.

Secondo i risultati del sondaggio, il 60,8% degli intervistati ha risposto negativamente alla domanda sulla loro convinzione che gli Stati Uniti utilizzino il loro “deterrente nucleare” per proteggere la Corea del Sud in caso di emergenza nella penisola coreana, anche se ciò comportava il rischio di potenziali attacchi nucleari da parte della Corea del Nord contro gli Stati Uniti continentali.

La formulazione della domanda prevedeva il presupposto che la Corea del Nord avesse raggiunto la capacità di colpire gli Stati Uniti continentali attraverso lo sviluppo di tecnologie missilistiche.

L’istituto aveva posto la stessa domanda nel precedente sondaggio condotto tra novembre e dicembre 2022. La risposta positiva era stata di 12 punti percentuali in più in quel momento e di 2,6 punti percentuali in più rispetto a coloro che affermavano che gli Stati Uniti non avrebbero utilizzato armi nucleari.

Sul crescente scetticismo nei confronti della deterrenza nucleare statunitense, il Chey Institute for Advanced Studies ha affermato che si presume che i cambiamenti osservati riflettano non un calo della fiducia dei cittadini sudcoreani negli Stati Uniti, ma piuttosto un aumento delle preoccupazioni legate al progresso della Corea del Nord. nelle armi nucleari, la sua posizione sempre più provocatoria e l’ansia per le imminenti elezioni presidenziali americane.

I risultati dell’indagine hanno inoltre rivelato che il 63,4% degli intervistati ha risposto negativamente alla domanda se una cooperazione trilaterale rafforzata in materia di sicurezza tra Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone attraverso un vertice di Camp David potrebbe effettivamente risolvere la minaccia nucleare nordcoreana. Al contrario, solo il 36,6% ha affermato di sì.

Il sondaggio suggerisce che il popolo sudcoreano ritiene che “l’attuale livello di cooperazione trilaterale non sia sufficiente a risolvere efficacemente la minaccia nucleare nordcoreana”. L’indagine ha anche mostrato che la percezione che “la denuclearizzazione della Corea del Nord sia impossibile” è aumentata in modo significativo, con il 91% degli intervistati che lo ha affermato, rispetto al 77,6% del sondaggio precedente.

Nell’attuale situazione di sicurezza, la necessità percepita di uno sviluppo indipendente di armi nucleari da parte della Corea del Sud rimane elevata. Il 72,8% degli intervistati ne è d’accordo, anche se si tratta di un leggero calo rispetto al risultato del sondaggio precedente del 76,6%.

Il calo marginale del 4% potrebbe essere attribuito alla rafforzata cooperazione in materia di sicurezza con gli Stati Uniti e il Giappone derivante dalla Dichiarazione di Washington e dal vertice trilaterale di Camp David.

Tra gli intervistati che sostengono la necessità dell’armamento nucleare della Corea del Sud, il 40% ha citato come motivazione principale la “preparazione a potenziali provocazioni militari da parte della Corea del Nord dotata di capacità nucleari avanzate”.

Inoltre, il 37,1% ha sottolineato come motivo principale dell’approvazione la propria “timore per il fatto che gli Stati Uniti esercitino un adeguato sostegno militare, compresa la fornitura di un ombrello nucleare, nel caso in cui la Corea del Nord utilizzi armi nucleari”.

I risultati del sondaggio indicano inoltre che il 63,7% degli intervistati ritiene che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non perseguirebbe attivamente la risoluzione della questione nucleare nordcoreana se rieletto alle elezioni presidenziali di novembre.

In risposta alle domande se un Trump rieletto sosterrebbe un aumento della condivisione dei costi della difesa e il ritiro delle forze statunitensi dalla Corea del Sud, rispecchiando le sue azioni nel 2016, il 78,2% degli intervistati ha affermato questa possibilità.

Luigi Medici

