MALESIA. Cala il prezzo del gas e Petronas ci rimette il 19%

La malese Petronas ha dichiarato giovedì scorso che il suo utile netto per i sei mesi fino a giugno è sceso del 19% rispetto all’anno precedente a 32,4 miliardi di ringgit pari a 7,5 miliardi di dollari a causa dei prezzi del gas più bassi.

“Nella prima metà di quest’anno, l’ambiente macroeconomico globale ha continuato a essere afflitto da sfide sempre più intense”, ha detto ai giornalisti l’Ad Tengku Muhammad Taufik dopo che la società ha reso noti i suoi guadagni. “Le tensioni politiche, i cambiamenti politici materiali e una fragile economia globale hanno pesato molto sulla domanda e sulla crescita”, riporta Nikkei.

Il gruppo ha dichiarato che i suoi ricavi sono aumentati del 2% a 171,7 miliardi di ringgit nella prima metà, principalmente a causa dell’impatto dei tassi di cambio: ”I prezzi dell’energia [per il gas] hanno mostrato un andamento al ribasso nella prima metà del 2024″, ha affermato Liza Mustapha, direttore finanziario del gruppo, osservando che i prezzi delle materie prime sono scesi da 16,13 $ per milione di unità termiche britanniche (Btu) in media nella prima metà del 2023 a un minimo di 8,78 $ nei primi sei mesi del 2024, trascinati verso il basso dalla domanda lenta e dalle sane scorte di gas nel Nord-est asiatico e in Europa.

Nelle sue previsioni per la seconda metà dell’anno, la società statale malese ha affermato che il panorama operativo sarebbe stato significativamente influenzato da fattori sia geopolitici che macroeconomici, mentre anche l’accelerazione della transizione energetica sarebbe stata una questione chiave.

“C’è una continua volatilità del mercato e un’incertezza derivante dalla scarsa fornitura globale dovuta alle crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, insieme ai tagli estesi dell’OPEC+”, ha affermato Mustapha. “Tale andamento è stato in parte annullato solo dalla domanda globale, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, a causa delle difficoltà della ripresa economica”.

Lucia Giannini

