REPUBBLICA CECA. Praga rifornirà Bratislava di petrolio con il Druzhba

Il Ministro dell’Industria e del Commercio ceco, Karel Havlíček, si è offerto di rifornire la Slovacchia di petrolio tramite il flusso inverso dell’oleodotto Druzhba. La parte ceca potrebbe anche potenziare le capacità di trasporto dalla Germania

Secondo l’emittente statale slovacca STVR, la Slovacchia sta affrontando un’altra interruzione delle forniture di petrolio orientali attraverso il Druzhba russo dalla fine di gennaio, a seguito delle operazioni militari russe nell’Ucraina orientale, ma le segnalazioni dell’interruzione hanno iniziato a diffondersi solo dalla scorsa settimana. “Siamo pronti a fornire una certa quantità di petrolio nelle attuali condizioni”, ha dichiarato Havlíček alla televisione ceca (CT), sottolineando che ulteriori adeguamenti tecnici al flusso dell’oleodotto “potrebbero durare diversi mesi”.

Sono necessari investimenti in due stazioni di compressione in Germania per potenziare la capacità di trasporto del gas dalla Germania alla Repubblica Ceca, che potrebbe ridursi gradualmente entro la fine di quest’anno e nel 2028, riporta BneIntelliNews.

Havlíček, che ha rilasciato queste dichiarazioni dopo l’incontro con il primo Ministro slovacco Robert Fico a Bratislava il 17 febbraio, ha aggiunto che “stiamo valutando quanto saremmo in grado di fornire con le attrezzature tecniche esistenti”. La parte ceca è pronta a prendere immediatamente le misure necessarie, ha affermato.

Lo scorso aprile, la Repubblica Ceca ha posto fine alla dipendenza decennale dal greggio russo dopo che il progetto di potenziamento TAL-Plus da 1,6 miliardi di corone ceche, pari a 64 milioni di euro, è stato dichiarato pienamente operativo e sono arrivate le prime spedizioni di petrolio TAL-Plus. Gli oleodotti TAL e IKL collegano il Paese al porto italiano di Trieste attraverso Germania e Austria.

L’operatore statale slovacco delle riserve di materie prime, SŠHR, ha dichiarato di essere pronto ad aprire le riserve di petrolio, se necessario, in risposta alla richiesta della principale raffineria di petrolio del Paese, la Slovnaft, di proprietà dell’ungherese MOL. Slovnaft continua a dipendere dal flusso di petrolio russo, che utilizza per i suoi prodotti petroliferi, tra cui l’esportazione verso la Repubblica Ceca, e il Paese è stato esentato dal divieto UE sulle importazioni di petrolio russo.

SŠHR ha inoltre ribadito che “le forniture di carburante per i cittadini o per l’economia non sono in alcun modo minacciate”, in una dichiarazione rilasciata dopo la riunione della Commissione nazionale NESO per la sicurezza petrolifera del 16 febbraio.

Secondo SŠHR e il Ministero dell’Economia del Paese, la Slovacchia dispone di riserve petrolifere sufficienti per circa 90 giorni. Sia l’Ungheria che la Slovacchia sono inoltre in trattative con la Croazia per migliorare il flusso di petrolio attraverso l’oleodotto Adria. In seguito alle notizie diffuse dai media sull’interruzione, Fico, tuttavia, si è unito a Budapest nel criticare l’Ucraina, suggerendo che i danni di Druzhba avrebbero dovuto essere già stati riparati.

Fico ha dichiarato, dopo i suoi colloqui con il capo della diplomazia statunitense Marco Rubio, in visita a Bratislava il 15 febbraio, di considerare gli ultimi sviluppi riguardanti l’interruzione di Druzhba come “un ricatto all’Ungheria per la sua posizione intransigente sull’adesione dell’Ucraina all’UE”.

In precedenza, il primo Ministro ungherese Viktor Orbán aveva dichiarato che non avrebbe sostenuto l’ingresso rapido dell’Ucraina nell’UE.

Anna Lotti

