STATI UNITI. Caso Epstein. Sondaggio: i potenti non sono ritenuti responsabili

Gli americani credono che le persone ricche e potenti siano raramente ritenute responsabili, secondo un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos pubblicato dopo la pubblicazione di milioni di dati sui contatti del defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein nei circoli imprenditoriali e politici d’élite statunitensi.

Circa il 69% degli intervistati nel sondaggio di quattro giorni, conclusosi lunedì scorso, ha affermato che le proprie opinioni sono state colte “molto bene” o “estremamente bene” da un’affermazione secondo cui i dossier su Epstein “dimostrano che le persone potenti negli Stati Uniti sono raramente ritenute responsabili delle proprie azioni”, riporta Reuters.

Un altro 17% ha affermato che l’affermazione descriveva le proprie opinioni “abbastanza bene”, mentre l’11% ha affermato che non rifletteva il proprio pensiero. Sia tra i Repubblicani che tra i Democratici, oltre l’80% ha affermato che l’affermazione descriveva il proprio pensiero almeno abbastanza bene.

Su ordine del Congresso, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato una serie di documenti che collegano il defunto finanziere a una serie di personaggi di spicco della politica, della finanza, del mondo accademico e degli affari, sia prima che dopo la sua dichiarazione di colpevolezza nel 2008 per accuse di prostituzione, tra cui l’adescamento di una minorenne. La morte di Epstein nel 2019 in una cella di un carcere di Manhattan, in seguito al suo arresto con l’accusa di traffico sessuale di minori, è stata dichiarata suicidio.

Lo scandalo si è rivelato un persistente grattacapo politico per il presidente Donald Trump, che ha a lungo alimentato il fuoco dei sospetti su Epstein ed è stato perseguitato dalle critiche per il fatto che la sua amministrazione non abbia rivelato completamente tutto ciò che il governo degli Stati Uniti sapeva sul caso.

Le rivelazioni hanno iniziato a causare la caduta di personaggi di spicco. I dirigenti di Goldman Sachs, e Hyatt Hotels, si sono dimessi. Altri hanno mantenuto incarichi di potere. A quanto pare, il Segretario al Commercio di Trump, Howard Lutnick, visitò l’isola privata di Epstein per pranzo nel 2012 e lo invitò a una raccolta fondi nel 2015 per Hillary Clinton, la rivale democratica di Trump alle elezioni presidenziali del 2016, come mostrano le email.

Mehmet Oz, amministratore dei Centri per i Servizi Medicare e Medicaid degli Stati Uniti sotto la presidenza di Trump, inviò via email a Epstein un invito a una festa di San Valentino nel 2016, come mostrano i documenti del Dipartimento di Giustizia. Né Lutnick né Oz sono accusati di illeciti.

Il presidente repubblicano, che ha avuto frequenti frequentazioni con Epstein negli anni ’90 e 2000, ha negato di essere a conoscenza dei crimini del finanziere e afferma di aver interrotto i rapporti all’inizio degli anni 2000, prima del patteggiamento di Epstein. Sebbene gli americani nutrano generalmente scarse aspettative che le élite vengano ritenute responsabili, sono piuttosto divisi tra i partiti su quanto ancora la nazione debba soffermarsi sul caso Epstein.

Alla domanda se le loro opinioni fossero ben descritte dall’affermazione “è ora che il Paese abbandoni il dibattito sui dossier Epstein”, il 67% degli intervistati repubblicani ha affermato che questa affermazione rispecchiava almeno in parte il loro pensiero, mentre solo il 21% dei democratici ha affermato lo stesso.

Il sondaggio Reuters/Ipsos, condotto online e a livello nazionale, ha raccolto le risposte di 1.117 adulti statunitensi e ha avuto un margine di errore di 3 punti percentuali.

Lucia Giannini

