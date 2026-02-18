GIAPPONE. Il governo vuole rafforzare la Difesa modificando la Costituzione

Il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi e il suo Partito Liberal Democratico (LDP) al governo hanno ottenuto una storica vittoria schiacciante alle elezioni parlamentari della scorsa settimana.

Takaichi ha ora un mandato importante per portare avanti il ​​suo programma: l’aumento della spesa per la difesa, il rafforzamento dell’esercito e persino la potenziale revisione della costituzione pacifista giapponese, che limita il ruolo delle Forze di Autodifesa e proibisce di entrare in guerra.

Takaichi si è descritta come la Margaret Thatcher giapponese e la portavoce dell’eredità dell’ex Primo Ministro Shinzo Abe. Abe si era impegnato a “ripristinare un Giappone forte”. Durante i suoi otto anni di governo, il Giappone ha adottato il cosiddetto “pacifismo proattivo”. Con questa nuova strategia di sicurezza, il Giappone ha iniziato ad allontanarsi dal suo pacifismo postbellico rafforzando l’apparato militare, revocando i divieti sulle esportazioni di armi, costruendo nuove partnership per la sicurezza (tra cui con la NATO, l’Unione Europea e il Quad), consolidando la sua alleanza con gli Stati Uniti, riporta The Conversation.

Nel 2014, una nuova interpretazione della Costituzione ha inoltre consentito al Giappone di impegnarsi in “autodifesa collettiva”, ovvero di aiutare un alleato sotto attacco. Takaichi ora vede il suo incarico come la continuazione del lavoro di Abe. E la sua direzione è chiara.

Poco dopo essere diventata primo Ministro lo scorso anno, Takaichi ha scatenato uno scontro con Pechino quando ha suggerito che il Giappone sarebbe intervenuto in difesa di Taiwan se fosse stata attaccata dalla Cina. Pechino ha reagito con pressioni economiche e una retorica coercitiva, ma Takaichi si è rifiutata di fare marcia indietro.

Né Takaichi né il leader cinese, Xi Jinping, hanno fretta di migliorare le relazioni diplomatiche. Pechino ha esortato i turisti cinesi a non recarsi in Giappone e ha avvertito che le mosse di Takaichi minacciano la sicurezza regionale e l’ordine internazionale. Takaichi, nel frattempo, spera che una Cina decisa la aiuti a superare l’opposizione interna al suo programma di sicurezza. Finora, anche l’opinione pubblica sostiene il suo governo. In un sondaggio successivo alle elezioni, il 69% ha approvato l’operato del suo gabinetto.

Il governo di Takaichi inizierà presto a lavorare a una revisione della sua Strategia per la Sicurezza Nazionale; è probabile che adotti il ​​suo dichiarato approccio di “gestione delle crisi”, combinando obiettivi di sicurezza ed economici con la politica industriale. Nonostante l’aumento del debito pubblico, Takaichi ha già aumentato la spesa per la difesa al 2% del PIL giapponese in anticipo rispetto al previsto e si è impegnata a spendere di più.

Il suo governo sta anche valutando l’acquisto di sottomarini nucleari e ha annunciato piani per un’ulteriore deregolamentazione delle esportazioni di armi, consentendo in ultima analisi il trasferimento di armi letali. Il Giappone ha già autorizzato l’esportazione di sistemi missilistici di difesa aerea Patriot PAC-3 negli Stati Uniti per rifornire le scorte inviate in Ucraina e Israele. Il Giappone ha inoltre accettato di vendere fregate classe Mogami all’Australia e ha firmato accordi con Italia e Regno Unito per lo sviluppo congiunto di un caccia di nuova generazione. Inoltre, Tokyo sta partecipando a un’iniziativa guidata dalla NATO per la fornitura di equipaggiamento militare all’Ucraina. Sebbene il coinvolgimento del Giappone sia limitato alle armi non letali, ciò potrebbe portare a una maggiore cooperazione con la NATO in materia di difesa in generale.

Sul fronte dell’intelligence interna, Takaichi si è impegnata ad approvare una nuova legge anti-spionaggio, a istituire un Ufficio Nazionale di Intelligence sul modello della Central Intelligence Agency e ad emanare una strategia nazionale di intelligence.

Queste iniziative mirano a rafforzare le capacità di intelligence del Paese, spesso ostacolate da lotte intestine burocratiche. L’obiettivo a lungo termine è l’adesione alla rete “Five Eyes”.

Di fronte alle minacce provenienti da Cina, Corea del Nord e Russia, il Giappone non ha altra scelta che mantenere la sua alleanza con gli Stati Uniti. In cima all’agenda di Takaichi, quindi, c’è la gestione dell’alleanza tra Stati Uniti e Giappone nell’era della cosiddetta “dottrina Donroe”. Questa è la nuova strategia di sicurezza di Trump che sposta l’attenzione della sicurezza statunitense verso l’emisfero occidentale, potenzialmente distraendosi dall’Indo-Pacifico.

Trump ha appoggiato Takaichi durante la sua Campagna elettorale. E quando andrà a Washington il 19 marzo, probabilmente cercherà di influenzare l’agenda della Casa Bianca sulla Cina prima della visita di Trump a Pechino ad aprile.

Per compensare il potenziale impatto di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, Takaichi potrebbe anche usare il suo nuovo capitale politico per accelerare l’attuazione dell’impegno di investimenti del Giappone di 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti.

Luigi Medici

