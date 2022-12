NUOVA VIA DELLA SETA. La solida alleanza tra Cina e Pakistan

Dopo il 911, il Pakistan era uno stretto alleato degli Stati Uniti, ma oggi gode di rapporti più stretti con Pechino, il più accanito rivale di Washington. Il Pakistan scommette che il suo impegno con la Cina sotto l’egida della “Belt and Road Initiative” gli porterà prosperità e stabilità, e gli risparmierà uno scenario disastroso simile a quello che è successo di recente in Sri Lanka.

A sostenerlo la rivista americana Foreign Affairs. A far riflettere il governo pakistano il disastro dello Sri Lanka poiché come Colombo Islamabad è fortemente dipendente dai prestiti cinesi. Il Pakistan ha riposto gran parte delle sue speranze di sviluppo nell’attrarre investimenti cinesi, ma nonostante gli alti costi di indebitamento, i leader pakistani credono ancora che la scommessa del loro paese sulla Cina sia una scommessa utile. E se vengono smentiti, il rapporto con la Cina rischia di esporre il Pakistan a turbolenze politiche alla luce di una già grave recessione economica.

Il Pakistan ospita la quinta popolazione più grande del mondo e ha un’economia di 340 miliardi di dollari. La sua produttività economica è scesa negli ultimi sei anni a livelli senza precedenti, poiché le entrate interne e le riserve estere si sono ridotte, il valore della valuta locale è crollato, la disoccupazione è aumentata e la corruzione politica è peggiorata. Ciò ha quasi raddoppiato il debito estero totale del paese dal 2016, raggiungendo l’incredibile cifra di 131 miliardi di dollari. Mentre suona l’allarme, i litigiosi leader del Pakistan si rifiutano di prestare attenzione.

Il Pakistan sta lottando per evitare il default sui suoi debiti, quindi il paese ha assistito a una raffica di prestiti per finanziare le sue spese e far fronte al rimborso del debito.

Il cardine delle relazioni economiche tra i due paesi è l’impegno cinese a investire 62 miliardi di dollari – pari a circa un quinto del PIL del Pakistan – nel “Corridoio economico Cina-Pakistan”, che è il più grande progetto assegnato a un paese all’interno dell’area di Pechino programma di investimenti infrastrutturali in tutto il mondo, noto come “Corridoio economico Cina-Pakistan”. Belt and Road Initiative. Il corridoio economico, il cui lancio è stato annunciato nel 2015, include lo sviluppo di una rete infrastrutturale su larga scala in Pakistan e comprende l’inaugurazione di un importante porto marittimo, un progetto ferroviario del valore di 7,2 miliardi di dollari, una rete metropolitana a Lahore del valore 2 miliardi di dollari, centrali idroelettriche e l’inaugurazione di centinaia di chilometri di cavi in ​​fibra ottica tra i due paesi (che saranno costruiti e gestiti dal colosso cinese delle telecomunicazioni “Huawei”), oltre alla realizzazione di una serie di zone economiche esclusive. Questi impegni cinesi superano la somma degli investimenti esteri diretti in Pakistan e dell’assistenza straniera al Pakistan dall’esterno della Cina messi insieme, compresa quella dagli Stati Uniti.

Nonostante l’accordo di libero scambio con la Cina, le esportazioni pakistane sono in gran parte stagnanti: nell’anno fiscale 2020-2021, il volume del commercio interno è stato di oltre 17 miliardi di dollari, di cui solo 2,3 miliardi di dollari. Nel settore energetico, il governo pakistano ha faticato a pagare oltre 1,5 miliardi di dollari di arretrati ai produttori di energia cinesi. Il Pakistan ha cercato di ottenere più prestiti cinesi per pagare questi costi e i resoconti dei media hanno indicato che più di due dozzine di società cinesi gestiscono progetti energetici in Pakistan e che hanno minacciato di congelare le loro attività se gli importi scaduti non fossero stati pagati.

I problemi con il porto di Gwadar sono un esempio dei problemi incombenti del Pakistan. La Cina ha posto particolare enfasi sulla costruzione di Gwadar, un porto marittimo sulla costa del Mar Arabico nella provincia del Baluchistan, che promette di ampliare l’accesso al Medio Oriente. Gwadar è stato affittato al governo cinese per un periodo di 40 anni a partire dal 2017, e il porto è gestito dalla China Foreign Ports Holding Company (Pakistan Branch), una società statale cinese che riceve il 91% dei profitti dal attività in corso nel porto.

Tuttavia, da quando la compagnia cinese è subentrata, il porto ha fatto pochi progressi nella crescita della sua attività redditizia. È chiaro che le navi cinesi che frequentano regolarmente il porto trasportavano molto meno del tonnellaggio annuo ipotizzato di 13 milioni di tonnellate, e la società che gestisce il porto non ha affrontato problemi di base come l’approvvigionamento idrico e le frequenti interruzioni di corrente. Invece, la società cinese si è concentrata sulla fornitura di acqua ed elettricità alle poche altre società cinesi che operano all’interno e intorno al porto. Ironia della sorte, l’attuale mancanza di acqua ed elettricità negli ultimi anni ha ritardato la costruzione della centrale “Gwadar”, che dovrebbe fornire 300 megawatt di energia.

Lucia Giannini