REPUBBLICA CECA. Cresce il settore produttivo delle armi

Il Czechoslovak Group, Csg, un conglomerato regionale di meccanica per la difesa con sede in Repubblica Ceca, ha annunciato un fatturato di 1,73 miliardi di euro nel 2023 in un anno da record, sulla scia del boom delle consegne nel settore della difesa.

Si tratta di una crescita del 71% su base annua, mentre il Mol (margine operativo lordo) del gruppo è stato pari a 439 milioni di euro, raddoppiando anno su anno. L’utile netto del gruppo ha raggiunto i 210 milioni di euro, con un aumento del 49% anno su anno, riporta BneIntelliNews.

“La crescita del Csg nel 2023 è stata trainata principalmente da due settori strategici in cui siamo attivi da molto tempo, in particolare la produzione di munizioni di grosso calibro e la produzione di equipaggiamento militare terrestre”, ha commentato Zdenek Jurak, direttore finanziario di Csg.

Il Csg ha osservato che il 51% della sua produzione è destinata ai paesi europei, ad eccezione dell’Ucraina. Due terzi delle entrate del Csg sono state generate negli Stati membri della NATO e un terzo nel resto del mondo, principalmente in Ucraina, Indonesia, Vietnam e Marocco.

Oltre il 60% dei ricavi del gruppo sono generati dalla divisione difesa Csg, specializzata nella produzione di equipaggiamenti militari terrestri e munizioni di grosso calibro. Un quinto del fatturato è stato realizzato nel settore delle munizioni di piccolo calibro. L’industria della difesa aveva una quota di oltre il 70% nei ricavi dell’azienda.

Il Csg ha annunciato diversi sviluppi nelle ultime settimane, tra cui lo spostamento della sua sede nel quartiere Karlin a Praga all’inizio di questo mese e l’aggiunta di personale alla direzione. L’ex ministro degli Interni ed ex presidente dei socialdemocratici Jan Hamacek, sotto la cui guida il partito si è unito al precedente gabinetto populista del miliardario Andrej Babis ed è uscito dal parlamento nel 2021, è diventato direttore delle relazioni esterne del Csg a febbraio.

Csg sta inoltre perseguendo l’acquisizione da 1,9 milioni di dollari della divisione munizioni di U.S. Vista Outdoor, inclusa Remington Ammunition con sede in Arkansas.

Vista e Csg hanno annunciato lo stato avanzato dei colloqui in ottobre e da allora Vista ha deciso di dividere i suoi marchi di munizioni in The Kinetic Group, oggetto della prevista acquisizione da parte di Csg.

Il sito Guns.com ha riferito all’inizio di questa settimana che “la Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha autorizzato l’acquisizione dal punto di vista antitrust” ed entrambe le parti hanno nuovamente presentato la loro notifica congiunta al Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti per l’autorizzazione.

I media slovacchi e cechi hanno anche riferito che il Csg sta registrando un’impennata delle attività in Slovacchia sotto l’attuale governo del primo Ministro Robert Fico.

Anna Lotti

