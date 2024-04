ARGENTINA. Manifestazione contro Milei. Arresti e pestaggi

I manifestanti sono stati feriti e arrestati mercoledì scorso a Buenos Aires quando le forze dell’ordine hanno represso una manifestazione lungo l’iconica Avenida 9 de Julio contro le politiche del presidente Javier Milei che hanno reso le organizzazioni sociali quasi impotenti di fronte alle crescenti restrizioni. Anche alcuni giornalisti sono rimasti feriti o arrestati durante gli incidenti.

“Carlos Guerra è stato preso di mira mentre veniva portato via, e il collega Diego Ricciardi di Crónica TV è stato colpito al volto con un proiettile di gomma”, ha detto Santiago Corei di Telesur, riporta MercoPress.

Secondo Camila Barral di Crónica TV, alcuni manifestanti “erano stati arrestati e venivano ancora picchiati a terra”. Ha insistito sul fatto che dopo l’operazione la polizia ha allontanato i manifestanti dalla strada e ha ripulito la zona “come se nulla fosse successo, come se non avessero sparato” alcun proiettile di gomma. “I nostri colleghi giornalisti sono stati colpiti con proiettili di gomma, gas lacrimogeni, pietre, anche come risposta dei manifestanti”, ha aggiunto.

“È stata un’imboscata”, ha detto a Página/12 la leader di Barrios de Pie, Silvia Saravia. “La manifestazione è stata pacifica”, ha aggiunto. “Era un messaggio chiaro che non vogliono proteste. Un messaggio intimidatorio e che fa riflettere, non solo per noi ma per chiunque osi scendere in piazza contro il governo”, ha sottolineato.

Sono state arrestate almeno 12 persone appartenenti a diverse organizzazioni sociali di sinistra. Dalla stazione di polizia dove erano detenuti, hanno tenuto una conferenza stampa, in cui hanno denunciato che più di cento manifestanti sono rimasti feriti e uno di loro è finito ricoverato in ospedale.

Dal suo tour a Miami, Milei ha accolto con favore gli incidenti mettendo “mi piace” sui post sui social media che celebravano le azioni della polizia “per rimuovere i manifestanti che volevano interrompere la 9 de Julio danneggiando i lavoratori” mentre le forze di sicurezza applicavano le misure protocollo antisciopero ideate dal ministro Patricia Bullrich.

“Personali a piedi, idranti e motociclette sono stati schierati lungo l’Avenida de Mayo, verso Constitución, per liberare il percorso occupato da più di 4.000 manifestanti”, ha detto il servizio di stampa Noticias Argentinas citando fonti della polizia.

Tommaso Dal Passo

