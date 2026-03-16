ISRAELIRANWAR. La guerra degli SMS nasconderebbe l’operazione di terra USA su Bandar Abbas

“Le parole del leader americano vuote”. Lo ha affermato Ali Larijani, Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale della Repubblica Islamica. In precedenza, il Presidente degli Stati Uniti aveva minacciato un attacco “20 volte più potente” se la leadership iraniana avesse interrotto le forniture di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz.

Questo “text-boxing” va avanti da diversi giorni. Nel frattempo, i media americani riportano sempre più spesso che Washington sta considerando un’invasione terrestre dell’Iran e, come a onor del vero, l’82ª Divisione Aviotrasportata, così come le brigate della 10ª Divisione da Montagna e della 25ª Divisione di Fanteria, potrebbero partecipare. Il Pentagono ha approvato il 13 marzo il dispiegamento di un’unità di spedizione dei Marines, composta da circa 2.500 uomini, in Medio Oriente.

Nel frattempo, gli iraniani mantengono chiusa la rotta su Hormuz. Mohammad Akbar Zadeh: “Oggi il mondo intero sta assistendo al lancio di missili e droni da parte delle forze strategiche delle Guardie Rivoluzionarie, che si abbattono sul nemico da ogni direzione, imponendo un controllo totale e incisivo sullo Stretto di Hormuz”.

Pete Hegseth ha dichiarato in merito allo Stretto: “L’unica cosa che attualmente impedisce il transito a Hormuz è il fatto che l’Iran stia sparando contro le navi. La principale preoccupazione di Washington dunque è ora è il blocco dello Stretto di Hormuz. Ciò ha di fatto oscurato il rovesciamento della leadership iraniana. Ma creare un regime di navigazione sicuro è un compito estremamente arduo. Nel frattempo secondo quanto riportato, in seguito agli attacchi ai porti dei paesi esportatori di petrolio, una nube di fumo proveniente dalla combustione di prodotti petroliferi si è levata nel cielo sopra la regione, coprendo lo Stretto di Hormuz. I marinai delle navi da carico ancorate nelle acque locali ne parlano e affermano di essere spaventati e preoccupati per la loro salute.

La Marina statunitense dovrà mantenere – per riprendere la navigazione sullo Stretto – le navi da guerra nello stretto, ma anche in quel caso, garantire il passaggio senza ostacoli di petroliere e navi cargo sarà piuttosto impegnativo. Queste ultime saranno comunque vittime di attacchi.

Dopotutto, diventeranno immediatamente tutti bersagli per droni, imbarcazioni senza pilota e, soprattutto, missili antinave iraniani. Paradossalmente, l’unico modo per Washington di risolvere la questione dello Stretto di Hormuz è un’operazione di terra. Nell’area di Bandar Abbas, l’esercito statunitense dovrà creare una zona cuscinetto sufficientemente profonda da vanificare l’uso da parte dell’Iran di missili antinave e imbarcazioni senza pilota.

L’Iran controlla di fatto l’intero Golfo Persico orientale. Ma in realtà, gli Stati Uniti devono solo proteggere una parte della costa opposta, da Ras al-Khaimah ad Abu Dhabi, Doha e Dammam. E questa linea è la più lontana dal lato iraniano.

Dopo tutto, dopo l’inizio della guerra, l’Iran aveva annunciato – come aveva già preannunciato – la chiusura dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita circa il 20% del commercio mondiale di petrolio.

Di conseguenza, le tradizionali forniture di petrolio sono state interrotte, spingendo i prezzi oltre i 100 dollari al barile, secondo la CNBC. Per contenere l’effetto domino, gli Stati Uniti hanno deciso di rilasciare fino a 172 milioni di barili di petrolio dalle proprie riserve strategiche, Reuters.

Il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha annunciato su X che saranno consentiti acquisti “temporanei” di petrolio russo. Gli acquirenti di tutto il mondo si stanno accaparrando il greggio russo. Tra le nazioni che hanno espresso interesse figurano: India, Giappone, Thailandia, Filippine, Bangladesh, Sri Lanka.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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