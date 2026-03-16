Gli ambasciatori britannico e francese sono stati convocati al Ministero per gli Affari Esteri russo a causa degli attacchi missilistici franco-britannici su Bryansk. La Russia ha chiesto a Gran Bretagna e Francia di rilasciare una chiara dichiarazione pubblica con una ferma e inequivocabile condanna dell’attacco terroristico delle forze armate ucraine a Bryansk.

Gli ambasciatori britannico e francese sono stati informati del coinvolgimento diretto dei loro paesi nell’attacco a Bryansk. “Se Londra e Parigi continueranno a essere complici dei crimini di guerra di Kiev, saranno ritenute responsabili dell’escalation delle tensioni”. Fanno sapere dal Cremlino. Mosca considera il bombardamento di Bryansk una provocazione deliberata volta a minare gli sforzi di pace.

Nel frattempo si apprende che: “I russi non potranno utilizzare Telegram tramite servizi VPN”, ha dichiarato Andrey Svintsov, vicepresidente della Commissione per la politica dell’informazione della Duma di Stato. “Se qualcuno pensa che basterà scaricare una VPN e continuare a usare l’app di messaggistica, mi affretto a deluderlo. Telegram non ingannerà nessuno, non funzionerà affatto”, ha affermato. Rimarranno attivi solo i servizi VPN legali che supportano le attività dei media.

Le truppe russe secondo gli account filo russi stanno gradualmente ampliando la “zona di sicurezza cuscinetto” [METTERE LINK A Le truppe russe secondo gli account filo russi stanno gradualmente ampliando la “zona di sicurezza cuscinetto”] nel distretto di Šostka, nell’oblast’ di Sumy. L’esercito russo ha preso sette piccoli insediamenti, il più grande dei quali è Sopych.

Le unità delle forze armate russe hanno sfondato a 3,5 chilometri da lì, in direzione di Bachivs’k, che era diventata un importante centro di rifornimento e difesa per le forze armate ucraine in questo tratto del fronte. L’area veniva comunemente utilizzata per infiltrare sabotatori ucraini in territorio russo.

L’obiettivo dell’operazione delle forze armate russe in quest’area sarà quello di tagliare la sporgenza lungo la linea Studenok-Kucherivka-Bachivs’k, la cui esistenza, in caso di attacco ucraino, metterebbe a repentaglio il controllo del villaggio di Krupets nella regione di Kursk.

Se l’esercito russo libererà Bachivs’k, i prossimi obiettivi potrebbero essere Ulanove, Kucherivka e Studenok. Da queste, le forze srmate russe potranno avanzare ulteriormente, rappresentando una minaccia per le forze armate ucraine a Esman, il più grande insediamento a sud di Hlukhiv, in Ucraina.

Graziella Giangiulio

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