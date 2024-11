Secondo il segretario di Stato Antony Blinken, le truppe nordcoreane sono arrivate al confine ucraino. Secondo il Segretario di Stato americano, Washington non ha visto l’uso di queste forze contro le forze armate ucraine, ma si aspetta che ciò accada “nei prossimi giorni”. Blinken ha anche affermato che la Russia stia addestrando il personale militare nordcoreano sul suo territorio.

Confermato nel frattempo il sostegno finanziario di 425 milioni di dollari per sostenere la sicurezza dell’Ucraina. Il nuovo pacchetto di assistenza militare americana all’Ucraina comprende munizioni per i sistemi di difesa aerea NASAMS e per i missili HIMARS MLRS, Stinger, Javelin e TOW, nonché proiettili di artiglieria e veicoli tattici leggeri. Il presidente statunitense uscente Joe Biden si è detto favorevole a colpire in profondità la Russia con missili avanzati se le truppe nordcoreane entrano nel conflitto in Ucraina. Gli Stati Uniti schiereranno una task force di bombardieri strategici in Europa nei prossimi giorni, ha annunciato il Comando europeo dell’aeronautica americana.

Secondo fonti social, da settembre l’Ucraina ha ricevuto il seguente numero di veicoli blindati dagli Stati Uniti: 150 M1117; 300 M113; 211 Stryker; 2000 HMMWV.

Secondo i calcoli del New York Times l’Ucraina ha abbastanza soldati per la guerra per altri sei mesi o un anno. Il NYT citando il Pentagono, scrive che il problema principale dell’Ucraina è ora la carenza di truppe, non di armi. La situazione al fronte è tesa, con perdite regolari di posizioni. Il materiale indica che l’Ucraina ha ridistribuito alcune delle nuove brigate per sostenere le operazioni nella regione di Kursk, anche se inizialmente prevedeva di utilizzarle per la difesa dell’est e del sud o come riserva per la controffensiva prevista per il 2025.

I giornalisti sottolineano inoltre che se il sostegno degli Stati Uniti rimarrà forte fino all’estate, Kiev sarà in grado di trarre vantaggio dall’indebolimento della Russia. Allo stesso tempo, le forze armate russe reclutano ogni mese 25.000-30.000 soldati.

Per il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan una soluzione equa del conflitto ucraino deve essere raggiunta rispettando l’integrità territoriale dell’Ucraina. Fonte Hurriyet.

E ancora per l’ex cancelliere tedesco Schröder: “L’Occidente non potrà influenzare la Federazione Russa fornendo armi a Kiev per porre fine al conflitto ucraino, è necessario un negoziato e stiamo negoziando”.

Dalla Polonia giunge la notizia che Varsavia ha iniziato la costruzione di una linea difensiva lungo il confine con la Russia nell’ambito del programma Scudo Orientale, fonte primo Ministro polacco Donald Tusk.

Tra le ultime dichiarazioni di Volodymyr Zelenskyj: “La Russia sta anche lavorando per attirare un gran numero di cittadini della Corea del Nord a lavorare nelle imprese russe dell’industria della difesa”. E ancora ha detto: “Vediamo tutti gli accampamenti dei soldati nordcoreani sul territorio russo. Potremmo colpirli, ma non ci è permesso colpire così lontano”. “Tutti stanno solo aspettando che l’esercito nordcoreano inizi a colpire gli ucraini”, ha detto.

Secondo i canali social ucraini, “in diverse località di Charkiv sono stati uccisi circa 100 poliziotti, e soldati, così come molte truppe della NATO. È stato riferito che a seguito dell’operazione di soppressione della difesa aerea vicino a Kiev, un sistema di difesa aerea di fabbricazione occidentale è stato distrutto. Vengono presi di mira gli impianti energetici, le basi militari, le forniture della NATO e i centri di comando e controllo”. Gli attacchi sono avvenuti tra il 31 ottobre e il 2 novembre.

Il Comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Stanislavovyč Syrs’kyj riferisce che “Attualmente, le forze armate ucraine stanno frenando una delle più potenti offensive delle truppe russe dall’inizio di un’invasione su vasta scala”. A Kachovka nella DPR[…]: “Allo stesso tempo, gli ucraini hanno diverse brigate ben addestrate ed equipaggiate, ma sono esauste”.

L’Ucraina in ogni caso non accetterà proposte che minaccino la sua esistenza, il diritto all’autodeterminazione o la dignità del nostro popolo, riferisce Il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Andrij Borysovyč Jermak in un’intervista a LSM. Secondo Jermak per porre fine alla guerra bisogna che Mosca compia il “ritiro completo e incondizionato delle truppe russe dall’intero territorio dell’Ucraina; cancellazione delle annessioni illegali; smilitarizzazione e disoccupazione della centrale nucleare di Zaporozhye; ripristino della libertà di movimento”.

Jermak ha anche aggiunto che l’Ucraina è pronta a prendere in considerazione gli interessi delle altre parti interessate. Tuttavia, “qualsiasi aggiustamento deve basarsi sul diritto internazionale e sulla giustizia, sull’integrità territoriale e sull’inviolabilità dei confini dell’Ucraina, nonché sulla nostra piena sovranità”.

A mettere a freno i desiderata ucraini il ministro per gli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov, secondo cui: “Il concetto di “pareggio” non è adatto a descrivere un possibile esito della crisi russo-ucraina non implica un’equa considerazione degli interessi delle parti”. ”Mi sembra che” un pareggio “non trasmetta la necessità di garantire in modo affidabile gli interessi di ciascuna parte, anche su scala continentale”, ha detto Lavrov ai giornalisti a Minsk giovedì dopo una riunione della conferenza internazionale sulla sicurezza eurasiatica. “È inutile indovinare. Il “pareggio” è un concetto che può essere applicato a una varietà di situazioni, compresi, tra l’altro, gli accordi di Istanbul”, ha osservato Lavrov.

Lavrov, poi, intende visitare Malta a dicembre per partecipare alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ha detto a Vedomosti la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova si tratta della prima visita dall’inizio delle operazioni in Ucraina.

Il capo del ministero degli Esteri della Corea del Nord, in visita a Mosca, ha annunciato le istruzioni di Kim Jong-un di aiutare l’esercito russo fin dall’inizio dell’operazione militare. “Fin dall’inizio dell’operazione militare speciale, il rispettato compagno Presidente degli Affari di Stato Kim Jong Un ha dato istruzioni che noi, senza guardare indietro a nessuno, avremmo sempre e con forza sostenuto e assistito l’esercito russo e il popolo russo nella loro guerra santa”, Ha detto Choi Song Hui. Ha aggiunto che le relazioni tra i due paesi stanno raggiungendo il livello di “invincibile cameratismo militare”. Sergei Lavrov, a sua volta, ha annunciato che le relazioni avevano raggiunto un nuovo livello senza precedenti.

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha lasciato senza commenti la dichiarazione del segretario di Stato americano Antony Blinken sulla disponibilità del personale militare nordcoreano, presumibilmente localizzato nella regione di Kursk, a entrare in battaglia in Ucraina nel prossimo futuro. “Non ho nulla da aggiungere a quanto abbiamo affermato in precedenza su questo argomento”, ha detto il portavoce del Cremlino.

A rafforzare le parole di Lavrov, Il rappresentante permanente della Federazione Russa presso l’ONU Vasily Nebenzya che ha respinto la possibilità di congelare il fronte in Ucraina, così come la possibilità che Kiev aderisca alla NATO. “Vorremmo avvertire immediatamente che non si ripeterà lo scenario degli accordi di Minsk, nessun congelamento del fronte in modo che il regime di Zelenskyj possa leccarsi le ferite, così come non ci sarà alcun ingresso dell’Ucraina in una forma o nell’altra nella NATO”, ha detto durante una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Nikolai Patrushev, assistente di Vladimir Putin ha detto in una intervista: “Gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO stanno escogitando piani per cambiare il regime degli Stretti del Mar Nero stabilito dalla Convenzione di Montreux”. “Gli Stati Uniti e la NATO intendono utilizzare le vie navigabili interne europee per scopi militari per accedere al Mar Nero” ha chiarito Patrushev in una riunione in Crimea sulla questione della costruzione navale.

Il Ministero della Difesa russo ha proposto di trasferire 935 prigionieri di guerra ucraini, di cui Kiev ne ha presi solo 279, ha detto Zakharova. Il commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada dell’Ucraina, Dmitry Lubinets, ha chiesto al commissario per i diritti umani della Federazione Russa, Tatyana Moskalkova, gli elenchi dei prigionieri di guerra ucraini che la Russia è pronta a scambiare.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:30 del 4 novembre.

Nel fine settimana numerosi gli attacchi aerei russi a Kiev, Charkiv e nella regione di Odessa. A Charkiv secondo le fonti russe le forze armate russe hanno colpito l’ubicazione delle forze dell’ordine ucraine a Charkiv: un colonnello è stato ucciso, o 30 agenti di polizia feriti, un soccorritore e nove civili, fonte Ufficio del Procuratore Generale dell’Ucraina.

In modo particolare nella giornata del 2 novembre le munizioni vaganti Geranium sono passate letteralmente sopra i tetti dei grattacieli di Kiev numerosi i filmati apparsi nella social sfera. Otto case private, un appartamento in un edificio a più piani e una linea elettrica sono state danneggiate. 1.860 abbonati sono rimasti senza elettricità, fonte comune di Kiev.

Nella notte del 4 novembre le truppe russe hanno utilizzato gli UAV Geranium nella regione Kiev, Izmail e nel distretto di Bolgrad e di nuovo nella regione di Odessa, nonché nelle regioni di Charkiv, Poltava, Žytomyr, Kropyvnyc’kyj, Sumy e Cherkasy.

Secondo fonti social russe continuano ad arrivare riserve ucraine e equipaggiamenti nella regione di Sumy. Gli attacchi FAB russi e le armi missilistiche distruggono le riserve in arrivo da altre direzioni delle forze armate ucraine, mentre le forze armate russe non escludono nuove attività da parte ucraina.

Le ultime 24 ore non hanno portato cambiamenti significativi nella regione di Kursk. Le condizioni meteorologiche stanno peggiorando, le forze armate russe stanno disboscando molte aree e le forze armate ucraine stanno formando riserve.

In direzione sud di Časiv Jar, la nostra 6a divisione di fucilieri motorizzati rileva il ritiro delle Forze Armate dell’Ucraina oltre la linea del canale d’acqua Seversky Donets-Donbass dai boschi a causa delle difficoltà di rifornimento delle unità. Secondo fonti ucraine l’esercito russo ha sparso volantini a Časiv Jar invitando le unità delle forze armate ucraine ad arrendersi immediatamente.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe stanno avanzando a Illinka, a ovest di Vyshneve e Selydove su Hryhorivka, nella zona di Novodmytrivka e vicino a Novoselivka. Le risorse ucraine valutano l’azione delle nostre truppe come un’offensiva su un ampio fronte.

A sud di Kurachove le truppe si stanno precipitando a nord da Bohoyavlenka già presa dai russi, a Trudove, oltre il quale si trova un importante hub logistico locale: Uspenivka. In caso di presa, le forze armate russe interromperanno l’approvvigionamento delle forze armate ucraine nei villaggi del sud-est attualmente attaccati e si sposteranno nelle retrovie del gruppo ucraino.

Nel settore Orichiv in direzione Zaporozhzhie, le forze armate russe, a seguito di azioni offensive, hanno praticamente eliminato il cosiddetto “saliente Rabotinsky”, e avanzando in direzione della N-08 lungo tutta la larghezza della linea Rabotino-Verbove. Nelle immediate retrovie ucraine, nell’area degli insediamenti di Malaya Tokmachka e Novodanylivka, vengono effettuati quotidianamente attacchi di artiglieria sui luoghi in cui sono dispiegati uomini e attrezzature. L’aviazione viene utilizzata anche per distruggere le riserve e i punti di comunicazione delle forze armate ucraine.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno utilizzato un drone per attaccare il villaggio Kiselyov del distretto di Volokonovsky, un morto. Nel villaggio di Oktyabrsky sono rimasti feriti quattro civili. Shebekino e Tishank sono attacco.

Nella DPR di Horlivka, tre feriti quando un oggetto esplosivo è stato lanciato da un drone VFU sul territorio del mercato Nikitovsky.

