ISRAELIRANWAR. Errori di valutazione compromettono le operazioni israeliane – americane contro l’Iran 

Dopo una videochiamata con i capi di stato di tutti i membri del G7 mercoledì 11 marzo, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato pubblicamente ciò che altri hanno detto in privato: “Nessuno può dire cosa si aspetta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da questa guerra in corso con l’Iran”.

I funzionari israeliani hanno dichiarato ad Axios di credere che Trump non abbia intenzione di porre fine alla guerra nelle prossime due o tre settimane, ma prevedono la possibilità che prenda una decisione drastica se ritiene che i suoi obiettivi riguardo all’Iran siano stati raggiunti.

Sia Trump che il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu speravano che l’attacco iniziale di sabato scorso, in cui sono morti la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei e 40 alti funzionari governativi, militari e di sicurezza, avrebbe rapidamente destabilizzato il regime di Teheran, ma hanno sbagliato la previsione. Tuttavia, diciannove giorni dopo, entrambi si rendono conto che ciò non è accaduto. Entrambi sperano ancora che le divisioni all’interno del governo iraniano inizino presto ad ampliarsi.

Uno sviluppo importante è stato l’ampio utilizzo di basi alleate per le sortite di combattimento contro l’Iran. Il Regno Unito è diventato il principale hub dell’Aeronautica Militare statunitense, con basi che supportano le sortite dei bombardieri strategici e ospitano anche riserve aeree tattiche trasferite dagli Stati Uniti. Inoltre, gli aerei cisterna americani sono di stanza non solo in Israele e nelle basi americane nella regione, ma anche presso la base aerea francese 125 di Istres. Durante i primi giorni dell’Operazione Epic Fury, gli aerei cisterna operavano anche dalla base aerea di Rota in Spagna, ma circa 15 velivoli sono stati costretti ad abbandonarla dopo un’iniziativa del governo spagnolo. A quanto pare, alcuni velivoli potrebbero essere bloccati a Cipro.

Nel frattempo, gli iraniani hanno tradizionalmente risposto con massicci attacchi con missili balistici e munizioni vaganti, dominati da aerei di classe Shahed. A differenza dell’anno scorso nella guerra dei 12 giorni, quando furono effettuati attacchi contro Israele, ad eccezione di un attacco limitato alla base aerea di Al Udeid in Qatar, attacchi combinati con missili balistici e droni vengono ora condotti contro un’ampia gamma di obiettivi, incorporando chiaramente l’esperienza degli attacchi russi contro l’Ucraina.

A giudicare dai comunicati stampa emessi dai ministeri della Difesa delle monarchie del Golfo, anche la struttura delle forze è approssimativamente paragonabile ai massicci attacchi combinati russi. È importante notare che l’ampliamento dell’elenco degli obiettivi annunciato ufficialmente dalle autorità iraniane aumenta la libertà d’azione per la parte iraniana e complica il lavoro della difesa aerea statunitense-israeliana.

Tuttavia, dati i continui attacchi alla produzione missilistica, ai siti di stoccaggio e alle rotte di trasporto, tale strategia dipende fortemente dalle scorte missilistiche iraniane, tenendo conto delle perdite, dei lanci e delle spese durante la Guerra dei Dodici Giorni. Ciò che si può dire con certezza è che attualmente è impossibile anche solo stimare approssimativamente le loro scorte, nonostante le varie cifre relative espresse da americani e israeliani. Questo è il motivo per cui le IDF, insieme al Pentagono, come l’ultima volta, si sono chiaramente concentrate sulla caccia ai lanciatori, prendendo di mira e distruggendoli con droni da attacco, aerei tattici e gruppi di sabotaggio e ricognizione. Le IDF hanno stimato la distruzione di 200 lanciatori e sono a caccia dei restanti 150. In attesa che il popolo insorga contro il governo ma al momento questo non sta accadendo.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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