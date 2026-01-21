REGNO UNITO. Pechino avrà la più grande ambasciata europea a Londra

Il governo britannico ha dato martedì il via libera alla costruzione da parte della Cina della sua più grande ambasciata in Europa a Londra, nella speranza di migliorare i rapporti con Pechino, nonostante gli avvertimenti dei politici britannici e statunitensi sul fatto che potrebbe essere utilizzata come base per attività di spionaggio.

I piani della Cina di costruire una nuova ambasciata sul sito della Royal Mint Court, risalente a due secoli fa, vicino alla Torre di Londra, sono bloccati da tre anni a causa dell’opposizione di residenti locali, legislatori e attivisti pro-democrazia di Hong Kong in Gran Bretagna, ripota Reuters.

La decisione è stata annunciata prima della prevista visita in Cina del Primo Ministro Keir Starmer questo mese, la prima di un leader britannico dal 2018. Alcuni funzionari britannici e cinesi hanno affermato che il viaggio dipendeva dall’approvazione dell’ambasciata.

Nonostante le preoccupazioni per la sicurezza, le agenzie di intelligence britanniche, coinvolte nel processo di approvazione, hanno affermato che qualsiasi minaccia potrebbe essere mitigata.

“La sicurezza nazionale è il nostro primo dovere”, ha dichiarato un portavoce del governo in una nota.

Ma il processo, durato anni, potrebbe non essere ancora giunto al termine. I residenti locali hanno dichiarato che avrebbero intentato una causa legale, sostenendo che la decisione sarebbe stata illegittima se i funzionari britannici avessero assicurato privatamente alla Cina che il progetto sarebbe stato approvato prima del completamento del processo di pianificazione.

Il governo cinese ha acquistato la Royal Mint Court nel 2018, ma le sue richieste di autorizzazione edilizia per costruire una nuova ambasciata sul sito sono state respinte dal consiglio locale nel 2022. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto a Starmer l’anno scorso di intervenire.

Il governo ha assunto il controllo della decisione urbanistica lo scorso anno e lo scorso febbraio si è tenuta un’inchiesta per ascoltare le argomentazioni sull’opportunità di approvare l’ambasciata. Alcuni politici in Gran Bretagna e negli Stati Uniti hanno affermato che alla Cina dovrebbe essere impedito di costruire sul sito vicino allo storico quartiere finanziario di Londra perché ciò potrebbe consentire a Pechino di intercettare i cavi in ​​fibra ottica utilizzati dalle società finanziarie che passano sotto l’area.

Il Partito Conservatore, all’opposizione, ha descritto la decisione come un “vergognoso atto di codardia” da parte di un governo “completamente privo di spina dorsale”. L’ambasciata cinese a Londra ha dichiarato in una dichiarazione di una sola riga di aver preso atto della decisione del governo.

I funzionari della sicurezza britannica avevano avvertito che consentire alla Cina di costruire un’ambasciata molto più grande avrebbe significato più spie cinesi in Gran Bretagna, un’affermazione respinta dall’ambasciata cinese.

L’MI5, l’agenzia di spionaggio interna britannica, ha ripetutamente messo in guardia dai tentativi della Cina di reclutare e coltivare persone con accesso al governo britannico, e i legislatori sono stati messi in guardia a novembre dalle interferenze di Pechino.

Il fallimento di un processo a due uomini britannici accusati di aver spiato membri del parlamento per conto della Cina ha portato a critiche sul fatto che il governo stesse dando priorità al miglioramento delle relazioni rispetto alla sicurezza nazionale. Tuttavia, in un’iniziativa insolita, il capo dell’MI5 e dell’agenzia di intelligence e comunicazione GCHQ hanno pubblicato martedì una lettera congiunta in cui si afferma che è stato formulato un pacchetto di misure di sicurezza nazionale per l’ambasciata. “Per il sito della Royal Mint Court, come per qualsiasi ambasciata straniera sul suolo britannico, non è realistico aspettarsi di poter eliminare completamente ogni singolo potenziale rischio”, si legge nella lettera.

Nell’ultimo decennio, la Gran Bretagna è passata dall’essere il principale sostenitore della Cina in Europa a essere uno dei suoi più accaniti critici, e ora sta cercando di ristabilire le relazioni.

Starmer ha affermato il mese scorso che legami commerciali più stretti erano nell’interesse nazionale.

Pechino ha acquistato il sito dell’ambasciata per 255 milioni di sterline e la nuova missione sarebbe uno dei più grandi avamposti diplomatici al mondo, con una superficie di circa 55.000 metri quadrati, secondo la domanda di pianificazione. Si tratta di una superficie quasi 10 volte superiore a quella dell’attuale ambasciata cinese nel centro di Londra e considerevolmente più grande della sua ambasciata negli Stati Uniti.

Prima della decisione di martedì, la Cina aveva bloccato i piani della Gran Bretagna di espandere la sua ambasciata a Pechino, hanno affermato i funzionari coinvolti nei colloqui.

Dall’inizio del XIX secolo fino al 1967, la Royal Mint Court è stata la sede della Royal Mint, cioè della Zecca di Stato.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/