REGNO UNITO. Johnson riforma la difesa CyberIntelligence di Sua Maestà

Alla vigilia di un’imminente revisione della politica di Sicurezza nazionale, il primo Ministro britannico Boris Johnson afferma che il paese ha bisogno di far progredire le sue capacità informatiche per garantire che gli attacchi informatici possano essere affrontati efficacemente.

Johnson presenterà una revisione integrata a lungo termine della Sicurezza nazionale, della Difesa, dello sviluppo e della politica estera al Parlamento e la revisione si impegnerà per «un nuovo approccio a pieno spettro alla capacità informatica del Regno Unito», guidando più investimenti nell’istruzione, nuove partnership con l’industria e l’integrazione tra i servizi di intelligence e difesa, riporta Cybersecurity Intelligence.

«Il potere cibernetico sta rivoluzionando il modo in cui viviamo le nostre vite e combattiamo le nostre guerre (…) Abbiamo bisogno di costruire la nostra capacità informatica in modo da poter cogliere le opportunità che presenta, garantendo al contempo che coloro che cercano di utilizzare i suoi poteri per attaccare noi e il nostro modo di vivere siano contrastati ad ogni passo (…) Negli ultimi anni i nostri avversari hanno investito nelle loro capacità e trovano costantemente nuovi modi per sfruttare le nostre debolezze e ottenere un vantaggio nel cyberspazio (…) Per cementare il nostro vantaggio competitivo e mantenere il vantaggio» ha detto Johnson.

Il governo ha annunciato la creazione della National Cyber Force, Ncf, lo scorso novembre, per contrastare le minacce delle nazioni ostili prendendole di mira digitalmente. La Ncf è operativa dall’aprile 2020, con esperti del Gchq, dell’MI6 e delle forze armate basati in diverse località del paese, tra cui la sede del Gchq a Cheltenham e il Defence Science and Technology Laboratory, Dstl, a Porton Down.

Nell’ultimo anno, Gchq ha collaborato con le start-up tecnologiche per aiutarle a sviluppare e utilizzare IA per aiutare le compagnie ferroviarie a garantire più spazio per i passeggeri durante la pandemia di Covid, avvisare le aziende di trasporto di clandestini nei loro container e prevenire la diffusione di disinformazione online.

La Gran Bretagna ha speso 38 miliardi di sterline per la difesa nel 2019, ovvero circa il 2,1% del Pil. Questo era più di qualsiasi altro paese europeo, anche se molto al di sotto del 3,5 per cento del Pil speso dagli Stati Uniti.

Anche se sono disponibili poche informazioni sulla nuova unità, si ritiene che sia composta da “white hat hacker” etici addestrati a condurre attacchi informatici. La loro principale responsabilità è quella di interrompere le comunicazioni online di persone o gruppi che il governo vede come terroristi o criminali gravi. Secondo l’ufficio di Johnson, l’Ncf avrà sede permanente nel nord dell’Inghilterra, come parte degli sforzi del governo per stabilire un “corridoio cibernetico” in tutta la regione e per guidare la crescita nei settori digitali, tecnologici e della difesa fuori Londra.

La prossima revisione integrata è anche destinata ad annunciare una nuova strategia cibernetica, per creare “un ecosistema cibernetico adatto al futuro”. Johnson dice che il nuovo programma “sosterrà” le imprese che stanno lavorando per creare tecnologie a doppio uso e di consumo. Questa strategia cibernetica sarà «ondamentale per la nostra ambizione di stabilire il Regno Unito come un hub globale di servizi, digitale e dati».

Oltre alla sicurezza nazionale e alle applicazioni di difesa, la tecnologia informatica può anche essere utilizzata per migliorare la vita delle persone attraverso la tecnologia intelligente e aiutando le persone a utilizzare Internet in modo sicuro.

La nuova strategia cibernetica del governo britannico sosterrà le aziende che sviluppano tecnologia a doppio uso e di consumo per garantire che il Regno Unito sia una potenza cibernetica in tutti i sensi. Sarà anche fondamentale per la nostra ambizione di stabilire il Regno Unito come un centro globale di servizi, digitale e dati.

Antonio Albanese